Будьте осторожны на Байкале. Часть третья. Там, где компас врёт

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 08:34

Причина: Стилистика автора сохранена

зелёное яблочко Просмотров: 178 Комментарии: 3 +5 Вчера, 08:20 by

Я не люблю рассказывать эту историю. Не потому, что она страшная, а потому, что после неё люди начинают задавать вопросы, на которые у меня нет чёткого ответа. Они ждут объяснений — схем, формул, научных выкладок, а у меня их нет. Есть только опыт и вывод, который я для себя сделал.На Байкале есть место — в районе Малого моря, на западном побережье, — куда я больше не спускаюсь. Я не ставлю запретов, не пишу рапортов, не поднимаю шум. Я не считаю себя вправе что-то запрещать другим. Я просто туда не иду — и этого мне достаточно.Я водолаз-спасатель. Не романтик, не искатель острых ощущений и не человек, который любит рассказывать байки у костра. К тому моменту, когда произошла эта история, у меня за плечами было почти пятнадцать лет погружений именно на Байкале. Не сотни — ближе к тысяче спусков. Я работал в шторм и в штиль, подо льдом, в мутной воде, в нулевой видимости. Поднимал утонувших, доставал со дна машины, лодки, металлические конструкции. Видел тела, которые пролежали на глубине неделями. Видел, как ломаются новички и как ошибаются опытные.Поэтому, когда меня спрашивают, почему я больше не спускаюсь в одно конкретное место, я обычно ухожу от ответа. Не потому, что боюсь, а потому, что не знаю, как это объяснить так, чтобы меня поняли правильно.Среди байкальских водолазов ходят свои разговоры. Не мистические, не страшилки для туристов — а рабочие вещи. Где дно резко уходит вниз, где течение неожиданно меняет направление, где есть подводные террасы, разломы, старые осыпи. Где холод обманывает, а глубина ощущается иначе, чем есть на самом деле. Мы к этому относимся спокойно. Байкал огромный, он сложный, и не всё в нём одинаково предсказуемо. Но в мистику никто из нас не верит. Мы верим в геологию, давление, термоклины, физику воды и особенности рельефа.Именно поэтому то погружение изначально ничем не выделялось. Обычная задача, обычное место. Рабочая глубина без экстремальных значений. Ни рекорд, ни риск. Погода спокойная — без ветра, без волны. Вода ровная, без поверхностных сбоев. Команда знакомая, сработанная, не первый год вместе. Никакого внутреннего напряжения перед спуском не было. Я проверял снаряжение автоматически, на уровне мышечной памяти: баллоны, регулятор, компенсатор, связь. Всё исправно. Приборы откалиброваны, дыхание ровное, состояние — рабочее.Я пошёл первым.Байкал всегда встречает одинаково. Сначала резкий холод, который будто врезается в тело, обжигает лицо сквозь маску. Потом он отступает, и дальше ты уже работаешь на опыте, не замечая температуры. Вода тёмная, видимость ограниченная, но для Байкала это норма. Я шёл вниз спокойно, контролируя скорость, отмечая глубину, слушая собственное дыхание, чувствуя тело. Всё шло так, как должно идти.Именно поэтому первое ощущение выбило меня из колеи.Это не было тревогой, страхом или паникой. Скорее — ощущением неправильности, как будто что-то не совпадает, не стыкуется. Глубиномер показывал одну цифру, а внутреннее ощущение глубины — другую. Любой опытный водолаз знает: ты чувствуешь, где находишься, даже не глядя на приборы. Тело само считает метры, давление, время. Здесь этого ощущения не было. Будто внутренний ориентир просто отключили, как выключатель.Я остановился, повис в воде. Проверил показания. Всё в норме. Связь чистая. Наверху подтверждали: показания глубины верные. Формально — никаких проблем. Я продолжил спуск.Через несколько метров появилось ощущение, которое словами описать трудно. Как будто пространство вокруг перестало быть цельным, распалось на куски. Ни темнота, ни давление, ни нехватка воздуха. Скорее — чувство, что ты двигаешься не вниз, а куда-то в сторону, хотя по всем приборам идёшь строго по вертикали. Внутренняя ориентация пропала. Я смотрел на глубиномер, понимал цифры — но не мог с уверенностью сказать, где верх, а где низ, если бы приборов не было.