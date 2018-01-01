Художник Jon Hrubesch

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:34

Причина: Изменен раздел

Сделано_в_СССР Просмотров: 30 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 13:28 by

Цифровое искусство в современном мире развито очень сильно и актуально практически во всех странах. Так как компьютеры, специальные компьютерные программы для художников, а также специализированные планшеты доступны практически для каждого, любой человек, если есть потребность в творчестве, может попробовать себя в этом виде искусства.До недавнего времени цифровое искусство не рассматривалось всерьёз, а многие считали, что создать картину при помощи фотошопа или других программ очень легко и просто. Однако это большое заблуждение. Нарисовать цифровую картину, пожалуй, ничем не легче, чем нарисовать картину красками на холсте. Здесь также необходимы глубокие познания в рисовании и определённые художественные навыки. Всё, чем отличается традиционная живопись от цифровой, состоит в том, что в последнем случае художник пользуется не обычной кистью, а специальной ручкой-стилусом или мышкой. Цифровое искусство менее затратно и требует минимума свободного пространства для творчества, поэтому оно более доступно, и его выбирают всё большее и большее количество молодых и талантливых художников.Здесь вы можете увидеть работы одного из современных цифровых художников - Jon Hrubesch, который работает в жанре фэнтези.

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