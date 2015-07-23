Неизвестные лица

Новость отредактировал Estellan - 7-08-2021, 21:47

Причина: Изменен раздел.

Глеб Кононенко Просмотров: 129 Комментарии: 1 -3 7-08-2021, 21:47 by

Я обожаю слушать истории Носферату. Неожиданное начало, правда? Да, вы точно не думали, что услышите здесь подобное. Я и сам не думал, пока не посмотрел его новую историю «Неизвестные лица». Не утруждайтесь ее поиском — вы все равно ничего не обнаружите. Такой истории нет и никогда не было, но я ее слышал.Все началось позавчера. Семь часов вечера, я только вернулся домой после университета и работы. Поскольку вставать на следующий день нужно было в пять утра, я решил быстро поужинать, посмотреть часик-другой YouTube и спокойно пойти спать. После еды я открываю приложение и вижу: новая история от моего любимого канала. Название, как я уже сказал — «Неизвестные лица». Первая странность была помечена уже тогда: не было надписи «Истории на ночь», как и не было названия на превью, только странная, замыленная картинка с едва просматриваемыми силуэтами. Впрочем, в тот момент я не обратил на это особого внимания. В общем, надел наушники, выключил свет, лёг в кровать, нажал на видео. Странности продолжились: заставки не были, как и показа названия и автора истории. Вместо этого первые секунд тридцать шёл какой-то тихий треск, а на чёрном экране мелками полоски помех, словно на старых VHS кассетах. Тогда мне это даже понравилось: работало на атмосферу, да и интересно, когда ютуберы новые форматы пробуют. Наконец, история началась.Первое, что я заметил — голос. Вроде бы тот же, что и всегда, но будто записанный на старый дешевый микрофон. Из-за этого многие слова можно было расслышать с большим трудом. Впрочем, и это я ещё мог списать на попытку усилить атмосферу. Теперь же надо перейти к самой истории. В ней рассказывалось о парне лет 20, у которого в квартире начали происходить странные вещи: включался телевизор и показывал белый шум, постоянно раздавались стуки в дверь и окна (при этом сам герой жил на шестом этаже), а компьютер и телефон ужасно глючили и загружали из ниоткуда файлы с жестокими и кровавыми изображениями. Все действие происходило на протяжении одной ночи, итогом которой стало появление жуткого лица в окне главного героя. После описания этого лица история заканчивалась. «Ну и банальщина» — подумал я сразу после прослушивания и, слегка разочарованный такой скучной и неоригинальный страшилкой, лёг спать.Проснувшись вчера, как и планировал, в пять утра, я позавтракал и отправился в универ, а сразу после него — на работу. Весь дань проходил нормально, а о истории я напрочь забыл. Наконец, в семь часов я пришёл домой. На этот раз мне не нужно было вставать рано, так что я решил глянуть какой-нибудь фильм. После ужина я лег в кровать, включил ноутбук и сразу же чуть не потерял дар речи. На экране компьютера был открыт канал Носферату. Все видео имели одинаковые превью и название: те самые «Незнакомые лица». Я подумал, что просто комп глючит, и перезагрузил вкладку. Лучше бы я этого не делал… Картинка с размытыми силуэтами открылась на все окно браузера. Офигев от такого, я закрыл его, решив разобраться с этим завтра. В этот же момент в дверь постучали. Я чуть не подпрыгнул от неожиданности. На часах было двенадцать ночи. И вот тут я начал припоминать вчерашнюю историю… Вся чертовщина в ней началась ровно в полночь. Дрожащий от страха, я решил даже не приближаться к двери. Стук прекратился на несколько минут, и это даже немного успокоил меня: подумаешь, разные совпадения случаются. Может, какой-то пьяный сосед ошибся дверью. Но тут постучались уже в окно моей спальни. В окно, находящееся на шестом этаже. Я резко оглянулся и посмотрел в него: никого. Опыт моего прослушивания историй подсказывал, что нужно потерять сознание, дабы все прекратилось, вот только избыток адреналина в крови напрочь избавил меня от подобного стечения обстоятельств. В итоге я решил просто оставаться в кровати и надеяться, что все это просто пройдет. Вдобавок, не все в «Незнакомых лицах» соответствовало реальности: у меня не было телевизора. Только подумав об этом и впервые обрадовавшись, что не могу накопить денег на нормальную плазму, я услышал еще один звук: звук белого шума. Он исходил от моего закрытого ноутбука. Я вытаращенными глазами смотрел на него секунд тридцать, после чего спокойствия ради схватил и кинул в стену. Ударившись об неё, компьютер упал на пол, но звук не прекратился. Тут я уже понял, что просто ждать страшного конца будет глупостью, взял телефон, разблокировал его, и начал судорожно набрал номер 112. Поднеся телефон к уху, я услышал уже знакомый, записанный в ужасном качестве голос Носферату, зачитавший знакомую историю. С другими номерами повторилось то же самое. Тогда я решил попробовать написать кому-нибудь. Ни ВК, ни WhatsUp, ни Twitter не открылись: приложения просто вылетали. Почта смогла открыться, но все адреса, на которые я пробовал написать с просьбой о помощи, читались как несуществующие. К этому моменту я уже почти сходил с ума от звука белого шума, к которому ещё и прибавились снова начавшиеся стуки в дверь и окно. Почти отчаявшись, я снова посмотрел в окно и понял, что скорее всего не переживу эту ночь. Жуткие существа глядели в окно. Они не докасались до него, хотя стуки продолжались. Я видел лишь их лысые головы, на которые можно было едва различить темные пятна, находившиеся на месте глаз и рта. У них не было зрачков, но я знал: они смотрят прямо мне в глаза.Тогда я решил попробовать последний вариант, который вряд ли мог бы прийти в голову любому другому человеку в подобной ситуации. Я решил попробовать написать письмо своему любимому каналу, на тот адрес, что всегда находится в описании к видео. Сейчас я заканчиваю это письмо, стуки становятся все сильнее, звук от компьютера — все громче, а лица за окном все множатся. Надеюсь, хоть этот адрес не окажется несуществующим. Если эта история вдруг дойдёт до Носферату, если он вдруг ее озвучит, если я успею ее дописать до того, как дверь слетит с петель или разобьётся окно: пожалуйста, помогите мне. Да, я понимаю, что вы вряд ли сможете этого сделать, так как в ближайшие пару часов в квартире скорее всего останется только мой труп, но… но надежда умирает последней. Раз со мной происходит подобная хрень, то, может, произойдёт и чудо, которое спасёт меня. Прошу, помогите.

Ключевые слова: Видео история заставка авторская история

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