01A51CD0

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Новость отредактировал Крокозябла - Сегодня, 05:32

sozdatelmira Просмотров: 35 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:32 by

Немного информации:-Канал был создан 20 октября 2011 года;-На канале залито 10 видео;-На канал подписано на данный момент 23220 подписчиков;Самое популярное видео набрало 309 408 просмотров, и называется оно "llǝʍpıpnoʎ".На этом видео изображена как я понял разборка на парковке,Видео почему то с стоп-кадрами, и это странно.К концу хотел бы отметить три самых жутких видео:1.".[/img]очень жуткая обстановка и звук2.очень громкий звук и съемка не ахти3.просто жуткая обстановкаНадеюсь вам понравилось. Ставим плюсы и я выпущу еще один разборканала)Вот ссылка на канал: https://www.youtube.com/user/01A51CD0/videos

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