Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Страшные Арты

Художник Fernando Vicente - Физиология

Художник Fernando Vicente знаменит своим необычным подходом к живописи, который иногда переходит грань и становится скандальным. Такова серия его работ, которая посвящена физиологии и внутреннему миру людей. Искусство Фернандо Висенте охватывает самые разные стороны, стили и жанры, начиная от психоделики и сюрреализма и заканчивая откровенным реализмом. Не исключением стала и коллекция картин, что вы можете увидеть далее.

На первый взгляд эти работы могут показаться какими-то наглядными рисунками для медицинских учреждений, однако к медицине они имеют лишь косвенное отношение. Таким образом, художник хочет показать, что человек - это вовсе не тот внешний образ, что мы привыкли видеть. Большая часть человека скрывается внутри - это мысли, размышления, фантазия, стремления, мечты, душа, наконец. Всё это он пытается выразить через внешние образы, то есть через анатомические подробности, которые открываются в довольно неприглядном виде. Почему именно так? Дело в том, что человек, тем более человек современный, замечает только то, что его может удивить, поразить или даже шокировать. Всё остальное проходит мимо внимания. По этой причине шокирующее искусство направлено в первую очередь на внимание человека. Оно приковывает к себе взгляд человека, заставляет его возмущаться, волноваться, испытывать не комфортные ощущения и так далее. Именно эти чувства заставляют его не проходить мимо, а немного подумать над тем, что же хотел сказать автор.

Художник Fernando Vicente - Физиология
Художник Fernando Vicente - Физиология
Художник Fernando Vicente - Физиология
Художник Fernando Vicente - Физиология
Художник Fernando Vicente - Физиология
Художник Fernando Vicente - Физиология
Художник Fernando Vicente - Физиология
Художник Fernando Vicente - Физиология
Художник Fernando Vicente - Физиология
Художник Fernando Vicente - Физиология
Художник Fernando Vicente - Физиология

Автор - blincov.
Источник.

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 21:35
Вчера, 21:35 by Сделано_в_СССРПросмотров: 43Комментарии: 3
+5

Ключевые слова: Fernando Vicente художник психоделика шокирующее физиология

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Qusto
Вчера, 21:36
+2
Группа: Редакторы
Репутация: (680|0)
Публикаций: 253
Комментариев: 2 122
Жутковатенько... +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
               
#2 написал: Почетный святой
Сегодня, 01:00
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1169|0)
Публикаций: 18
Комментариев: 1 023
+! Анатомию и физиологию в массы, пусть даже так.
Зарегистрирован: 23.04.2014
   
#3 написал: Эвиллс
Сегодня, 02:15
0
Группа: Авторы
Репутация: (2723|2)
Публикаций: 209
Комментариев: 3 465
Напомнило мясную лавку. Вкусные тётки... yaaah +
Зарегистрирован: 27.04.2016
               
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.