Кофе

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 07:45

ТанькаЕ Просмотров: 50 Комментарии: 4 +6 Сегодня, 07:45 by

Обжигающий кофе, с вишней пьяной конфета,Что для счастья тебе в этот миг ещё нужно.Ты стоишь тёплым кофе, ароматным согрета,И настроена ты к человечеству дружно.Проезжают машины, проезжают автобусы,Самолёты куда-то всё летят и летят.Все куда-то бегут на планете, на глобусе,Все куда-то идут, все куда-то спешат.Только ты всё стоишь, отпивая свой кофе,Ты не хочешь сегодня торопиться, спешить,Ты почувствовать хочешь хоть немного свободы,И, как все, хоть немного, хоть мгновенье пожить.Ты стоишь, провожая взглядом старый троллейбус,Ты стоишь, провожая улыбкой трамвай,Ты стоишь целый день, день стоишь, словно вечность,Ты стоишь, позабыв и про Ад, и про Рай.Не случится сегодня жутких аварий,Не утонет в реке глубокой мальчишка,Не сойдут с рельсов поезда и трамваи,Не убьют в подворотне молодого парнишку,Не умрёт этой ночью тяжелобольной,Не собьёт этим утром старушку машина.И солдат, что идёт в бой, возвратится живой,И враги, если честно, останутся живы,И оставит маньяк свою жертву в покое.Не прервётся ничьей жизни тонкая нить,Потому что стоит Смерть с улыбкой чудно́ю,Продолжая свой кофе остывающий пить.

Ключевые слова: Кофе смерть улыбка настроение авторский стих

Другие, подобные истории: