"Русалочка". Новый взгляд на знакомую историю или как исказили изначальный смысл сказки Андерсена

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- Знаете, что поняла? - написала одна из пользователей Твиттера. - Сказки учат плохому. Они учат женщин быть жертвами. Вот в чём была проблема Русалочке попросить не себе ноги, а хвост принцу?! Плавали бы себе счастливые, играли с дельфинами, жрали икру в гостях у папы-царя!

«Можешь, — сказала Бабушка, — пусть только кто-нибудь из людей полюбит тебя так, что ты станешь ему дороже отца и матери, пусть отдастся он тебе всем своим сердцем и всеми помыслами и велит священнику соединить ваши руки в знак вечной верности друг другу. Тогда частица его души сообщится тебе, и когда-нибудь ты вкусишь вечного блаженства. Он даст тебе душу и сохранит при себе свою».

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Новость отредактировал Летяга - 28-12-2024, 10:51

Причина: Стилистика автора сохранена

Mortifer Просмотров: 566 Комментарии: 0 0 28-12-2024, 10:51 by

Одной из самых величайших сказок датского писателя Ганса Христиана Андерсена, безусловно, являетсяПо мотивамбыло снято множество фильмов и анимационных версий, как на территории России, так и за рубежом, поставлено в театрах несчётное количество спектаклей и мюзиклов, и даже в музыке вроде песни Ларисы Майбороды сказка Андерсена нашла своё отражение. "Русалочка" до сих пор очень любима в Европе, а ее статуя в Копенгагене является местом паломничества для путешественников в Данию со всего мира. Но так ли хорошо мы знаем сюжет этой истории, которую также изучают в четвертом классе начальной школы?Нельзя не согласиться с тем, что в массовом сознании образ Русалочки сложился как безответно влюблённой девушки, которая жертвовала собой ради объекта обожания (Принца), ходила по острым ножам и лезвиям, не могла признаться ему в своих чувствах и, наконец, понимая, что Принц и она сама — из разных миров, потеряла его навсегда, после женитьбы на другой превратившись в морскую пену. 90% людей воспринимаюткак поучительную историю о том, что влюбляться и слепо следовать за своей мечтой, бегать за холодным возлюбленным — это в высшей степени неразумно, что нужно уважать чувства других людей и уметь отпускать их, если им и без тебя хорошо. Для психологов же эта сказка и вовсе про манипуляции, духовный рост личности, отверженность, созависимость, игру чужими чувствами и даже... синдром спасателя! Ведь Русалочка однажды в буквальном смысле спасла Принца во время шторма и отчаянно ждала, что и он соизволит отплатить ей тем же! Но так ли это на самом деле? Давайте разбираться.Как это ни странно, но оригинал сказки Андерсена повествовал совершенно о других вещах! И, прежде всего, красной нитью в сказке читается именно религиозная и философская подоплёка, а не аналог типичных женских любовных романов про измену, безответность, ревность и суицид главной героини в финале произведения! В самом начале истории фигурирует семейство, типичных женщин и мужчин с рыбьими хвостами, живущее глубоко на дне то ли моря, то ли океана. И все они —хотя, справедливости ради, безымянными остаются и другие действующие лица сказки,. В центре внимания — глава семейства — Морской Царь (дат. Havkongen), был вдовцом уже много лет, а Бабушка (дат. Bedstemoderen) приходилась ему матерью и вела домашнее хозяйство, управляла всем подводным государством (также неназванным) и занималась воспитанием своих. В результате чего и Морской Царь отстранён, занят политикой своего королевства, и Бабушка не уделяет внучкам должного внимания, и сами сёстры-русалки предоставлены сами себе.Сперва они целыми днями развлекались и играли в больших залах дворца, где янтарные окна раскрывались, и к ним приплывали рыбки, как у датчан прилетали ласточки, когда те широко открывали окна, ели из рук принцесс-русалок и давали себя гладить. Затем ухаживали за садом, расположенным за чудесным подводным дворцом, исследовали морские глубины, а уж потом и выплывали на поверхность, взявшись за руки, и распевали какие-то песни своими прекрасными голосами, подобно греческим сиренам, вызывая шторм одним своим появлением и отправляя ко дну множество кораблей вместе с экипажем, фактически становясь убийцами людей! Но для европейской мифологии того времени этот жестокий поступок был не дикостью, а вполне себе обыденным явлением. И тут Ганс Христиан Андерсен знакомит нас с главной героиней сказки, самой Русалочкой, которая выглядит типичнойсреди остальных, хоть внешне особо не отличается от них:Вопреки распространённой версии во множестве экранизаций произведения, Русалочка держалась особняком ото всех, была погруженной в мечты, тихой и задумчивой. Никакие сокровища с затонувших кораблей её не интересовали! Единственным развлечением Русалочки был сад позади дворца. Пока её сестры соревновались во флористике, придавая саду форму то девы с рыбьим хвостом, то кита, главная героиня сказки оформила сад в виде огненно-красного Солнца, выражая тем самым свое стремление к возвышенному. Также единственным украшением сада Русалочки стала статуя мраморного мальчика, упавшая с какого-то затонувшего судна. Андерсен не объясняет, как эта статуя вообще оказалась на борту корабля, сравнивает кораллы и водоросли с цветами вроде роз и деревьями, а рыбок — с птицами. Но показывает, что Русалочка была по какой-то неведомой причине привязана к мраморному мальчику, любовалась им часами и даже обнимала. Но, помимо ухаживаний за садом, главная героиня сказки на протяжении множества ночей стояла у открытого окна и смотрела вверх, сквозь темно-синюю воду, где рыбы хлопали плавниками и хвостами, созерцала звёзды и луну, а также тень проплывавшего мимо кита или очередного судна.Но больше всего на свете Русалочка полюбила слушать бабушкины истории о живших на поверхности моря или океана людях и их обычаях, которые откуда-то непостижимым образом узнала. Образ старушки в сказках и легендах всегда ассоциировался с источником мудрости, а в случае с ведьмами — ещё и почему-то со злом.И эти числа в сказке Андерсена символичны! Символика 12-ти используется не только для обозначения количества («двенадцать братьев», двенадцать учеников Христа), но и для усиления таинственности, загадочности: ровно в 12 часов начинаются невероятные превращения и волшебство. Также это число символизирует порядок и гармонию. Бабушка часто рассказывала своим внучкам о том, как устроен надводный мир, и неоднократно рефреном твердила:. Почему был выбран автором именно этот возраст? В Дании, согласно обычаям XIX века, любая девушка считалась достигшей совершеннолетия, и её уже можно было выдавать замуж. Конечно, принцесс могли бы сопровождать на поверхность и тайком, но тогда бы русалки не прошли строгий обряд инициации личности, не приучились бы к самостоятельности! Ведь воспитание детей того времени очень сильно отличалось от современных методов!И вот каждой из сестёр-погодок поочередно стало исполняться 15 лет. Самая старшая выплыла на поверхность и увидела великий город, где мерцали огни, как сто звезд. Она нежилась на песчаной отмели при лунном свете, а также слышала доносящийся до ее ушей звон церковных колоколов и шум проезжающих экипажей. Этими впечатлениями она поделилась с остальными членами семьи. Вторая сестра увидела закат Солнца, все небо казалось золотым, а облака были красные и фиолетовые. Также эту безымянную русалочку впечатлила стая диких лебедей, которая устремилась навстречу к Солнцу, как длинная белая вуаль. И нет, эти лебеди никак не были связаны с братьями Элизы из другой сказки Андерсена! Белые лебеди словно предвосхищали судьбу главной героини уже в финале, но об этом — чуть позже. Третья сестра забрела слишком далеко от дома — туда, где река впадает в море, видела прекрасные зеленые холмы с виноградниками, замки и фермы, слышала пение птиц. Но всю картину испортил эпизод, когда русалка по наивности и глупости заплыла в маленькую бухту и решила поиграть с маленькими детьми, купающимися в реке. Те ее испугались, а сама она была вынуждена уносить хвост от громкого лая собаки, которую прежде никогда не видела. А вот четвёртая сестра была не такой смелой, как остальные, и предпочла довольствоваться тем, что наблюдала дельфинов и китов посреди моря, которые пускали воду из своих ноздрей, словно фонтан. Пятая сестра Русалочки же родилась зимой, и ее первым впечатлением были айсберги, каждый из которых был похож на жемчужину. Автор сравнивает айсберг, как и дно моря, где живут русалки, именно с церковными башнями и колокольнями, построенными людьми. Айсберги явились пятой по счету русалке в самых чудесных формах и сверкали, как бриллианты. Сестрица была безмерно счастлива, восседая на одном из них, куда каким-то непостижимым образом взобралась, распевала песни и позволила ветру развевать ее длинные волосы. Также ее появление вызвало шторм — к вечеру небо заволокло тучами, гремел гром, в воду били молнии, а проплывавшие мимо моряки оказались на краю гибели! А пятая русалка спокойно смотрела, как в море бьет молния и тонут люди, и ее это сильно впечатлило.