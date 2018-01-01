Художник Пит Хэмилтон

Пит любит экспериментировать с трансформацией человеческих тел, на на которых его рисунках человек превращается в личинки насекомых, на других он дефрагментирует человека, создает мешанину из разнообразных вещей и тел, подчиненных какому то тайному мрачному замыслу. Как говорит художник, он не знает заранее откуда приходят идеи для его образов, все выглядит как магический и ритуальный процесс, когда на холсте проявляется готовый рисунок как в результате автоматического письма у медиумов. Бытие представлено в измененном, неограниченном ничем состоянии, душа и тело разобщенные и отдельные друг от друга сущности.Цвета практически на всех картинах художника приглушенные, придающие гнетущую атмосферу вроде картин Бексински. Он любит работать с акрилом, для выразительности дополняя штрихи где нужно углем и чернилами. Детализация картин во многом способствует приданию большей атмосферности и реальности, в некотором роде картины Хэмилтона можно рассматривать как ч/б фотографии. Более того, художник часто сопровождает их описаниями, вписывая их некую канву псевдо-научных аннотаций. Целый ряд работ объединены общим замыслом и литературной оформлением - даже сюрреалистичность приобретает черты некоторой реальности.Очень интересно работает художник с пространством. Чувство одиночество сквозит в каждой детали работ..