Hostumaris.рdf - Вирусный файл Garry’s Mod

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:09

Причина: Стилистика автора сохранена

Phantom666 Просмотров: 87 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:09 by

«Хостумарис» — крайне странная и жуткая игровая аномалия, которая является одновременно и опасным вирусом, и в некотором роде даже смертельным файлом.Лучше стоит начать с того, что, в отличие от другого странного файла (пресловутого DEATHSPIDER.zip), этот файл невозможно найти самому и скачать — он может самостоятельно оказаться у вас в папке с игрой при установке рандомных аддонов с пиратских сайтов, не авторизованных «Стимом» (даже при закачке упомянутого выше файла). Способ его установки на жёсткий диск остаётся загадкой до сих пор, ведь просмотры логов и путей в истории закачек невозможно выявить даже при помощи особых софтов (не говоря уже об установочных клиентах), поскольку их там попросту не появляется. Вероятно, файл передаётся путём внедрения в систему вредоносного ПО, ведь другого объяснения этому пока что не находится. Но вскоре даже эта теория была опровергнута — абсолютно любые антивирусные программы, после общего анализа диска со всеми его библиотеками, ничего подозрительного в системе не обнаруживали от слова совсем.Сам файл, к слову говоря, представляет собой расширение .pdf под странным названием «HosCsG055231ght22», которое по умолчанию почему-то открывается в виде файла с испорченным форматом .gpx. Это расширение по какой-то причине невозможно открыть никаким современным распаковщиком или конвертером файлов, объясняется это общим повреждением файла и/или невозможностью его открытия. Есть мнение, что сам формат .gpx как бы намекает на способность файла перемещаться по сетевым серверам (поскольку данный формат является текстовым файлом, основанным на GPS системе кода XML).Так или иначе, а после внедрения кода файла в игру начинают происходить крайне странные вещи. Первая и самая очевидная странность — пропажа определённых скачанных аддонов, включающих в себя исключительно Энтити и НПС. Также названия карт и сохранений заменяют символы юникода, текст крайне абсурдный и непонятный, не расшифровывается никакой известной программой. Значение DirectX заскакивает до показателя, выше указанной нормы примерно на 136 единиц, что технически крайне много даже для компьютеров с сильными драйверами (про слабые вообще молчу: на них игра может не запускаться вообще, помогает только переустановка диска с полным обнулением данных). Это значит, что просадки FPS в игре вам однозначно будут обеспечены. Настройки графики, звука, прорисовки (но только не клавиатуры и мыши) всегда меняются на рандомные значения. Закономерность данного феномена до сих пор не установлена, обычно это происходит примерно в промежутках между 24-59 секундами или 2-7 минутами. Более того, нет возможности выйти на рабочий стол или захода в сетевую игру — доступны лишь функции начала новой игры, просмотра дубликатов и сохранений, но, как правило, корректно работает только первое. Общая папка файлов тоже оказывается повреждённой, спасает лишь облачное резервное копирование, если оно было проведено до закачки вируса. Аномалия работает абсолютно со всеми картами, так что нет смысла выбирать какую-либо конкретную, например всё те же Construct, Flatgrass или BigCity.При заходе на карту ничего подозрительного, на первый взгляд, не наблюдается. Однако несколько моментов всё-таки можно разглядеть невооружённым глазом: странные звуковые перебои (когда звук периодически отстаёт от картинки), сильные просадки FPS (что логично происходит из-за большого значения DirectX’а), отсутствие поддержки сетевой игры и чёрный квадрат в левом углу экрана, закрывающий значение здоровья. И благодаря этому квадрату невозможно понять, сколько у вашего персонажа хп. Убрать его никак нельзя, даже с помощью командной строки.Если просто стоять и бездействовать, то ничего странного не происходит. Для активации кода нужно вести обычный креативный режим — ставить пропы, убивать НПС, можно даже писать белиберду в чате, иначе процесс действия файла не начнётся. Непонятно, с чем связано такое странное обстоятельство, возможно, вирус работает по старой шифровке наподобие событийных скриптов, активизирующихся только после выполнения определённых действий.Спустя какой-то промежуток времени (где-то между 13-25 минутами) начинаются первые игровые «аномалии». Сначала это проявляется едва заметно, но спустя время становится всё учащённее и страннее. Они бывают самыми разными, это может быть либо внезапно появившиеся возле вашего персонажа горки активированных гранат, либо вылетевший из неоткуда горящий автомобиль (причём без ускорителей), падающие с большой высоты рэгдоллы мёртвых NPC, или вообще внезапное изменение шейдера или рендера картинки. Проще говоря, в игре происходят странные, абсурдные и просто нелогичные вещи, словно игра «играет» в саму себя без участия игрока. Звук такая проблема тоже может затронуть, например, резко изменить громкость или даже тембр звучания, делая его то выше, то ниже (некоторые из экспериментаторов сильно обделались, когда игра резко выдала звуковой эффект крика сталкера с низким тембром и громким звучанием). Аномалии могут причинить вред игровому персонажу или даже убить его, если тот ненароком попадёт под машину или взорвётся. Все аномальные явления происходят в течение нескольких часов или минут, пока что не удаётся указать точное время продолжительности этой закономерности.Если всё тот же DEATHSPIDER был построен на одно определённое действие и больше похож на целый отдельный мод, разворачивающий перед игроком события и превращающий это в некий «фильм», то этот вирус целиком работает на рандоме и беспорядочности, так как каждое его действие всегда отличается от предыдущего, вне зависимости от пользователя, аккаунта или компьютера. Игра выглядит «проклятой», поломанной или даже, можно сказать, «одержимой», чего уж точно не скажешь про DEATHSPIDER. Лишь кульминация его воздействия почти всегда одинаковая, но к ней мы вернёмся попозже.