Наконец, и самой Русалочке исполнилось-таки 15 лет, и сюжет сказки Андерсена развивался по знакомой нам из большинства экранизаций схеме: она всплыла на поверхность, увидела издалека большой корабль с тремя мачтами, а в окне каюты —, который просто оказался на тот момент в море и отмечал с экипажем свой день рождения.. Но оставляет неясным, так ли это было на самом деле, или же героине сказки это только показалось? Как и в случае с обеими из пяти сестёр, в ту же спокойную и безоблачную ночь разразился шторм. И при этом неизвестно, появление ли Русалочки вызвало его, или же это было обычное природное явление? В итоге погибли все матросы и даже капитан, а вот сам Принц выжил, хоть и потерял сознание. И всё благодаря Русалочке, которая его спасла в ту ночь, никому об этом из семьи не рассказывала, а затем обратилась к Ведьме за помощью, дабы обрести человеческий облик и быть с ним рядом.Колдунья, в свою очередь, «награждает» морскую принцессу физическими страданиями — неимоверной болью в ногах и кровоточивостью, будто та ступала по острым ножам и иглам. Позже к этому добавились и моральные терзания, хотя Русалочка думала, что знала все мысли Принца, а по факту — выдала желаемое за действительное и надеялась до последнего, что станет его избранницей. Принц же, со своей стороны, относится к Русалочке то как к сестре, то как к малому ребенку, то как к домашней зверушке, позволяя спать на бархатной подушке возле его покоев, или к красивой кукле, по статусу не ниже поющей рабыни, способной своими чудными танцами развлекать его персону. Но он никогда не воспринимал Русалочку в качестве своей будущей жены и наследницы престола в случае его смерти или гибели, правительницы земного государства. Зато Принцессу, невероятно схожую внешне с Русалочкой, он принимает без зазрения совести и объявляет о свадебном торжестве. Понимая весь ужас безысходности ситуации, Русалочка смиренно ждет восхода солнца (плакать, в отличие от множества фильмов и мультиков, она попросту не умела от рождения), ведь по предсказанию Ведьмы в случае неудачи ее ждала неминуемая смерть. Вот нет бы послать этого Принца куда подальше и связаться с каким-нибудь рыбаком! Так нет же, или добейся взаимной любви, или помри…Русалочкины сестры пытаются спасти жизнь наивной влюбленной дурочке, предлагая совершить уголовное деяние на почве ревности — пронзить сердце зачарованным кинжалом, и капли крови мигом обратили бы всё вспять, вернув и триста лет жизни, и рыбий хвост, но та, хоть и берет этот кинжал с собой и направляется в шатер, в самый что ни на есть распоследний момент отказывается убивать Принца! Жаль, что сёстры и Морской Царь не догадались и не договорились морскую Ведьму прикончить! Глядишь, и дочка царская была бы спасена, и проклятие неминуемой гибели снято, все счастливы, все довольны, и обошлось бы все без лишней крови… Но что есть, то есть… И то, что Русалочка отказалась убить Принца, весьма предсказуемо. И отнюдь не любовь двигала ей в этот момент. Просто она либо осознала, что живой человек — не твоя собственность, и ты не имеешь права его трогать, и исполнять твои хотелки он не обязан. Либо находилась в таком отчаянии, что решила: раз жертвовать, то до конца, а там уж — будь что будет. В конечном итоге Русалочка совершает суицид, бросившись с корабля в волны, в этот самый момент восходит Солнце, и несчастная героиня, так и не познавшая женского счастья, неизбежно превращается в морскую пену… Как Снегурочка, испаряется, и на этом, собственно, и завершается сказка Андерсена в урезанном советской цензурой варианте и во множестве экранизаций, за исключением, разумеется, Диснея.