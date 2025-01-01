Сестра Носферату

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 11:11

Причина: Стилистика автора сохранена

johnny-max-cage Просмотров: 63 Комментарии: 0 +2 Вчера, 11:11 by

Во сне я случайно попал в какую-то квартиру поздней ночью... Там горел слабый свет. У меня было такое предчувствие, что здесь находится нечто ужасное. И вот, когда я зашёл в одну из комнат квартиры, я столкнулся с этим ужасом воочию. Передо мной в кресле располагался женский труп. Длинные черные волосы, белая сорочка... Судя по всему, она была мертва уже несколько дней. Мне почему-то так показалось. Лицо очень бледное и даже серое. В глаза бросился сразу широко раскрытый рот, словно пасть акулы... И белые острые зубы.И почти сразу же произошло неожиданное. Она ожила. Глаза открылись и засверкали синим блеском, словно гирлянды. На лице появилась ухмылка... Внешне она стала мне напоминать «Носферату» в женском образе! То же выражение лица, как у известного вампира из старых фильмов, только черты лица более женственные, словно это была сестра того самого Носферату. Она что-то зашептала, зловеще улыбаясь, подобно молитве, но слов было не разобрать.Образ был очень яркий, четкий и реалистичный. В тот момент я почувствовал смесь удивления, восхищения, любопытства и ужаса. Причем, чувство ужаса было сильнее остальных.Я хорошо помню, как будто сам себе задал вопрос в тот момент – почему же я так сильно перепугался? Но ответить себе не мог. Только хорошо осознал, что возникший страх я побороть не в силах. Я осознал, что чувствую настоящее потрясение, как бывает, когда ты становишься свидетелем чего-то из ряда вон выходящего...Вскоре от нахлынувших сильных эмоций я проснулся! Чувство страха не покидало меня и продолжалось ещё некоторое время...

Ключевые слова: Носферату мертвая ожившая авторская история

Другие, подобные истории: