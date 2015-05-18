Мама прощалась

Мама прощаласьЧетыре года назад, зимой, в возрасте 66 лет, после продолжительной болезни умерла моя горячо любимая мама. Когда она перестала отвечать на телефонные звонки, я уже знала, что ее больше нет. Мы нашли ее мертвой в квартире, при этом дверь входная была почему-то открыта. Видно, предчувствие у нее было нехорошее.
Все время болезни я была рядом, но вдруг меня срочно вызвали на работу, вот прям до увольнения - выходи, и все тут. Через три дня ее не стало. Организовали с мужем похороны, поминки.
Раннее серое утро после похорон: просыпаюсь, открываю глаза, а передо мной лицо, очень очень близко, почти вплотную к моему, смотрит пристально на меня, а само размытое, серое, как дымка, и только глаза выделяются на его фоне пятнами посветлее. Вдруг лицо громко и тяжело вздыхает и постепенно удаляясь, исчезает.
Испугалась не на шутку, очень плохо себя чувствовала в этот день: кружилась голова, шатало меня из стороны в сторону. Потом отлегло.
Пригласили батюшку, он освятил квартиру. Не знаю, что это было, или кто.
Я думаю, что так душа мамина со мной прощалась.
Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:51
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 06:51 by CavaПросмотров: 401Комментарии: 6
Ключевые слова: Душа пришла мама привидение авторская история