Мама прощалась

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:51

Причина: Авторская стилистика сохранена

Cava Просмотров: 401 Комментарии: 6 +11 Сегодня, 06:51 by

Четыре года назад, зимой, в возрасте 66 лет, после продолжительной болезни умерла моя горячо любимая мама. Когда она перестала отвечать на телефонные звонки, я уже знала, что ее больше нет. Мы нашли ее мертвой в квартире, при этом дверь входная была почему-то открыта. Видно, предчувствие у нее было нехорошее.Все время болезни я была рядом, но вдруг меня срочно вызвали на работу, вот прям до увольнения - выходи, и все тут. Через три дня ее не стало. Организовали с мужем похороны, поминки.Раннее серое утро после похорон: просыпаюсь, открываю глаза, а передо мной лицо, очень очень близко, почти вплотную к моему, смотрит пристально на меня, а само размытое, серое, как дымка, и только глаза выделяются на его фоне пятнами посветлее. Вдруг лицо громко и тяжело вздыхает и постепенно удаляясь, исчезает.Испугалась не на шутку, очень плохо себя чувствовала в этот день: кружилась голова, шатало меня из стороны в сторону. Потом отлегло.Пригласили батюшку, он освятил квартиру. Не знаю, что это было, или кто.Я думаю, что так душа мамина со мной прощалась.

Ключевые слова: Душа пришла мама привидение авторская история

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