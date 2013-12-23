Стих про Буку

Лорелин Просмотров: 36 Комментарии: 2 +5 Вчера, 11:18 by

Машина взревела движком, отъехав во тьму,И ты уснул, примостившись под старым пледом.Твой бука злой не остался в старом дому,Он тихой сапой поплелся за нами следом.Твой личный монстр, сидевший в твоем шкафу,Лохматый бука с зубами размером с ножик,Он ждал ночей, занимая дни дремотой,Мечтая о том, как сдерет с тебя мясо с кожей.А ты боялся с кровати ноги спустить,По самые ноздри закутавшись в одеяло.И бука ждал, когда же сможет вкуситьСладчайшего мяса и крови напиться алой.И в день, на который назначен был переезд,Ты горько вздохнул, забирая из шкафа шмотки,А бука успел в походный рюкзак залезть:Домой приедешь - вот удивишься находке.Заходит солнце и тонет в тумане лес,И слышится лисий плач из темного лога.Не бойся, парень, твой монстр тебя не съестОн тоже напуган, и очень устал с дороги.

Ключевые слова: Бука монстр шкаф переезд авторский стих

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