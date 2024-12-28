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Сказки

"Русалочка". Новый взгляд на знакомую историю или как исказили изначальный смысл сказки Андерсена

"Русалочка". Новый взгляд на знакомую историю или как исказили изначальный смысл сказки Андерсена


Одной из самых величайших сказок датского писателя Ганса Христиана Андерсена, безусловно, является "Русалочка". Произведение было опубликовано автором в далёком 1837 году, но до сих пор остаётся актуальным даже век спустя! В оригинале на датском языке сказка называется «Den lille Havfrue». По мотивам "Русалочки" было снято множество фильмов и анимационных версий, как на территории России, так и за рубежом, поставлено в театрах несчётное количество спектаклей и мюзиклов, и даже в музыке вроде песни Ларисы Майбороды сказка Андерсена нашла своё отражение. "Русалочка" до сих пор очень любима в Европе, а ее статуя в Копенгагене является местом паломничества для путешественников в Данию со всего мира. Но так ли хорошо мы знаем сюжет этой истории, которую также изучают в четвертом классе начальной школы?

Нельзя не согласиться с тем, что в массовом сознании образ Русалочки сложился как безответно влюблённой девушки, которая жертвовала собой ради объекта обожания (Принца), ходила по острым ножам и лезвиям, не могла признаться ему в своих чувствах и, наконец, понимая, что Принц и она сама — из разных миров, потеряла его навсегда, после женитьбы на другой превратившись в морскую пену. 90% людей воспринимают «Русалочку» как поучительную историю о том, что влюбляться и слепо следовать за своей мечтой, бегать за холодным возлюбленным — это в высшей степени неразумно, что нужно уважать чувства других людей и уметь отпускать их, если им и без тебя хорошо. Для психологов же эта сказка и вовсе про манипуляции, духовный рост личности, отверженность, созависимость, игру чужими чувствами и даже... синдром спасателя! Ведь Русалочка однажды в буквальном смысле спасла Принца во время шторма и отчаянно ждала, что и он соизволит отплатить ей тем же! Но так ли это на самом деле? Давайте разбираться.

Как это ни странно, но оригинал сказки Андерсена повествовал совершенно о других вещах! И, прежде всего, красной нитью в сказке читается именно религиозная и философская подоплёка, а не аналог типичных женских любовных романов про измену, безответность, ревность и суицид главной героини в финале произведения! В самом начале истории фигурирует семейство русалок (дат. Havfolkene, что означает «морской народ»), типичных женщин и мужчин с рыбьими хвостами, живущее глубоко на дне то ли моря, то ли океана. И все они — особы королевских кровей, обитают в прекрасном дворце, имеющим стены из кораллов, длинные заостренные окна — из чистейшего янтаря, а крышу — из морских ракушек, которые открываются и закрываются при движении воды во время приливов и отливов. Семья главной героини, которая в сказке названа просто Русалочкой (дат. Havfrue), хотя, справедливости ради, безымянными остаются и другие действующие лица сказки, показана неполной. В центре внимания — глава семейства — Морской Царь (дат. Havkongen), был вдовцом уже много лет, а Бабушка (дат. Bedstemoderen) приходилась ему матерью и вела домашнее хозяйство, управляла всем подводным государством (также неназванным) и занималась воспитанием своих внучек, число которых было шесть (дат. 6 deilige Børn, Havprinsesser). Ни дедушки, мужа Бабушки главной героини и её сестёр, ни даже матери, жены Морского Царя, в сказке Андерсена нет. В результате чего и Морской Царь отстранён, занят политикой своего королевства, и Бабушка не уделяет внучкам должного внимания, и сами сёстры-русалки предоставлены сами себе.

"Русалочка". Новый взгляд на знакомую историю или как исказили изначальный смысл сказки Андерсена


Сперва они целыми днями развлекались и играли в больших залах дворца, где янтарные окна раскрывались, и к ним приплывали рыбки, как у датчан прилетали ласточки, когда те широко открывали окна, ели из рук принцесс-русалок и давали себя гладить. Затем ухаживали за садом, расположенным за чудесным подводным дворцом, исследовали морские глубины, а уж потом и выплывали на поверхность, взявшись за руки, и распевали какие-то песни своими прекрасными голосами, подобно греческим сиренам, вызывая шторм одним своим появлением и отправляя ко дну множество кораблей вместе с экипажем, фактически становясь убийцами людей! Но для европейской мифологии того времени этот жестокий поступок был не дикостью, а вполне себе обыденным явлением. И тут Ганс Христиан Андерсен знакомит нас с главной героиней сказки, самой Русалочкой, которая выглядит типичной «белой вороной» среди остальных, хоть внешне особо не отличается от них: «самая младшая (из сестёр, прим. ред.) была самой красивой, ее кожа была чистой и нежной, как лепесток розы, а глаза — голубые, как самое глубокое озеро! Но, как и у всех остальных, у нее не было ног, ее тело заканчивалось рыбьим хвостом».