Спустя неопределённый промежуток времени аномальные явления на время прекращаются, чтобы уступить место более странным вещам. Жуть заключается в способности игры влиять на данные компьютера, например открывать ссылки в браузере или менять системное время, словно влияние вируса распространяется уже за пределы его первичного появления. Ссылки, открытые вирусом, практически всегда ведут на какие-то доселе невиданные оккультные сайты с непонятным содержанием, странным фотографиям с чертежами на латинском языке, непонятными шифрами и, естественно, сатанинской символикой. Часть экспериментаторов даже шутила о том, что вирус был проходом на «ту сторону интернета», ведь вряд ли обыденный пользователь наткнётся на подобные сайты просто так, постигая интернет-среду, где каждый твой шаг может дать больше новой информации. Есть теория, что сайты и вирус взаимосвязаны, но толкового подтверждения не было дано. Просмотр кода сайтов через режим разработчика не дал внятных ответов, лишь больше вопросов. Весь код страниц был зашифрован смесью латинского и иврита, перемешанный с символами юникода в бессвязную кашу, внушающую некий тихий ужас. Как будто сам дьявол получил доступ в интернет и оставил там свой жуткий след, непонятный земным жителям, которые ещё лишь только начали постигать цифровую среду. Что касается фотографий, ссылки на которые также открывал вирус — они были лишь вершиной айсберга. Их источником были невиданные ранее логи закрытых много лет назад форумов, сообщения в которых тоже были сильно зашифрованы и не поддавались переводу. Среди оккультных символик были также фотографии шокирующего содержания, места катастроф, исторические сводки о массовых смертях и прочий графический контент, который был бы дикостью для неподготовленного зрителя.Всё это уже якобы намекает на то, что вирус мог быть создан человеком или группой людей, состоявших в неком демоническом культе на просторах тёмного интернета, и, сделав своё дело, они куда-то все исчезли. Их труд породил нечто таинственное и жуткое, пытающееся через цифровую среду передать людям своё роковое послание. Всё дело в том, что игровыми аномалиями наш сегодняшний объект изучения не ограничивается. У него есть одна тревожная особенность, делающая его во много раз страшнее DEATHSPIDER, ведь фактически он представляет реальную угрозу для жизни человека или даже его родственников.На деле все проделки вируса являются лишь отвлечением внимания для того, чтобы его код забрался глубоко в данные компьютера и он смог совершить свою главную и ужасающую задачу. В самой игре появляется ранее невиданная доселе чёрная сущность, отдалённо похожая на высокую фигуру с хвостом, длинным диспропорциональным телом, узкой головой с рогами и... Его глаза, а точнее взгляд, сложно передать текстом. Как будто с экрана на пользователя смотрит нечто живое. Живое и крайне свирепое. Оно постепенно приближается к игроку, заполняя экран компьютера всплывающими окнами с символами, процессор нагревается до критических значений и монитор внезапно гаснет. В следующую минуту на экране появляется командная строка с текстом на латинском языке, который выглядит примерно так:«Et factum est bellum in caelo: Michaël et angeli eius pugnaverunt cum dracone, et draco pugnavit et angeli eius cum eis, et non praevaluerunt, neque locus in caelo erat.»Пер. «И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе».Фактически просто отрывок из Откровения Иоанна Богослова, но текст под цитатой не соответствует продолжению:«Et serpens iuravit se omnes sanctos in planeta eversurum, iuravit omnes crudelem poenam passuros esse. Eius influxus iam coepit, omnes ad eum per nigrum abyssum inanitatis digitalis pervenient.»Пер. «И змей поклялся, что низвергнет всех святых на земле, поклялся, что все они понесут лютое наказание. Его приток уже начался, все попадут к нему через черную бездну цифровой пустоты».А еще ниже под цитатой находился IP-адрес пользователя с номерами всех его знакомых и родственников, которые были сохранены в логах…Неясно, какое продолжение или конец были у данной истории. Файл не был слишком сильно распространён, про него нет известных на сегодня репортажей или статей, в интернет-форумах практически нет никакой информации. Не было даже особого резонанса в Стиме, разве что иногда пользователи открывали ветки комментариев с его обсуждениями, но те как-то слишком быстро закрывались или становились неактуальными. Казалось, что файл не оставил после себя значимого отпечатка в истории. Кроме того факта, что незадолго после его появления резко участились случаи пропажи людей и в редких случаях, в том числе и их родственников. Может, это просто совпадение, но, принимая во внимание кульминационный факт действия вируса, а также его связь с тёмной стороной интернета и тайными группировками, всякое может быть… Напоследок только стоит упомянуть про важность соблюдения безопасности в сети интернет, в том числе дважды думать перед тем, как скачивать что-то из этой самой сети. Все знают, что интернет далеко не безопасное место, чего уж говорить об его тёмной и скрытной стороне. В заключении стоит немного поведать о названии самого файла, ведь «хостумарис» звучит действительно странно, как будто это имя какой-то древней зловещей сущности. На деле оказалось, что в этом названии было зашифровано три слова на латинском языке, которые звучат как «Hostis humani generis», означающее «Враг рода человеческого».

Ключевые слова: Сатанизм проклятые файлы игра смертельные файлы вирусы вирус авторская история

Другие, подобные истории: