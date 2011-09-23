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Стихи

"Когда..."

Когда уйду туда, где правит тишина,
Приправленная мелодичной грустью,
Где нет ни слабого, ни сильного звена,
Душа где замирает в высшем чувстве!

Туда, где все на свете позабыв,
Сердце стучит! И в этот раз не от тревоги.
Где слышен жизнерадостный мотив,
Где без усталости по тропам ходят ноги.

Уйду туда, где не бывает холодов,
Где вьюга над землею не резвится,
Где тысячи и тысячи цветов,
Туда где жизнью можно насладиться!

Я встречу там всех тех, кто уходил,
За них когда-то в тьме ночной молился,
Опустошенный засыпал без сил,
Всех тех, кто мимолетно снился...

Я лишь надеюсь, что останутся здесь те,
Кому смогу хоть изредка я сниться,
Что будут в каждодневной суете,
Хоть иногда за мой покой молиться...

Вчера, 18:23 by QustoПросмотров: 305Комментарии: 3
+7

Ключевые слова: Грусть сон молитва суета авторский стих

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Комментарии

#1 написал: kusi
Вчера, 18:47
+2
Группа: V.I.P.
Репутация: Выкл.
Публикаций: 359
Комментариев: 7 465
Шикарный философский стих !!! Очень чуткий, трогательный с красивыми речевыми оборотами. С нотками грусти и в то же время облегчения. Тебя друг мой читать одно удовольствие.
Ты знаешь Паш, как же я соскучилась по твоим стихам. Это как глоток свежего воздуха в летний зной.
От меня океанический плюс. blush
Зарегистрирован: 23.09.2011
                     
#2 написал: serg-kil-inc
Сегодня, 02:41
0
Группа: Посетители
Репутация: (10|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 2 122
Чё-то так и хочется добавить припев из "Заката" группы "Ария"...
Хороший стих.
Зарегистрирован: 23.08.2010
     
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 12:22
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2952|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 100
А мне "Круги на воде" вспомнилась, тихая печаль, очень красиво +++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
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