Вопреки распространённой версии во множестве экранизаций произведения, Русалочка держалась особняком ото всех, была погруженной в мечты, тихой и задумчивой. Никакие сокровища с затонувших кораблей её не интересовали! Единственным развлечением Русалочки был сад позади дворца. Пока её сестры соревновались во флористике, придавая саду форму то девы с рыбьим хвостом, то кита, главная героиня сказки оформила сад в виде огненно-красного Солнца, выражая тем самым свое стремление к возвышенному. Также единственным украшением сада Русалочки стала статуя мраморного мальчика, упавшая с какого-то затонувшего судна. Андерсен не объясняет, как эта статуя вообще оказалась на борту корабля, сравнивает кораллы и водоросли с цветами вроде роз и деревьями, а рыбок — с птицами. Но показывает, что Русалочка была по какой-то неведомой причине привязана к мраморному мальчику, любовалась им часами и даже обнимала. Но, помимо ухаживаний за садом, главная героиня сказки на протяжении множества ночей стояла у открытого окна и смотрела вверх, сквозь темно-синюю воду, где рыбы хлопали плавниками и хвостами, созерцала звёзды и луну, а также тень проплывавшего мимо кита или очередного судна.

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Но больше всего на свете Русалочка полюбила слушать бабушкины истории о живших на поверхности моря или океана людях и их обычаях, которые откуда-то непостижимым образом узнала. Образ старушки в сказках и легендах всегда ассоциировался с источником мудрости, а в случае с ведьмами — ещё и почему-то со злом. Бабушка Русалочки и её пяти сестёр слыла среди придворных умудрённой опытом мудрой женщиной, которая гордилась своим благородным происхождением, поэтому с превеликим удовольствием плавала с двенадцатью устрицами на хвосте, в то время как остальным разрешалось носить только шесть. И эти числа в сказке Андерсена символичны! Символика 12-ти используется не только для обозначения количества («двенадцать братьев», двенадцать учеников Христа), но и для усиления таинственности, загадочности: ровно в 12 часов начинаются невероятные превращения и волшебство. Также это число символизирует порядок и гармонию. Бабушка часто рассказывала своим внучкам о том, как устроен надводный мир, и неоднократно рефреном твердила: «Когда вам исполнится 15 лет, тогда будет позволено выныривать из моря на поверхность, сидеть при лунном свете на скалах и видеть проплывающие мимо большие корабли, леса и города!». Почему был выбран автором именно этот возраст? В Дании, согласно обычаям XIX века, любая девушка считалась достигшей совершеннолетия, и её уже можно было выдавать замуж. Конечно, принцесс могли бы сопровождать на поверхность и тайком, но тогда бы русалки не прошли строгий обряд инициации личности, не приучились бы к самостоятельности! Ведь воспитание детей того времени очень сильно отличалось от современных методов!

И вот каждой из сестёр-погодок поочередно стало исполняться 15 лет. Самая старшая выплыла на поверхность и увидела великий город, где мерцали огни, как сто звезд. Она нежилась на песчаной отмели при лунном свете, а также слышала доносящийся до ее ушей звон церковных колоколов и шум проезжающих экипажей. Этими впечатлениями она поделилась с остальными членами семьи. Вторая сестра увидела закат Солнца, все небо казалось золотым, а облака были красные и фиолетовые. Также эту безымянную русалочку впечатлила стая диких лебедей, которая устремилась навстречу к Солнцу, как длинная белая вуаль. И нет, эти лебеди никак не были связаны с братьями Элизы из другой сказки Андерсена! Белые лебеди словно предвосхищали судьбу главной героини уже в финале, но об этом — чуть позже. Третья сестра забрела слишком далеко от дома — туда, где река впадает в море, видела прекрасные зеленые холмы с виноградниками, замки и фермы, слышала пение птиц. Но всю картину испортил эпизод, когда русалка по наивности и глупости заплыла в маленькую бухту и решила поиграть с маленькими детьми, купающимися в реке. Те ее испугались, а сама она была вынуждена уносить хвост от громкого лая собаки, которую прежде никогда не видела. А вот четвёртая сестра была не такой смелой, как остальные, и предпочла довольствоваться тем, что наблюдала дельфинов и китов посреди моря, которые пускали воду из своих ноздрей, словно фонтан. Пятая сестра Русалочки же родилась зимой, и ее первым впечатлением были айсберги, каждый из которых был похож на жемчужину. Автор сравнивает айсберг, как и дно моря, где живут русалки, именно с церковными башнями и колокольнями, построенными людьми. Айсберги явились пятой по счету русалке в самых чудесных формах и сверкали, как бриллианты. Сестрица была безмерно счастлива, восседая на одном из них, куда каким-то непостижимым образом взобралась, распевала песни и позволила ветру развевать ее длинные волосы. Также ее появление вызвало шторм — к вечеру небо заволокло тучами, гремел гром, в воду били молнии, а проплывавшие мимо моряки оказались на краю гибели! А пятая русалка спокойно смотрела, как в море бьет молния и тонут люди, и ее это сильно впечатлило.

[img]https://media.gettyimages.com/id/530929308/vector/the-little-mermaid-and-her-sisters.jpg?s=612x612&w=gi&k=20&c=DDcKvgrRdhdupsoGYgzyq8GI2zDb0c3-gU5WxmUimnM=[/img]


Наконец, и самой Русалочке исполнилось-таки 15 лет, и сюжет сказки Андерсена развивался по знакомой нам из большинства экранизаций схеме: она всплыла на поверхность, увидела издалека большой корабль с тремя мачтами, а в окне каюты — прекрасного молодого Принца (дат. den unge Prinds), который просто оказался на тот момент в море и отмечал с экипажем свой день рождения. Юноше исполнилось 16 лет, и он, как отмечает далее автор, был похож на статую мраморного мальчика в саду у Русалочки. Но оставляет неясным, так ли это было на самом деле, или же героине сказки это только показалось? Как и в случае с обеими из пяти сестёр, в ту же спокойную и безоблачную ночь разразился шторм. И при этом неизвестно, появление ли Русалочки вызвало его, или же это было обычное природное явление? В итоге погибли все матросы и даже капитан, а вот сам Принц выжил, хоть и потерял сознание. И всё благодаря Русалочке, которая его спасла в ту ночь, никому об этом из семьи не рассказывала, а затем обратилась к Ведьме за помощью, дабы обрести человеческий облик и быть с ним рядом.

Колдунья, в свою очередь, «награждает» морскую принцессу физическими страданиями — неимоверной болью в ногах и кровоточивостью, будто та ступала по острым ножам и иглам. Позже к этому добавились и моральные терзания, хотя Русалочка думала, что знала все мысли Принца, а по факту — выдала желаемое за действительное и надеялась до последнего, что станет его избранницей. Принц же, со своей стороны, относится к Русалочке то как к сестре, то как к малому ребенку, то как к домашней зверушке, позволяя спать на бархатной подушке возле его покоев, или к красивой кукле, по статусу не ниже поющей рабыни, способной своими чудными танцами развлекать его персону. Но он никогда не воспринимал Русалочку в качестве своей будущей жены и наследницы престола в случае его смерти или гибели, правительницы земного государства. Зато Принцессу, невероятно схожую внешне с Русалочкой, он принимает без зазрения совести и объявляет о свадебном торжестве. Понимая весь ужас безысходности ситуации, Русалочка смиренно ждет восхода солнца (плакать, в отличие от множества фильмов и мультиков, она попросту не умела от рождения), ведь по предсказанию Ведьмы в случае неудачи ее ждала неминуемая смерть. Вот нет бы послать этого Принца куда подальше и связаться с каким-нибудь рыбаком! Так нет же, или добейся взаимной любви, или помри…

Русалочкины сестры пытаются спасти жизнь наивной влюбленной дурочке, предлагая совершить уголовное деяние на почве ревности — пронзить сердце зачарованным кинжалом, и капли крови мигом обратили бы всё вспять, вернув и триста лет жизни, и рыбий хвост, но та, хоть и берет этот кинжал с собой и направляется в шатер, в самый что ни на есть распоследний момент отказывается убивать Принца! Жаль, что сёстры и Морской Царь не догадались и не договорились морскую Ведьму прикончить! Глядишь, и дочка царская была бы спасена, и проклятие неминуемой гибели снято, все счастливы, все довольны, и обошлось бы все без лишней крови… Но что есть, то есть… И то, что Русалочка отказалась убить Принца, весьма предсказуемо. И отнюдь не любовь двигала ей в этот момент. Просто она либо осознала, что живой человек — не твоя собственность, и ты не имеешь права его трогать, и исполнять твои хотелки он не обязан. Либо находилась в таком отчаянии, что решила: раз жертвовать, то до конца, а там уж — будь что будет. В конечном итоге Русалочка совершает суицид, бросившись с корабля в волны, в этот самый момент восходит Солнце, и несчастная героиня, так и не познавшая женского счастья, неизбежно превращается в морскую пену… Как Снегурочка, испаряется, и на этом, собственно, и завершается сказка Андерсена в урезанном советской цензурой варианте и во множестве экранизаций, за исключением, разумеется, Диснея.

[img]https://media.istockphoto.com/id/531473170/vector/fairy-tale-the-little-mermaid.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=E4o6j19wn6v-cQfUc9vALGnkcwn9rj8qGaSTxrBET7w=[/img]


А в диснеевской версии вообще всё весело: харизматичный краб-музыкант Себастьян, обращающийся к морскому правителю, как гоблин/огр Подлиза к герцогу Игторну вроде «Ваше страхолюдие», пугливая рыбка, ведьма Урсула-узурпатор (еще и родственница королевской морской семьи в изначальном сценарии), песни-пляски, Король Тритон — чуть ли не морской бог... И дочка Ариэль, названная в честь персонажа из «Бури» Шекспира — бунтарка непослушная... Признайтесь, кто вот из вас не рыдал, смотря советский мультик 1968 года или полнометражное аниме студии Toei Animation под названием «Andersen Dowa Ningyohime» 1975 года, известное в русскоязычной версии как «Принцесса Подводного Царства»? А ведь эти экранизации были самыми близкими к первоисточнику Андерсена! А о чём же гласил сам оригинал сказки?

Стоит заметить, что экранный образ Русалочки слишком далек от книги. У Диснея и в аниме, известном в русском дубляже как «Принцесса подводного царства», есть определённые сходства: у обеих героинь есть свои собственные имена: у американцев — Ариэль (как и в одном аниме 1999 года, где Принц ныряет за Русалочкой с розовыми волосами во время ее суицида и уже ПОД ВОДОЙ (!) признается ей в любви, и история тоже имеет привычный нам счастливый конец), а у японцев — Марина(что могло бы вызвать путаницу и с «Приключениями русалочки Марины», которые вообще были сняты не по Андерсену). Поимённо названы и Принцы (Эрик — в одной версии и Фьорд — во второй), и Принцессы (одна, причём, оказалась поддельная и называлась Ванессой, а другая — Суоми). Также обе Русалочки находят мраморную статую не у себя в саду, а прямо на заброшенном корабле. Обе исследуют человеческие вещи и неправильно трактуют их предназначение. Кроме того, мультик и аниме показывали, что у Русалочки должен был быть хоть и пугливый, но закадычный друг в лице рыбки Флаундера или дельфинёнка Фритца, которого у нас переименовали в Фрика из-за нежелательных ассоциаций с Третьим Рейхом. В книге же корабли исследовали, в основном, её сёстры.

"Русалочка". Новый взгляд на знакомую историю или как исказили изначальный смысл сказки Андерсена


В сказке Андерсена с самого начала Русалочка была вынуждена терпеть боль, причем задолго до встречи с Ведьмой! Ещё когда в день её совершеннолетия ей надели венок из белых лилий и нацепили на хвост восемь устриц. Этот момент в экранизациях также был опущен. Правда, в аниме «Принцесса подводного царства» 1975 года русалочка Марина носила нечто вроде заколки с каким-то цветком, похожим на лотос, с белым жемчугом внутри него. Затем уже следовала и неизменная встреча с Ведьмой, которая в оригинале сказки в уплату за зелье не просто лишила Русалочку голоса, а суровым ножом и без наркоза ОТРЕЗАЛА ей ЯЗЫК! По идее, у неё от соленой морской воды должен был и рот кровоточить и разъедать, но Андерсен пощадил психику читателя, а режиссеры (по крайней мере, большинство из них) обходили стороной этот момент. В аниме 1975 года русалочка Марина уже выходила из обители Ведьмы немой, а в диснеевской версии Урсула заключила голос Ариэль в медальон. И лишь в одном мультфильме, где каждая сказка Андерсена начиналась с образа Сказочника и двух детей, едущих в карете, колдунья таки вырвала щупальцем Русалочкин язык и проглотила его!

"Русалочка". Новый взгляд на знакомую историю или как исказили изначальный смысл сказки Андерсена


Трансформация в человека тоже не романтична и ничего хорошего в принципе не сулит: сначала yfgbnjr обжигает хуже серной кислоты и доводит Русалочку вплоть до обморока, потом уже и каждый шаг адской болью отдается, словно по лезвиям идешь… И ни пожаловаться, ни вскрикнуть, ни сказать ничего нельзя. И становится вполне логично, по какой причине Принц не выбрал Русалочку в жёны: мало того, что она с ним буквально из разных миров была — Принц правил земным королевством, она была будущей королевой подводного, но, ступив впервые на землю, чувствовала себя фактически чужой! Налицо мы наблюдаем социальное неравенство — если в море-океане Русалочка была равной Принцу, то на поверхности ее статус значительно понизился до уровня рабыни и немой бродяжки без роду и племени, которая непонятно откуда появилась полностью голой у порога дворца! И странно, что ее обнаружил сам Принц и впустил во дворец, а не кто-то из его слуг! И что Русалочку не выгнали с позором, а приютили, накормили, обогрели и в шелка да бархат разодели! Но вот ее происхождение никого из действующих лиц особо не волновало. Русалочка развлекала Принца, как придворный шут, и этого было вполне достаточно. «Мой немой найдёныш с говорящими глазами» — вот самые ласковые слова, которых удостоилась Русалочка. И когда у неё ноги кровоточат на глазах у подданных, Принц не обеспокоен её состоянием здоровья, не бросается вызвать врача, не интересуется, что с ней не так. Просто воспринимает всё как должное. Да и как вообще Русалочка сумела бы управлять всей страной и быть законной супругой Принца, будучи фактически подопытной мышкой и немой калекой с кровоточащими ногами и ампутированным под корень языком?! Мало того, Русалочка не испытывает никаких подозрений, даже когда речь напрямую зашла о знакомстве Принца с потенциальной невестой и он уехал на королевские смотрины. А потом, когда решение жениться на другой было принято официально, Принц просто хладнокровно-благодушно заявил: «Ну ты же меня любишь, ты порадуешься за меня!». Самое обидное в этой ситуации — так называемые «русалочьи отношения» — их на самом деле нет, но Русалочка искренне верит и думает, что есть. А по факту она была для Принца просто удобная игрушка.

Да и для чего вообще в оригинале сказки были все эти мучения, граничащие с садо-мазохизмом?! Многие видят в этой сказке исключительно историю неразделенной любви молоденькой девушки к холодному юноше, которым ни при каких обстоятельствах не суждено было быть вместе. Общество видит в Русалочке жертву, в Принце — самовлюбленного эгоиста, который так и не понял своего счастья, а в его избраннице Принцессе — и вовсе коварную разлучницу, которая якобы увела у Русалочки мужа и все ее заслуги наглым образом присвоила себе! Есть предположение, что сказка учит тому, что каждая девушка, каждый человек должен оставаться самим собой и не продавать душу дьяволу, голос — ведьме, жизнь — постороннему, не идти на поводу своих чувств и мечтаний. Многого хочешь — мало получишь, а то и вообще останешься с носом... Также Русалочку обвиняли в пропаганде суицида в финале, в вечной готовности жертвовать собой, не думая о последствиях. Люди решили, что девушка с рыбьим хвостом ни разу не даёт понять Принцу, что любит его, занимает одну только позицию жертвы и сама виновата в трагичном финале:

- Знаете, что поняла? - написала одна из пользователей Твиттера. - Сказки учат плохому. Они учат женщин быть жертвами. Вот в чём была проблема Русалочке попросить не себе ноги, а хвост принцу?! Плавали бы себе счастливые, играли с дельфинами, жрали икру в гостях у папы-царя!


Также многие теперь встают на сторону Принца, так как осознали, что Русалочка не согласовывала с возлюбленным решение отказаться от жизни в подводном мире, и он её не предавал, клятв любви, подобно Зигфриду его возлюбленной Одетт, ей не давал, а потому никоим образом не виноват в столь грустном исходе. Кроме того, Принц вообще не знал Русалочку до ее появления во дворце и не подозревал о ее существовании! На тот момент, когда его вытащили из воды, Принц лежал в отключке, и понятно, что не помнил, как выглядела та самая девушка, что его спасла. В диснеевской экранизации Принц Эрик лишь на мгновение пришел в себя от песни Ариэль, а потом смутно припоминал ее внешность и голос. То же самое мы видим и в аниме «Принцесса Подводного царства», где русалочка Марина не только просит его жить, но и пытается исцелить чешуёй от своего рыбьего хвоста. У Андерсена же Русалочка просто поцеловала Принца в лоб, как покойника, оставила на берегу близ какой-то церкви или монастыря и уплыла восвояси...

"Русалочка". Новый взгляд на знакомую историю или как исказили изначальный смысл сказки Андерсена


Но на самом деле в сказке Андерсена Русалочка была озабочена скорее не поисками личного семейного счастья, а бессмертия. Это прослеживается уже в диалоге Русалочки с её бабушкой, как раз после сцены спасения утопающего принца во время шторма, когда главная героиня всего лишь поинтересовалась у неё, УМИРАЮТ ли люди на земле или живут вечно: «Если бы люди не тонули, могли бы они жить всегда, разве они не умирали бы, как мы здесь, в море?!» И этот вопрос главной героини всегда сбивал меня с толку, и я воспринимала книжную Русалочку слишком глупой, с ментальными нарушениями развития.

Ну что ты! – отвечала героине Бабушка. – Они тоже умирают, их век даже короче нашего. Мы живем триста лет, но, когда нам приходит конец, нас не хоронят среди близких, у нас нет даже могил, мы просто превращаемся в морскую пену. Нам не дано бессмертной души, и мы никогда не воскресаем! Мы – как тростник: вырвешь его с корнем, и он не зазеленеет вновь. У людей, напротив, есть бессмертная душа, которая живет вечно, даже и после того, как тело превращается в прах. Она улетает на небо, прямо к мерцающим звездам! Как мы можем подняться со дна морского и увидать землю, где живут люди, так и они могут подняться после смерти в неведомые блаженные страны, которых нам не видать никогда! Устами Бабушки Андерсен отвечает утвердительно на вопрос, приводит нам зашифрованную цитату из Библии: «Он будет мягок, даже изломанный тростник не переломит, Он не погасит даже тлеющих углей. По справедливости судить Он будет» (Ис. 42:3), а затем объясняет читателям, что различие между людьми и русалками состоит не только в наличии рыбьего хвоста и ножек! В оригинале сказки автор опирался на европейскую мифологию, где дам с рыбьим хвостом принято называть Морскими Девами! А они, в свою очередь, ведут свое происхождение от греческих Сирен, внешний облик которых еще в римскую эпоху описывался как птиц с женскими головами. Или женщин с птичьим торсом. А вот с рыбьим хвостом изображать стали гораздо позднее. Причем и легенды, связанные с превращением Сирен в птиц, часто противоречили. Либо они изначально имели такой облик, как Гарпии, либо проворонили Персефону, дочь богини Деметры, и та превратила их в птиц то ли для помощи в поисках, то ли в наказание.

Самое важное сходство между Сиренами и Морскими девами заключалось во враждебном отношении к людям. И те, и другие чарующими песнями заманивали плывущих мимо путников на скалы или в иные ловушки, и моряки, забыв всё на свете, погибали вместе с кораблями. Сам Одиссей избежал коварных Сирен лишь благодаря предостережению Цирцеи/Кирки: он залепил уши своих спутников воском, а самого себя велел привязать к мачте. В иных версиях, придуманных уже в Риме, мимо острова Сирен проплыли и Аргонавты, которые уже возвращались с Золотым руном, и тоже спаслись от гибели, когда певец Орфей (тот самый, что влюбился в Эвридику и спускался в царство Аида ради неё) заиграл на кифаре и заглушил своей песней их голоса. Сиренам было предсказано, что они погибнут, когда кто-либо из путников пройдёт мимо их острова, не поддавшись искушению. Поэтому, когда мимо них проплыл корабль Одиссея, они бросились в море и обратились в утёсы, либо сбросили перья и утопились. В версии с аргонавтами Сирены и вовсе грызли друг друга в ярости!

