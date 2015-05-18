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Истории из жизни

Мама прощалась

Четыре года назад, зимой, в возрасте 66 лет, после продолжительной болезни умерла моя горячо любимая мама. Когда она перестала отвечать на телефонные звонки, я уже знала, что ее больше нет. Мы нашли ее мертвой в квартире, при этом дверь входная была почему-то открыта. Видно, предчувствие у нее было нехорошее.

Все время болезни я была рядом, но вдруг меня срочно вызвали на работу, вот прям до увольнения - выходи, и все тут. Через три дня ее не стало. Организовали с мужем похороны, поминки.

Раннее серое утро после похорон: просыпаюсь, открываю глаза, а передо мной лицо, очень очень близко, почти вплотную к моему, смотрит пристально на меня, а само размытое, серое, как дымка, и только глаза выделяются на его фоне пятнами посветлее. Вдруг лицо громко и тяжело вздыхает и постепенно удаляясь, исчезает.

Испугалась не на шутку, очень плохо себя чувствовала в этот день: кружилась голова, шатало меня из стороны в сторону. Потом отлегло.
Пригласили батюшку, он освятил квартиру. Не знаю, что это было, или кто.
Я думаю, что так душа мамина со мной прощалась.

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:51
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 06:51 by CavaПросмотров: 401Комментарии: 6
+11

Ключевые слова: Душа пришла мама привидение авторская история

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Комментарии

#1 написал: Talisha
Сегодня, 07:55
+1
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Комментариев: 3 385
Возможно и впрямь мама. Может быть была обеспокоена плохим самочувствием дочери?
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#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 08:29
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Конечно страшно. когда вот так, ни с того, ни с чего, кто то смотрит на тебя, не похожее на настоящее. Думаю, что мать приходила в последний раз проститься. +
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#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 09:10
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Боже, страшно!
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#4 написал: Jeid
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#5 написал: Tigger power
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Видимо верна ваша догадка, мама вас проведала +
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#6 написал: Ksenya078
Сегодня, 11:06
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Верю, точно, приходила посмотреть на родного человека. Я после смерти мамы чувствовала лёгкий холодок возле себя. Всё-таки не каждому дано увидеть такую дымку или, может быть, облачко. Спасибо, что поделились, +++.
Зарегистрирован: 6.01.2016
    
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