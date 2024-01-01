Алем Кулахмедов

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 11:29

hhhor1zon Просмотров: 105 Комментарии: 0 0 Вчера, 11:29 by

Всем привет! Сегодня мы поговорим о аккаунте Алем Кулахмедов на ютубе. Мужчину, который ведет аккаунт зовут Алем Кулахмедов. Алем проживает в Перми, он работает электриком.Всё бы ничего, если бы не видео про то, как он лезет в глаз шприцами, думая, что у него в них видеокамеры. Причина этому - шизофрения. Об этом у него много видео, но самое шокирующее — это его самое популярное на аккаунте видео про все те же «видеокамеры», но там уже и начинается жесть. Оно длится почти 19 минут. Но самое странное — это то, что то самое видео до сих пор в открытом доступе. Если вы слабонервный, то лучше не стоит рисковать и смотреть то видео. Последнее видео Алема было 5 месяцев назад. На нем он записывает людей, которые, по его мнению, вставили ему в глаза видеокамеры. Что сейчас с Алемом — неизвестно.Ссылка на канал:

Ключевые слова: Видеокамера глаз шизофрения открытый доступ

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