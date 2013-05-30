Видения

Я хочу рассказать две истории. Одна из них уже случалась со мной в детстве и не придавалась особому значению. Она была первой из страшных историй, случавшихся со мной. Вторая же случилась около недели назад и заставила меня вспомнить то, что произошло со мной ранее.

Я возвращалась с рабочей смены домой. Работаю я до позднего вечера, и несмотря на то, что в летнее время темнеет поздно, солнце уже заходило за горизонты. Живу я в доме. Обычный ритуал для меня - подойти к калитке, заглянуть в окно кухни и если свет уже не горит, то постараться зайти, не разбудив никого из семьи. Так я и поступила. Свет в кухне еще горел, и в окне я увидела свою бабушку. Она иногда встает, чтобы выпить воды. Она просто смотрела в окно, лица не было видно. Возможно ждала меня и думала, запирать ли входную дверь. Бабушка заметила меня и ушла куда-то в сторону. Не могу назвать это походкой, она словно медленно левитировала куда-то.



Зайдя домой, я первым делом пошла в кухню, чтобы удостоверить ее в том, что я уже дома. На кухне никого не было. Не думаю, что пожилые люди могут так быстро передвигаться. Черт меня дернул зайти к ней в спальню. Что я увидела? Бабушка спала крепким сном, обычно она реагирует на шумы от входной двери. Тут же не было ничего. На человеке, которого видела я, была та же сорочка, но на нем не было лица. Все было словно в тени.

***

Мне было лет 6-7. Лето, детские игры в саду. Мы играли с сестрой в догонялки. Баш на баш, и моя сестра бежит в дом от меня. Наш дом – это длинный коридор от входной двери с комнатами по бокам и большим залом в конце. Забежав в дом, моя сестра сразу же свернула вправо – там находится туалет. Чтобы "забашить" мне нужно было ударить по руке, по плечу, чему-либо – не важно. Пропустив этот крутой поворот и избежав участи растянуться на полу в коридоре, я забегаю назад и останавливаюсь около уборной. Там, в полной темноте, стоит и смеется сестра. "Теперь ты догоняешь!" - кричу я и замираю. Сзади мой сестры стояла моя бабушка и приобнимала ее за плечи. На ней был красный халат в цветочек. Я отчетливо видела вены на ее руках, ее халат. Ее руки тянулись к шее моей сестры, медленно, скользя по плечам вверх. Я медленно поднимаю взгляд, чтобы посмотреть моей бабушке в лицо. Но тут же моя сестра, громко смеясь, отталкивает меня и бежит в спальню. Бегу за ней и лицом впечатываюсь в СВОЮ БАБУШКУ. Она была в том же халате, что я видела несколько секунд назад. Не поверив своим глазам, бегу обратно и вижу, что в уборной уже никого нет. Лицо этого человека по шею было погружено в темноту, но эти руки, эти вены я запомнила слишком отчетливо, я помню их слишком хорошо и сейчас.

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 09:08

drakylayla Просмотров: 286 Комментарии: 3 0 Сегодня, 09:08 by

Не знаю, когда я увижу это снова.

Ключевые слова: Темнота дети двойник фантом видения призрак сестра авторская история

Другие, подобные истории: