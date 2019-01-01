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01A51CD0

Немного информации:
-Канал был создан 20 октября 2011 года;
-На канале залито 10 видео;
-На канал подписано на данный момент 23220 подписчиков;
Самое популярное видео набрало 309 408 просмотров, и называется оно "llǝʍpıpnoʎ".
На этом видео изображена как я понял разборка на парковке,01A51CD0
Видео почему то с стоп-кадрами, и это странно.
К концу хотел бы отметить три самых жутких видео:
1.
01A51CD0".[/img]
очень жуткая обстановка и звук
2.
01A51CD0
очень громкий звук и съемка не ахти
3.
01A51CD0
просто жуткая обстановка
Надеюсь вам понравилось. Ставим плюсы и я выпущу еще один разбор полетов канала)
Вот ссылка на канал: https://www.youtube.com/user/01A51CD0/videos

Новость отредактировал Крокозябла - Сегодня, 05:32
Сегодня, 05:32 by sozdatelmiraПросмотров: 35Комментарии: 0
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Ключевые слова: Странный канал ужас страх жуткий канал Странность

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