"Русалочка". Новый взгляд на знакомую историю или как исказили изначальный смысл сказки Андерсена


Но есть и один интересный момент: в греческих мифах и поэме Гомера «Одиссея» Сирены обладали обширными знаниями о прошлом и будущем, могли предсказать судьбу, их пение включало в себя обещание мантических истин Одиссею. Чародейки манили его на остров тем, что хотели сделать царя Итаки более всеведущим и мудрым. Они в этом плане напоминали цыган с их настойчивым требованием «позолотить ручку», которые не гнушались ограбить доверчивых прохожих. Также Сирены упоминали о страданиях ахейцев и троянцев, которые те перенесли по воле олимпийских богов, знали Сирены и о том, что «творится на лоне земли многодарной». И эти сакральные знания использовали во вред людям, все их обещания — чистейшая ложь и манипуляция сознанием героя, созданная лишь для того, чтобы «искусно» его убить. В Средние века с приходом Христианства Сирены рассматривались уже как аллегория поющих куртизанок и проституток, являлись символом мирских искушений. Вместо традиционных греческих музыкальных инструментов — лиры, кифары и арфы с флейтой — Сирены стали изображаться в искусстве как Морские Девы, с гребнем и зеркалом в руках, символизировавшими тщеславие. Со временем Сирен лишили и их прежнего сакрального могущества — их изначальный птичий образ исчез в небытии, а вот привычка топить корабли и даже особо не гнушаться людоедством остались в художественной литературе и европейском фольклоре вплоть до XIX века. Отныне вместо манипуляций со знаниями о грядущем Морские Девы, вытеснившие собой Сирен, мелодично выли и были показаны просто убийцами моряков. Неудивительно, что такой образ морских обитателей вызвал отторжение в обществе даже по меркам того времени, и этих существ священнослужители мгновенно записали в «нечисть», которой путь к Богу (Яхве или Иисусу Христу) был заказан.

Но спустя какое-то время в угоду христианству образ Морских Дев несколько смягчили и слили с духами воды — ундинами — из трактата алхимика Парацельса «Книга о нимфах, сильфах, пигмеях, саламандрах и о прочих духах». Этот трактат в оригинале являлся своего рода христианским манифестом, который объяснял, что существа вроде гномов, ундин, саламандр и сильфид — не нечистая сила, а символизм, духи стихий огня, воды, земли и воздуха, и они являются частью природы, созданной Богом Яхве в ТаНаХе и в Библии, где имя этого божества не упомянуто вовсе. Теперь в новой трактовке Парацельса духи воды таки умеют любить людей, но жаждут не столько земной любви и семейного счастья, сколько возможности обретения бессмертной души через брак с ними, чтоб и жизнь себе продлить, и в Рай попасть суметь. Та же «Русалочка» Андерсена тоже не оказалась исключением в этом плане. Бабушка поведала ей, что, несмотря на высокую продолжительность жизни (300 лет, как у Черепахи Тортиллы), Морские Девы вовсе не обладают бессмертной душой! Её носителями являются именно люди, которые после смерти могут попасть в Рай (о наличии Ада и наказании грешников Старушка была не в курсе). А вот сами они, согласно распространенной в XIX веке философии о протоплазме или библейской истории Адама, не имели ни возможности переродиться, умирали насовсем и не имели даже местного подводного кладбища! Их тела просто превращались в морскую пену на гребне волн... Прям как в случае с Адамом — Бог Яхве создал его из земли («адама» — на иврите), и он в эту землю, как в изначальное состояние, и вернулся после смерти...

"Русалочка". Новый взгляд на знакомую историю или как исказили изначальный смысл сказки Андерсена


Далее сказка повествует о том, каким образом Морские Девы, в том числе - и наша Русалочка, всё-таки могут получить возможность обрести эту самую душу:

«Можешь, — сказала Бабушка, — пусть только кто-нибудь из людей полюбит тебя так, что ты станешь ему дороже отца и матери, пусть отдастся он тебе всем своим сердцем и всеми помыслами и велит священнику соединить ваши руки в знак вечной верности друг другу. Тогда частица его души сообщится тебе, и когда-нибудь ты вкусишь вечного блаженства. Он даст тебе душу и сохранит при себе свою».
 Здесь снова зашифрована библейская цитата: «Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна плоть» (Быт. 2,24). Иными словами, Русалочке завуалированно предлагалось не просто добиться взаимности чувств, но и совершить Таинство Венчания! При этом избранником Русалочки мог быть абсолютно ЛЮБОЙ человек, необязательно Принц! Главное ведь то, что он должен был предложить руку и сердце героине и повести ее к алтарю. В 19-м веке все мирские вопросы подобного рода решал не ЗАГС, а церковь! А поскольку Русалочка вдобавок ко всему была некрещёная, не знала тонкостей христианства, то данный план также потерпел крах. Но у современных читателей возникает вполне логичный и животрепещущий вопрос, откуда Бабушка Русалочки вообще была столь осведомлена о людской религии и обычаях, в которые её даже не посвящали?! Ведь люди и Морские Девы были врагами, у них не было резона совершать культурный обмен! Предысторию Бабули Андерсен также оставил за кадром.

