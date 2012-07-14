Simon Bisley британский художник фэнтези

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:41

Сделано_в_СССР Просмотров: 38 Комментарии: 5 +4 Сегодня, 13:41 by

Simon Bisley - известный британский художник в стиле фэнтези. Родился 4 марта 1962 года. За свою жизнь проиллюстрировал огромное количество книг, а также известных комиксов. Работал с такими издательствами комиксов, как 2000 AD, DC, Full Circle и Marvel. Кроме того, создал обложки для шести музыкальных альбомов, занимался иллюстрацией для компьютерных игр, выпустил три книги-альбома своих работ. Simon Bisley является обладателем множества престижных наград и премий, среди которых такие, как: «Лучший художник Великобритании» Eagle Award, «Лучший художник» Eisner Award, for Judgement on Gotham и другие. С 2007 года сотрудничает с известным журналом Heavy Metal в качестве иллюстратора.Автор - blincov.

Ключевые слова: Simon Bisley художник иллюстратор фэнтези комиксы

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