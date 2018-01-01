Эрик Йоханссон — художник из ПрагиХудожник создаёт удивительные сюрреалистические картины, которые застанут ваш мозг врасплох
Эрик Йоханссон — художник из Праги, который не прочь поиграть с вашим зрением и восприятием визуальной информации. В его работах скрывается нечто, что заставит вас с интересом и удивлением разглядывать их, с трудом доверяя собственным глазам. По его словам, главной целью является создание как можно более реалистичных снимков, которые будут смотреться как настоящие фотографии, несмотря на очевидно невозможные элементы. Большая часть видов снята в Чехии и доработана Эриком в фотошопе. Конечный результат каждой его картины получается невероятно интригующим и впечатляющим. Наслаждайтесь!
Автор: Эрик Йоханссон.
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Сегодня, 20:11 by ЛетягаПросмотров: 5Комментарии: 0
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