А в диснеевской версии вообще всё весело: харизматичный краб-музыкант Себастьян, обращающийся к морскому правителю, как гоблин/огр Подлиза к герцогу Игторну вроде «Ваше страхолюдие», пугливая рыбка, ведьма Урсула-узурпатор (еще и родственница королевской морской семьи в изначальном сценарии), песни-пляски, Король Тритон — чуть ли не морской бог... И дочка Ариэль, названная в честь персонажа из «Бури» Шекспира — бунтарка непослушная... Признайтесь, кто вот из вас не рыдал, смотря советский мультик 1968 года или полнометражное аниме студии Toei Animation под названием «Andersen Dowa Ningyohime» 1975 года, известное в русскоязычной версии как «Принцесса Подводного Царства»? А ведь эти экранизации были самыми близкими к первоисточнику Андерсена! А о чём же гласил сам оригинал сказки?Стоит заметить, что(как и в одном аниме 1999 года, где Принц ныряет за Русалочкой с розовыми волосами во время ее суицида и уже ПОД ВОДОЙ (!) признается ей в любви, и история тоже имеет привычный нам счастливый конец), а(что могло бы вызвать путаницу и с, которые вообще были сняты не по Андерсену). Поимённо названы и Принцы (Эрик — в одной версии и Фьорд — во второй), и Принцессы (одна, причём, оказалась поддельная и называлась Ванессой, а другая — Суоми). Также. Кроме того, мультик и аниме показывали, чтоиз-за нежелательных ассоциаций с Третьим Рейхом. В книге же корабли исследовали, в основном, её сёстры.Этот момент в экранизациях также был опущен. Правда, в аниме «Принцесса подводного царства» 1975 года русалочка Марина носила нечто вроде заколки с каким-то цветком, похожим на лотос, с белым жемчугом внутри него. Затем! По идее, у неё от соленой морской воды должен был и рот кровоточить и разъедать, но Андерсен пощадил психику читателя, а режиссеры (по крайней мере, большинство из них) обходили стороной этот момент. В аниме 1975 года русалочка Марина уже выходила из обители Ведьмы немой, а в диснеевской версии Урсула заключила голос Ариэль в медальон. И лишь в одном мультфильме, где каждая сказка Андерсена начиналась с образа Сказочника и двух детей, едущих в карете, колдунья таки вырвала щупальцем Русалочкин язык и проглотила его!: сначала yfgbnjr обжигает хуже серной кислоты и доводит Русалочку вплоть до обморока, потом уже и каждый шаг адской болью отдается, словно по лезвиям идешь… И ни пожаловаться, ни вскрикнуть, ни сказать ничего нельзя. И становится вполне логично, по какой причине Принц не выбрал Русалочку в жёны: мало того, что она с ним буквально из разных миров была — Принц правил земным королевством, она была будущей королевой подводного, но, ступив впервые на землю, чувствовала себя фактически чужой! Налицо мы наблюдаем социальное неравенство — если в море-океане Русалочка была равной Принцу, то на поверхности ее статус значительно понизился до уровня рабыни и немой бродяжки без роду и племени, которая непонятно откуда появилась полностью голой у порога дворца! И странно, что ее обнаружил сам Принц и впустил во дворец, а не кто-то из его слуг! И что Русалочку не выгнали с позором, а приютили, накормили, обогрели и в шелка да бархат разодели! Но вот ее происхождение никого из действующих лиц особо не волновало. Русалочка развлекала Принца, как придворный шут, и этого было вполне достаточно.— вот самые ласковые слова, которых удостоилась Русалочка. И когда у неё ноги кровоточат на глазах у подданных, Принц не обеспокоен её состоянием здоровья, не бросается вызвать врача, не интересуется, что с ней не так. Просто воспринимает всё как должное. Да иМало того, Русалочка не испытывает никаких подозрений, даже когда речь напрямую зашла о знакомстве Принца с потенциальной невестой и он уехал на королевские смотрины. А потом, когда решение жениться на другой было принято официально, Принц просто хладнокровно-благодушно заявил:. Самое обидное в этой ситуации — так называемые— их на самом деле нет, но Русалочка искренне верит и думает, что есть. А по факту она была для Принца просто удобная игрушка.Многие видят в этой сказке исключительно историю неразделенной любви молоденькой девушки к холодному юноше, которым ни при каких обстоятельствах не суждено было быть вместе. Общество видит в Русалочке жертву, в Принце — самовлюбленного эгоиста, который так и не понял своего счастья, а в его избраннице Принцессе — и вовсе коварную разлучницу, которая якобы увела у Русалочки мужа и все ее заслуги наглым образом присвоила себе! Есть предположение, что сказка учит тому, что каждая девушка, каждый человек должен оставаться самим собой и не, голос — ведьме, жизнь — постороннему, не идти на поводу своих чувств и мечтаний. Многого хочешь — мало получишь, а то и вообще останешься с носом... Также Русалочку обвиняли в пропаганде суицида в финале, в вечной готовности жертвовать собой, не думая о последствиях. Люди решили, что девушка с рыбьим хвостом ни разу не даёт понять Принцу, что любит его, занимает одну только позицию жертвы и сама виновата в трагичном финале:Также многие теперь встают на сторону Принца, так как осознали, что Русалочка не согласовывала с возлюбленным решение отказаться от жизни в подводном мире, и он её не предавал, клятв любви, подобно Зигфриду его возлюбленной Одетт, ей не давал, а потому никоим образом не виноват в столь грустном исходе. Кроме того, Принц вообще не знал Русалочку до ее появления во дворце и не подозревал о ее существовании! На тот момент, когда его вытащили из воды, Принц лежал в отключке, и понятно, что не помнил, как выглядела та самая девушка, что его спасла. В диснеевской экранизации Принц Эрик лишь на мгновение пришел в себя от песни Ариэль, а потом смутно припоминал ее внешность и голос. То же самое мы видим и в аниме «Принцесса Подводного царства», где русалочка Марина не только просит его жить, но и пытается исцелить чешуёй от своего рыбьего хвоста. У Андерсена же Русалочка просто поцеловала Принца в лоб, как покойника, оставила на берегу близ какой-то церкви или монастыря и уплыла восвояси...Это прослеживается уже в диалоге Русалочки с её бабушкой, как раз после сцены спасения утопающего принца во время шторма, когда главная героиня всего лишь поинтересовалась у неё, УМИРАЮТ ли люди на земле или живут вечно:И этот вопрос главной героини всегда сбивал меня с толку, и я воспринимала книжную Русалочку слишком глупой, с ментальными нарушениями развития.– отвечала героине Бабушка. –Устами Бабушки Андерсен отвечает утвердительно на вопрос, приводит нам зашифрованную цитату из Библии:(Ис. 42:3), а затем объясняет читателям, что! А они, в свою очередь,. А вот с рыбьим хвостом изображать стали гораздо позднее. Причем и легенды, связанные с превращением Сирен в птиц, часто противоречили. Либо они изначально имели такой облик, как Гарпии, либо проворонили Персефону, дочь богини Деметры, и та превратила их в птиц то ли для помощи в поисках, то ли в наказание.. И те, и другие, и моряки, забыв всё на свете, погибали вместе с кораблями. Сам Одиссей избежал коварных Сирен лишь благодаря предостережению Цирцеи/Кирки: он залепил уши своих спутников воском, а самого себя велел привязать к мачте. В иных версиях, придуманных уже в Риме, мимо острова Сирен проплыли и Аргонавты, которые уже возвращались с Золотым руном, и тоже спаслись от гибели, когда певец Орфей (тот самый, что влюбился в Эвридику и спускался в царство Аида ради неё) заиграл на кифаре и заглушил своей песней их голоса. Сиренам было предсказано, что они погибнут, когда кто-либо из путников пройдёт мимо их острова, не поддавшись искушению. Поэтому, когда мимо них проплыл корабль Одиссея, они бросились в море и обратились в утёсы, либо сбросили перья и утопились. В версии с аргонавтами Сирены и вовсе грызли друг друга в ярости!Чародейки манили его на остров тем, что хотели сделать царя Итаки более всеведущим и мудрым. Они в этом плане напоминали цыган с их настойчивым требованием, которые не гнушались ограбить доверчивых прохожих. Также Сирены упоминали о страданиях ахейцев и троянцев, которые те перенесли по воле олимпийских богов, знали Сирены и о том, что. И эти сакральные знания использовали во вред людям, все их обещания — чистейшая ложь и манипуляция сознанием героя, созданная лишь для того, чтобы «искусно» его убить. В Средние века с приходом Христианства Сирены рассматривались уже как аллегория поющих куртизанок и проституток, являлись символом мирских искушений.Со временем Сирен лишили и их прежнего сакрального могущества — их изначальный птичий образ исчез в небытии, а вот привычка топить корабли и даже особо не гнушаться людоедством остались в художественной литературе и европейском фольклоре вплоть до XIX века. Отныне вместо манипуляций со знаниями о грядущем Морские Девы, вытеснившие собой Сирен, мелодично выли и были показаны просто убийцами моряков. Неудивительно, что такой образ морских обитателей вызвал отторжение в обществе даже по меркам того времени, и этих существ священнослужители мгновенно записали в, которой путь к Богу (Яхве или Иисусу Христу) был заказан.Но спустя какое-то время в угоду христианству образ Морских Дев несколько смягчили и слили с духами воды —. Этот трактат в оригинале являлся своего рода христианским манифестом, который объяснял, что существа вроде гномов, ундин, саламандр и сильфид — не нечистая сила, а символизм, духи стихий огня, воды, земли и воздуха, и они являются частью природы, созданной Богом Яхве в ТаНаХе и в Библии, где имя этого божества не упомянуто вовсе. Теперь. Та же «Русалочка» Андерсена тоже не оказалась исключением в этом плане.. А вот, не имели ни возможности переродиться,и не имели даже местного подводного кладбища! Их тела просто превращались в морскую пену на гребне волн... Прям как в случае с Адамом — Бог Яхве создал его из земли («адама» — на иврите), и он в эту землю, как в изначальное состояние, и вернулся после смерти...Далее сказка повествует о том, каким образом Морские Девы, в том числе - и наша Русалочка, всё-таки могут получить возможность обрести эту самую душу:Здесь снова зашифрована библейская цитата:(Быт. 2,24). Иными словами, Русалочке завуалированно предлагалось не просто добиться взаимности чувств, но и совершить Таинство Венчания! При этом избранником Русалочки мог быть абсолютно ЛЮБОЙ человек, необязательно Принц! Главное ведь то, что он должен был предложить руку и сердце героине и повести ее к алтарю.Но у современных читателей возникает вполне логичный и животрепещущий вопрос, откуда Бабушка Русалочки вообще была столь осведомлена о людской религии и обычаях, в которые её даже не посвящали?! Ведь люди и Морские Девы были врагами, у них не было резона совершать культурный обмен! Предысторию Бабули Андерсен также оставил за кадром.. То есть по ходу повествования выясняется, что именно сама родительница собственными руками невольно подтолкнула любимую внучку на принятие необдуманного решения и даже поспособствовала той трагедии, которая случилась потом с ней! Ох, не той даме Ведьма отрезала язык, получается! Тогда как. Кстати, о Ведьме. В оригинале сказки Андерсена этот персонаж весьма значительный, являлась исключительно посредником меж двух миров, как славянская Баба-Яга, тогда как в большинстве экранизаций, кроме советского фильма, ей выделялась роль отрицательного персонажа, антагонистки и даже узурпатора в диснеевской версии. Причем внешность Морской Ведьмы в сказке не описана и остаётся на усмотрение художников. Зато было сказано, что она обитала где-то за водоворотами и странными обитателями бесплодных морских земель — полипами, полуживотными-полурастениями, похожими на стоглавых змей, вырастающих из земли. Своими ветвями, представляющими собой длинные склизкие руки с пальцами, полипы хватали всё, что ни попадется им на глаза, и беспощадно разрушали, убивали и пожирали! Русалочке лишь чудом удалось их избежать, тогда как предыдущая Морская Дева, рискнувшая проплыть мимо, была мигом задушена!Русалочка появляется перед Ведьмой, и что же она слышит?— такими словами Русалочку встретила Ведьма. Как и в большинстве других сказок Андерсена, ее спутниками были жабы да змеи, угрями та натирала свой котёл, а в само зелье добавила свою собственную черную кровь, дабы напиток стал острее лезвия меча! По сути,Примечателен ещё иили церкви, не более того!, когда молодая девушка позвала на помощь других обитателей монастыря, за кадром выхаживала в стенах обители будущего монарха и, когда тот окреп, снарядила в обратный путь домой. И Принц, и Русалочка думали о ней практически одинаково, причем последняя втайне радовалась тому, что из-за обета безбрачия и нахождения в обители молодая Монахиня никогда не выйдет замуж за Принца. Но вышло всё иначе: ближе к финалу как-то прознали, что эта девушка не была изгнана в монастырь, как бывает в реальной жизни с несостоявшимися монархами, а воспитывалась там, будучи Принцессой, вместо дворца и толпы слуг да гувернанток! Современный читатель, конечно же, будет искренне недоумевать: КАК Принцесса смогла постричься в монахи, а потом, как ни в чем не бывало, через некоторое время снова вернуться в светский мир, где это видано вообще?! Но в сказке все произошло более логично и приемлемо. Андерсен показывал свою героиню имеющей сплошь христианские добродетели: скромность, набожность, доброту и участие, смирение. Принцесса-Монахиня просто идёт по своему жизненному пути, а Принц возникает перед ней как бы сам собой – так договорились их родители, она просто следует их воле. А тогда еще и исполняет свой долг, не бросая утопающего на произвол судьбы. И разлучницей в полной мере этого слова девушку в сказке назвать нельзя. Не с кем было разлучать!Принцесса всего лишь оказывала первую помощь человеку, попавшему в беду, и знать не знала, что ей вскоре придётся за него выходить замуж! Это скорее обстоятельства сложились столь странным образом, и вины Принцессы-монахини в этом нет абсолютно никакой.. Благочестивая девушка из монастыря имела все шансы заполучить Принца, в отличие от бездушной Морской Девы. И нет в этой сказке никакой драмы, измены или ревности со стороны всех действующих лиц друг к другу, как мы привыкли это воспринимать, судя по многочисленным экранизациям. И вообще,Ведьма — типичный отшельник и посредник, она говорит всё как есть, заключая сделку с Русалочкой. Ей нет никакого дела ни до своих клиентов, ни до Морского царя. Она всего лишь делает свою работу. Принцесса также не имеет антагонистических черт, от неё в оригинале сказки Андерсена не стоит ожидать какой-либо интрижки или сцен ревности. О душевных и физических муках Русалочки она даже не догадывалась!Как и предыстория Бабушки, ранняя жизнь Принцессы до монастыря и встречи с Принцем остается тайной, покрытой мраком. И когда Русалочка на рассвете внезапно пропадает с корабля (а мы-то знаем, что она утопилась и стала морской пеной, а королевские молодожены в это время спали), неназванная Принцесса-монахиня сразу же вместе с Принцем пускается на её поиски! И когда она догадывается, глядя в море, что с Русалочкой случилось что-то страшное и непоправимое, реагирует на это с великой скорбью! Какая же после этого Принцесса — коварная дрянь, которая у Русалочки якобы парня отбила?! По факту страдания и муки Русалочки не были нужны никому, кроме неё самой. Принц жил своей жизнью, Принцесса — своей... Никто не черпал из переживаний юной Морской Девы, намеренно издеваясь над ней. Это выглядело так, словно сама Русалочка из темных морских вод пришла в чужую сказку, где ей попросту не оказалось места. Да и заварившая всю эту кашу своим длинным языком Бабушка Русалочки ближе к финалу так горько о том пожалела, что лысая осталась — это нам известно по словам одной из пяти сестёр. И был бы нам важный урок: многого хочешь — мало получишь, а то и вообще без всего останешься, да и религиозный фанатизм до добра тоже не доводит, если бы не продолжение финала. Но, как ни странно и ни парадоксально, смерть Русалочки оказывается путем к бессмертию. За отрезанный язык и ноги в крови, а также душевные метания и несостоявшееся убийство ей полагается плюс к карме, а вот спасение утопающего, на что не всякая Морская Дева способна, почему-то не учитывается в качестве добродетели!Как только героиня превращается в морскую пену, в самом конце сказки Русалочку встречают некие Дочери Воздуха (дат. Til Luftens Døttre!), сильфиды, то бишь, которые, казалось бы, ни к христианству, ни к самой героине не имеют никакого отношения. Но у Андерсена они выполняют роль эдаких Ангелов-Хранителей, совершают добрые дела и помогают людям в надежде когда-то оказаться в Царствии Небесном.— пишет автор. Дочери Воздуха по какой-то неизвестной причине жалеют Русалочку Андерсена и дают ей, по сути, второй шанс на обретение сакральной голубой мечты!Если ребенок вел себя хорошо, то срок убавлялся, а если плохо — добавлялись лишние дни в зависимости от слёз, пролитых в виде дождя! И да, эти дни также придётся отрабатывать...Такое вот средневековое напутствие для детей, дабы те помогли Русалочке в достижении ее сокровенной мечты! И финал андерсеновской истории со своеобразным грустным хэппи-эндом получился, для нас же весьма нелогичный. Хоть что-то да досталось Русалочке в качестве компенсации. Сказка Андерсена, на самом деле, глубоко христианская в первоисточнике, в ней отражено представление о том, что путь к вечному блаженству может лежать через испытания, страдания, лишения, борьбу с соблазнами, но главное на этом пути — любовь, да и то не бескорыстная с данной точки зрения. Но такой подход к обретению бессмертной души верен только для тех существ, которые в христианстве обычно считаются нечистью.. Но, к сожалению, все эти истории закончились сплошной уголовщиной и самоубийством со стороны главных героинь, и в результате они остались и без жизни, и без возлюбленных, и без души...