Русалочка, естественно, испугалась смерти, намотала на ус бабушкины нравоучения и начала действовать. То есть по ходу повествования выясняется, что именно сама родительница собственными руками невольно подтолкнула любимую внучку на принятие необдуманного решения и даже поспособствовала той трагедии, которая случилась потом с ней! Ох, не той даме Ведьма отрезала язык, получается! Тогда как во многих экранизациях обычно Русалочка додумывается до этого сама. Кстати, о Ведьме. В оригинале сказки Андерсена этот персонаж весьма значительный, являлась исключительно посредником меж двух миров, как славянская Баба-Яга, тогда как в большинстве экранизаций, кроме советского фильма, ей выделялась роль отрицательного персонажа, антагонистки и даже узурпатора в диснеевской версии. Причем внешность Морской Ведьмы в сказке не описана и остаётся на усмотрение художников. Зато было сказано, что она обитала где-то за водоворотами и странными обитателями бесплодных морских земель — полипами, полуживотными-полурастениями, похожими на стоглавых змей, вырастающих из земли. Своими ветвями, представляющими собой длинные склизкие руки с пальцами, полипы хватали всё, что ни попадется им на глаза, и беспощадно разрушали, убивали и пожирали! Русалочке лишь чудом удалось их избежать, тогда как предыдущая Морская Дева, рискнувшая проплыть мимо, была мигом задушена!

"Русалочка". Новый взгляд на знакомую историю или как исказили изначальный смысл сказки Андерсена


Русалочка появляется перед Ведьмой, и что же она слышит? «Наверное, я знаю, чего ты хочешь! Это очень глупо с твоей стороны! Тем не менее, ты должна иметь свою волю, потому что она принесет тебе несчастье, моя прекрасная принцесса! Ты бы хотела избавиться от своего рыбьего хвоста и вместо этого иметь две подпорки, дабы ходить, как люди, и чтобы молодой Принц влюбился в тебя, и ты могла бы иметь его и бессмертную душу! Но помни, как только ты примешь человеческий облик, ты никогда больше не сможешь стать русалкой/Морской Девой! Не видать тебе своих сестёр и отца, и, если ты не завоюешь любовь Принца, если он не забудет ради тебя отца и мать, не прильнет к тебе всем своим умом и не позволит священнику вложить ваши руки друг другу, дабы стать мужем и женой, тогда ты не получишь бессмертной души! В первое утро после того, как он женится на другой, твое сердце должно разорваться на части, и ты станешь пеной морской!» — такими словами Русалочку встретила Ведьма. Как и в большинстве других сказок Андерсена, ее спутниками были жабы да змеи, угрями та натирала свой котёл, а в само зелье добавила свою собственную черную кровь, дабы напиток стал острее лезвия меча! По сути, Ведьма говорит Русалочке теми же словами, что и ее Бабушка, но добавляет и свои условия, не указывая конкретных сроков для охмурения Принца, в отличие от диснеевской версии, где Ариэль на всё дается три дня. И никакого поцелуя истинной любви в сказке Андерсена нет. По авторскому замыслу, Принц должен был обвенчаться с Русалочкой в храме, а душу бессмертную она бы получила не после свадьбы сразу, ибо это — не материальная ценность, а во время самого ОБРЯДА!

Примечателен ещё и образ самой Принцессы, которая в финале сказки стала избранницей Принца. В оригинале Андерсена она была внешне похожей на Русалочку, словно сестра-близнец, да и то, что эта девушка была особой королевских кровей, выяснилось уже ближе к концу повествования! Но когда Русалочка вытащила спасённого в шторм Принца на берег, неназванная героиня была просто... послушницей монастыря или церкви, не более того! Автор тем самым подчеркивает ее набожность и доброту, когда молодая девушка позвала на помощь других обитателей монастыря, за кадром выхаживала в стенах обители будущего монарха и, когда тот окреп, снарядила в обратный путь домой. И Принц, и Русалочка думали о ней практически одинаково, причем последняя втайне радовалась тому, что из-за обета безбрачия и нахождения в обители молодая Монахиня никогда не выйдет замуж за Принца. Но вышло всё иначе: ближе к финалу как-то прознали, что эта девушка не была изгнана в монастырь, как бывает в реальной жизни с несостоявшимися монархами, а воспитывалась там, будучи Принцессой, вместо дворца и толпы слуг да гувернанток! Современный читатель, конечно же, будет искренне недоумевать: КАК Принцесса смогла постричься в монахи, а потом, как ни в чем не бывало, через некоторое время снова вернуться в светский мир, где это видано вообще?! Но в сказке все произошло более логично и приемлемо. Андерсен показывал свою героиню имеющей сплошь христианские добродетели: скромность, набожность, доброту и участие, смирение. Принцесса-Монахиня просто идёт по своему жизненному пути, а Принц возникает перед ней как бы сам собой – так договорились их родители, она просто следует их воле. А тогда еще и исполняет свой долг, не бросая утопающего на произвол судьбы. И разлучницей в полной мере этого слова девушку в сказке назвать нельзя. Не с кем было разлучать!

