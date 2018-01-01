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Страшные Арты

Художник Пит Хэмилтон



Художник Пит Хэмилтон

Пит любит экспериментировать с трансформацией человеческих тел, на на которых его рисунках человек превращается в личинки насекомых, на других он дефрагментирует человека, создает мешанину из разнообразных вещей и тел, подчиненных какому то тайному мрачному замыслу. Как говорит художник, он не знает заранее откуда приходят идеи для его образов, все выглядит как магический и ритуальный процесс, когда на холсте проявляется готовый рисунок как в результате автоматического письма у медиумов. Бытие представлено в измененном, неограниченном ничем состоянии, душа и тело разобщенные и отдельные друг от друга сущности.

Художник Пит Хэмилтон
Художник Пит Хэмилтон
Художник Пит Хэмилтон
Художник Пит Хэмилтон

Цвета практически на всех картинах художника приглушенные, придающие гнетущую атмосферу вроде картин Бексински. Он любит работать с акрилом, для выразительности дополняя штрихи где нужно углем и чернилами. Детализация картин во многом способствует приданию большей атмосферности и реальности, в некотором роде картины Хэмилтона можно рассматривать как ч/б фотографии. Более того, художник часто сопровождает их описаниями, вписывая их некую канву псевдо-научных аннотаций. Целый ряд работ объединены общим замыслом и литературной оформлением - даже сюрреалистичность приобретает черты некоторой реальности.

Художник Пит Хэмилтон
Художник Пит Хэмилтон
Художник Пит Хэмилтон
Художник Пит Хэмилтон
Художник Пит Хэмилтон
Художник Пит Хэмилтон
Художник Пит Хэмилтон
Художник Пит Хэмилтон

Очень интересно работает художник с пространством. Чувство одиночество сквозит в каждой детали работ..

Художник Пит Хэмилтон
Художник Пит Хэмилтон
Художник Пит Хэмилтон


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Новость отредактировал kisena54 - Вчера, 22:30
Вчера, 22:30 by Сделано_в_СССРПросмотров: 43Комментарии: 0
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Ключевые слова: Пит Хэмилтон сюрреализм хоррор художник

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