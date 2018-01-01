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Страшные Арты

Художник Jon Hrubesch

Цифровое искусство в современном мире развито очень сильно и актуально практически во всех странах. Так как компьютеры, специальные компьютерные программы для художников, а также специализированные планшеты доступны практически для каждого, любой человек, если есть потребность в творчестве, может попробовать себя в этом виде искусства.

До недавнего времени цифровое искусство не рассматривалось всерьёз, а многие считали, что создать картину при помощи фотошопа или других программ очень легко и просто. Однако это большое заблуждение. Нарисовать цифровую картину, пожалуй, ничем не легче, чем нарисовать картину красками на холсте. Здесь также необходимы глубокие познания в рисовании и определённые художественные навыки. Всё, чем отличается традиционная живопись от цифровой, состоит в том, что в последнем случае художник пользуется не обычной кистью, а специальной ручкой-стилусом или мышкой. Цифровое искусство менее затратно и требует минимума свободного пространства для творчества, поэтому оно более доступно, и его выбирают всё большее и большее количество молодых и талантливых художников.

Здесь вы можете увидеть работы одного из современных цифровых художников - Jon Hrubesch, который работает в жанре фэнтези.

Художник Jon Hrubesch
Художник Jon Hrubesch
Художник Jon Hrubesch
Художник Jon Hrubesch
Художник Jon Hrubesch
Художник Jon Hrubesch
Художник Jon Hrubesch
Художник Jon Hrubesch
Художник Jon Hrubesch
Художник Jon Hrubesch
Художник Jon Hrubesch

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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:34
Причина: Изменен раздел
Сегодня, 13:28 by Сделано_в_СССРПросмотров: 30Комментарии: 0
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Ключевые слова: Jon Hrubesch цифровой художник фэнтези искусство

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