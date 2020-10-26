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Стихи

Одержимая у рая

Одержимая у рая
Гордая и роковая,
Как ты счастлива, сгорая,
Быть такой в последний миг.

Преклонения желая,
Ты прошла весь путь до края.
Изменилась судьба злая,
Слышал твой победный крик.

Ты обет свой не нарушишь,
Заложила черту душу
Или демону... Послушай,
Обрати ко мне свой лик.

Красота твоя увяла,
Совсем скоро выйдет дьявол.
Но ты только лишь кивала,
А смех лился, как родник.

Это грезы, вот напасть.
Умудрилась ты попасть.
Распахнув гнилую пасть,
Монстр пред тобой возник.

...
Перемолота на части,
Вот такое вот несчастье -
Быть счастливой лишь отчасти,
Дальше - в бездну напрямик.


Новость отредактировал Core - Сегодня, 18:14
Сегодня, 18:14 by Faceless KillerПросмотров: 77Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: продажа души красота счастье рай ад иллюзия греза дьявол монстр бездна авторский стих одержимость

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Комментарии

#1 написал: Елена Лис
Сегодня, 18:21
+1
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За всё приходит расплата+
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#2 написал: Митяй
Сегодня, 20:42
0
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Комментариев: 593
Замечательно написано! Понравилась такая форма стихотворения.
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