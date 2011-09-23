"Когда..."Когда уйду туда, где правит тишина,
Приправленная мелодичной грустью,
Где нет ни слабого, ни сильного звена,
Душа где замирает в высшем чувстве!
Туда, где все на свете позабыв,
Сердце стучит! И в этот раз не от тревоги.
Где слышен жизнерадостный мотив,
Где без усталости по тропам ходят ноги.
Уйду туда, где не бывает холодов,
Где вьюга над землею не резвится,
Где тысячи и тысячи цветов,
Туда где жизнью можно насладиться!
Я встречу там всех тех, кто уходил,
За них когда-то в тьме ночной молился,
Опустошенный засыпал без сил,
Всех тех, кто мимолетно снился...
Я лишь надеюсь, что останутся здесь те,
Кому смогу хоть изредка я сниться,
Что будут в каждодневной суете,
Хоть иногда за мой покой молиться...
Вчера, 18:23 by QustoПросмотров: 305Комментарии: 3
Ключевые слова: Грусть сон молитва суета авторский стих