А привнёс в зарубежную литературу конца 19-го века этот сюжет известный алхимик Парацельс со своим трактатом «Книга о нимфах, сильфах, пигмеях, саламандрах и о прочих духах». Он писал, что. Но остается неясным, откуда вообще взялись истоки этого тезиса. В XIX веке люди были глубоко верующие и размышляли исключительно на философские темы — о бессмертии души, о сотворении и устройстве мироздания и т. д. Трактат Парацельса был очень актуален по тем временам и оказал большое влияние на литературу того времени., которая имела в себе животное начало, но стремилась выйти замуж за человека и даже рожала от него детей! Это был поистине настоящий прорыв — лишь в немногих сюжетах с хорошим концом стали появляться люди-амфибии, сохранившие от своих родителей морские черты. Также, которая обворожила его своим пением. Условием женитьбы смертного на фее было никогда не видеть процесса ее родов и даже новорожденных, но король нарушил обещание, и фея удалилась с тремя дочерьми, двух из которых звали Мелиор и Палатина, на Затерянный остров. Более поздние легенды связывали Мелюзину с графством Люксембург.. Произведение было опубликовано еще раньше андерсеновской истории — в 1811 году, и оно уже сильно больше похоже на народный фольклор о русалках. Кто помнит, Ундина появилась в семье рыбака после того, как их родная дочь утонула. Потом выяснилось, что не совсем утонула, а была похищена водными духами и заменена на Ундину, чтобы та могла получить себе бессмертную душу, на сей раз — просто выйдя замуж за человека, на сей раз — не безымянного Принца, а рыцаря Хульдебрандта, без обрядов венчания и прочего. Всё это было влиянием христианства, которое в 19 веке еще было ого-го! Ганс Христиан Андерсен, географически располагаясь в Дании, был во многом вдохновлён историей немецкого коллеги по перу, который в России получил аж две версии перевода — в прозе и стихотворную, в издании Жуковского. В 1837 году, вскоре после завершения своей рукописи «Русалочка», Андерсен написал другу:. В итоге сказка Андерсена о Русалочке обрела ошеломляющий успех, аосталась в тени и с годами была предана забвению.Видно, чтобы советские дети на религиозный дурман не велись, советские переводчики философский мотив бессмертия души отмели, а религиозную концовку с Дочерьми Воздуха урезали, посчитав несусветным бредом, как и японцы в свое время, создав аниме «Принцесса подводного царства» и новую версию 1999 года, где Принц спас Русалочку и признался ей в своих чувствах. Да и во множестве экранизаций христианско-философский смысл сказки Андерсена был убран — немногие его поймут, да и прибыль вряд ли принесет. А вот любовная история с почти шекспировским финалом — дело другое. Хотя японские режиссеры других аниме и мультяшных версий "Русалочки", пытаясь сохранить изначальный смысл первоисточника, заменяли Дочерей Воздуха на ангелов или воздушных фей. Примечательно, что в 1891 году, примерно через 50 лет после публикации андерсеновской «Русалочки», Оскар Уайльд продолжил развивать эту идею бессмертия души и русалок в своем произведении «Рыбак и его душа». А потом появилась «Лорелея» Г.Гейна... Однако, в отличие от андерсеновской Русалочки, у всех этих героинь — Лорелеи, Ундины, Русалки — обретение бессмертной души зависит напрямую от любви человека, и в конце они и сами гибнут, и возлюбленных из мести губят, и не получают ровным счетом ничего. А андерсеновская героиня выше возмездия. Даже умерев, она испытывает не скорбь и гнев, а радость и проявляет нечеловеческое великодушие, отпустив Принца с улыбкой и поцелуем. И ее дальнейший путь и пролегает в Божие Царство — в Рай... Так где же здесь трагедия?! Все же для неё закончилось прекрасно, в какой-то степени с точки зрения религии! И сказка вовсе не учит тому, что молодым девочкам нужно привлечь в свою жизнь холодного мужчину и постоянно жертвовать собой. Надо понимать и сакральный смысл сказки. Кроме того, у нас, у людей, уже ЕСТЬ БЕССМЕРТНАЯ ДУША изначально, а потому проходить через то, что прошла Русалочка, вовсе не обязательно. И вообще, сказка – это просто сказка. Не стоит в ней выискивать и воспринимать как какое-то руководство к действию, как, впрочем-то, и в песнях! Литературное произведение, творчество — отдельно, реальная жизнь — тоже.

Ключевые слова: Русалочка бессмертная душа мифология Морской царь Сказка религия Христианство авторский текст

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