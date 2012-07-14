Художник Fernando Vicente - Физиология

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 21:35

Сделано_в_СССР Просмотров: 43 Комментарии: 3 +5 Вчера, 21:35 by

Художник Fernando Vicente знаменит своим необычным подходом к живописи, который иногда переходит грань и становится скандальным. Такова серия его работ, которая посвящена физиологии и внутреннему миру людей. Искусство Фернандо Висенте охватывает самые разные стороны, стили и жанры, начиная от психоделики и сюрреализма и заканчивая откровенным реализмом. Не исключением стала и коллекция картин, что вы можете увидеть далее.На первый взгляд эти работы могут показаться какими-то наглядными рисунками для медицинских учреждений, однако к медицине они имеют лишь косвенное отношение. Таким образом, художник хочет показать, что человек - это вовсе не тот внешний образ, что мы привыкли видеть. Большая часть человека скрывается внутри - это мысли, размышления, фантазия, стремления, мечты, душа, наконец. Всё это он пытается выразить через внешние образы, то есть через анатомические подробности, которые открываются в довольно неприглядном виде. Почему именно так? Дело в том, что человек, тем более человек современный, замечает только то, что его может удивить, поразить или даже шокировать. Всё остальное проходит мимо внимания. По этой причине шокирующее искусство направлено в первую очередь на внимание человека. Оно приковывает к себе взгляд человека, заставляет его возмущаться, волноваться, испытывать не комфортные ощущения и так далее. Именно эти чувства заставляют его не проходить мимо, а немного подумать над тем, что же хотел сказать автор.Автор - blincov.

Ключевые слова: Fernando Vicente художник психоделика шокирующее физиология

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