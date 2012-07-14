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Страшные Арты

Simon Bisley британский художник фэнтези

Simon Bisley - известный британский художник в стиле фэнтези. Родился 4 марта 1962 года. За свою жизнь проиллюстрировал огромное количество книг, а также известных комиксов. Работал с такими издательствами комиксов, как 2000 AD, DC, Full Circle и Marvel. Кроме того, создал обложки для шести музыкальных альбомов, занимался иллюстрацией для компьютерных игр, выпустил три книги-альбома своих работ. Simon Bisley является обладателем множества престижных наград и премий, среди которых такие, как: «Лучший художник Великобритании» Eagle Award, «Лучший художник» Eisner Award, for Judgement on Gotham и другие. С 2007 года сотрудничает с известным журналом Heavy Metal в качестве иллюстратора.

Simon Bisley британский художник фэнтези
Simon Bisley британский художник фэнтези
Simon Bisley британский художник фэнтези
Simon Bisley британский художник фэнтези
Simon Bisley британский художник фэнтези
Simon Bisley британский художник фэнтези
Simon Bisley британский художник фэнтези
Simon Bisley британский художник фэнтези
Simon Bisley британский художник фэнтези
Simon Bisley британский художник фэнтези
Simon Bisley британский художник фэнтези
Simon Bisley британский художник фэнтези
Simon Bisley британский художник фэнтези
Simon Bisley британский художник фэнтези

Автор - blincov.
Источник.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:41
Сегодня, 13:41 by Сделано_в_СССРПросмотров: 38Комментарии: 5
+4

Ключевые слова: Simon Bisley художник иллюстратор фэнтези комиксы

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