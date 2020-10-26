Одержимая у рая

Новость отредактировал Core - Сегодня, 18:14

Faceless Killer Просмотров: 77 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 18:14 by

Одержимая у раяГордая и роковая,Как ты счастлива, сгорая,Быть такой в последний миг.Преклонения желая,Ты прошла весь путь до края.Изменилась судьба злая,Слышал твой победный крик.Ты обет свой не нарушишь,Заложила черту душуИли демону... Послушай,Обрати ко мне свой лик.Красота твоя увяла,Совсем скоро выйдет дьявол.Но ты только лишь кивала,А смех лился, как родник.Это грезы, вот напасть.Умудрилась ты попасть.Распахнув гнилую пасть,Монстр пред тобой возник....Перемолота на части,Вот такое вот несчастье -Быть счастливой лишь отчасти,Дальше - в бездну напрямик.

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