Страха всё ещё не было. Было настороженное понимание: это место ведёт себя не так, как должно. Не агрессивно, не резко — тихо, но неправильно.Я завис, дал себе несколько секунд, снова проверил оборудование. Всё работало идеально. Именно это было самым неприятным: когда техника говорит «всё нормально», а тело говорит «что-то не так» — опыт подсказывает: игнорировать это нельзя. За годы работы я научился доверять этому ощущению. Оно редко приходит, но если приходит — не ошибается.Я передал наверх: «Чувствую дезориентацию». Спокойно, без эмоций. Наверху ответили также спокойно: предложили продолжать, если состояние контролируемое. По инструкции они были правы. Но внутри уже появилось чёткое ощущение, которого раньше у меня не было никогда: если задержаться здесь ещё немного, можно потерять понимание, где выход. Не сразу, не резко, а тихо, почти незаметно.Я дал себе ещё несколько секунд. Просто завис в воде, стараясь восстановить ощущение пространства. Обычно это помогает: ты успокаиваешь дыхание, концентрируешься — и тело само подтягивает ориентацию обратно. Здесь этого не происходило. Наоборот, ощущение неправильности усиливалось, будто я нахожусь не в объёме воды, а в каком-то сломанном коридоре, где верх и низ существуют только на приборах.Я снова посмотрел на глубиномер. Цифры стабильные, давление соответствует. Компас показывает норму. Связь чистая, голос оператора наверху ровный, без помех. Формальное — идеальное погружение. И именно это выбивало сильнее всего: в таких ситуациях ты ждёшь либо отказа техники, либо очевидного фактора — течения, термоклина, резкого перепада температуры. А тут — ничего.Я попробовал сделать короткое движение в сторону, буквально на полметра.И в этот момент ощущение резко усилилось. Меня как будто повело внутри. Не физически — тело не крутило, не тянуло, — но мозг на секунду потерял понимание, где я нахожусь. Это была не паника и не страх утонуть. Это было ощущение, что если сейчас отпустить контроль, я не смогу понять, куда плыть.Я сразу остановился. За годы работы я научился отличать опасность от дискомфорта. Здесь было именно первое: тихое, без криков, без адреналина — но очень чёткое. Такое чувство не появляется просто так. Оно появляется, когда что-то идёт не по правилам, даже если ты не можешь это объяснить.Я передал наверх: «Прекращаю спуск, начинаю подъём». Не стал объяснять долго — просто сказал, что теряю ориентацию. Наверху сначала переспросили, предложили подстраховать, дать больше времени. Я отказался: «Поднимаюсь сейчас».Подъём я делал максимально аккуратно — медленно, по всем правилам. Следил за скоростью, за дыханием, за декомпрессионными паузами. И вот что странно: чем выше я поднимался, тем быстрее возвращалось нормальное ощущение пространства. На определённой отметке — метрах на двадцати — оно вернулось полностью, будто ничего и не было. Обычный Байкал, обычная глубина, всё привычно и понятно.Когда я вышел на поверхность, внешне со мной было всё в порядке. Давление нормальное, дыхание ровное, ни дрожи, ни паники. Коллеги смотрели на меня с недоумением: по приборам погружение прошло штатно. Я и сам понимал, что объяснить произошедшее будет сложно.Позже туда спускались другие. Не сразу, не в тот же день — но спускались. Кто-то говорил, что чувствовал лёгкий дискомфорт, кто-то — что ничего особенного. Официально всё списали на особенности рельефа и подводные перепады давления. Геология, сложное дно. Такие зоны на Байкале есть. Я не спорил, не писал заявлений и не требовалзапретов.Я просто для себя сделал вывод. С тех пор, если речь заходит именно об этом месте, я всегда нахожу причину не идти первым. А чаще — не идти вообще. Потому что за все годы работы это был единственный раз, когда я понял: техника может быть в порядке, инструкции соблюдены, опыт достаточный — но пространство под водой может повести себя так, что ты перестаёшь быть в нём хозяином.И этого понимания мне хватило, чтобы больше туда не возвращаться.Автор неизвестен

Ключевые слова: Водолаз дезориентация чувство опасности

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