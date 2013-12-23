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Стихи

Стих про Буку

Машина взревела движком, отъехав во тьму,
И ты уснул, примостившись под старым пледом.
Твой бука злой не остался в старом дому,
Он тихой сапой поплелся за нами следом.

Твой личный монстр, сидевший в твоем шкафу,
Лохматый бука с зубами размером с ножик,
Он ждал ночей, занимая дни дремотой,
Мечтая о том, как сдерет с тебя мясо с кожей.

А ты боялся с кровати ноги спустить,
По самые ноздри закутавшись в одеяло.
И бука ждал, когда же сможет вкусить
Сладчайшего мяса и крови напиться алой.

И в день, на который назначен был переезд,
Ты горько вздохнул, забирая из шкафа шмотки,
А бука успел в походный рюкзак залезть:
Домой приедешь - вот удивишься находке.

Заходит солнце и тонет в тумане лес,
И слышится лисий плач из темного лога.
Не бойся, парень, твой монстр тебя не съест
Он тоже напуган, и очень устал с дороги.
Вчера, 11:18 by ЛорелинПросмотров: 36Комментарии: 2
+5

Ключевые слова: Бука монстр шкаф переезд авторский стих

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 11:42
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 85
Комментариев: 5 434
От своих монстров никуда не убежишь.
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#2 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 12:15
+1
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Репутация: (2958|-1)
Публикаций: 1 872
Комментариев: 12 040
Прям, как домовой.) В рюкзак залез такой, Бука.))) Плюсану конечно!) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                
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