"Русалочка". Новый взгляд на знакомую историю или как исказили изначальный смысл сказки Андерсена


Принцесса всего лишь оказывала первую помощь человеку, попавшему в беду, и знать не знала, что ей вскоре придётся за него выходить замуж! Это скорее обстоятельства сложились столь странным образом, и вины Принцессы-монахини в этом нет абсолютно никакой. Единственное, в чем заключается истинное противопоставление Русалочки и Принцессы в сказке Андерсена, — это в наличии набожности и бессмертной души у последней, а если учесть, что Принцесса является внешне точным подобием Русалочки, то напрашивается вывод о том, что она является её своеобразным альтер-эго. Благочестивая девушка из монастыря имела все шансы заполучить Принца, в отличие от бездушной Морской Девы. И нет в этой сказке никакой драмы, измены или ревности со стороны всех действующих лиц друг к другу, как мы привыкли это воспринимать, судя по многочисленным экранизациям. И вообще, это — единственная сказочная история, где нет злодея как такового! Ведьма — типичный отшельник и посредник, она говорит всё как есть, заключая сделку с Русалочкой. Ей нет никакого дела ни до своих клиентов, ни до Морского царя. Она всего лишь делает свою работу. Принцесса также не имеет антагонистических черт, от неё в оригинале сказки Андерсена не стоит ожидать какой-либо интрижки или сцен ревности. О душевных и физических муках Русалочки она даже не догадывалась!

Как и предыстория Бабушки, ранняя жизнь Принцессы до монастыря и встречи с Принцем остается тайной, покрытой мраком. И когда Русалочка на рассвете внезапно пропадает с корабля (а мы-то знаем, что она утопилась и стала морской пеной, а королевские молодожены в это время спали), неназванная Принцесса-монахиня сразу же вместе с Принцем пускается на её поиски! И когда она догадывается, глядя в море, что с Русалочкой случилось что-то страшное и непоправимое, реагирует на это с великой скорбью! Какая же после этого Принцесса — коварная дрянь, которая у Русалочки якобы парня отбила?! По факту страдания и муки Русалочки не были нужны никому, кроме неё самой. Принц жил своей жизнью, Принцесса — своей... Никто не черпал из переживаний юной Морской Девы «злобной радости», намеренно издеваясь над ней. Это выглядело так, словно сама Русалочка из темных морских вод пришла в чужую сказку, где ей попросту не оказалось места. Да и заварившая всю эту кашу своим длинным языком Бабушка Русалочки ближе к финалу так горько о том пожалела, что лысая осталась — это нам известно по словам одной из пяти сестёр. И был бы нам важный урок: многого хочешь — мало получишь, а то и вообще без всего останешься, да и религиозный фанатизм до добра тоже не доводит, если бы не продолжение финала. Но, как ни странно и ни парадоксально, смерть Русалочки оказывается путем к бессмертию. За отрезанный язык и ноги в крови, а также душевные метания и несостоявшееся убийство ей полагается плюс к карме, а вот спасение утопающего, на что не всякая Морская Дева способна, почему-то не учитывается в качестве добродетели!

"Русалочка". Новый взгляд на знакомую историю или как исказили изначальный смысл сказки Андерсена


Как только героиня превращается в морскую пену, в самом конце сказки Русалочку встречают некие Дочери Воздуха (дат. Til Luftens Døttre!), сильфиды, то бишь, которые, казалось бы, ни к христианству, ни к самой героине не имеют никакого отношения. Но у Андерсена они выполняют роль эдаких Ангелов-Хранителей, совершают добрые дела и помогают людям в надежде когда-то оказаться в Царствии Небесном. «У дочерей воздуха тоже нет бессмертной души, но они сами могут заслужить её себе добрыми делами… / Мы летаем повсюду и всем стараемся приносить радость. В жарких странах, где люди гибнут от знойного, зачумленного воздуха, мы навеваем прохладу. Мы распространяем в воздухе благоухание цветов и несем людям исцеление и отраду… Летим с нами в заоблачный мир! Там ты обретешь любовь и счастье, каких не нашла на земле», — пишет автор. Дочери Воздуха по какой-то неизвестной причине жалеют Русалочку Андерсена и дают ей, по сути, второй шанс на обретение сакральной голубой мечты! Хотя её испытательный срок все так же составляет триста лет, которые она профукала на земле, отныне для достижения души и бессмертия Русалочке нужно нехило потрудиться! Во-первых, она должна выполнять с Дочерьми Воздуха их общую миссию, творить добрые дела в надежде попасть в Царствие Божие/в Рай. А во-вторых, здесь было все не так уж просто: собственной воли Русалочка была напрочь лишена, и теперь ее миссия зависела не от бракосочетания и венчания с любимым мужчиной, а от хорошего поведения малолетних детей! Если ребенок вел себя хорошо, то срок убавлялся, а если плохо — добавлялись лишние дни в зависимости от слёз, пролитых в виде дождя! И да, эти дни также придётся отрабатывать...

Такое вот средневековое напутствие для детей, дабы те помогли Русалочке в достижении ее сокровенной мечты! И финал андерсеновской истории со своеобразным грустным хэппи-эндом получился, для нас же весьма нелогичный. Хоть что-то да досталось Русалочке в качестве компенсации. Сказка Андерсена, на самом деле, глубоко христианская в первоисточнике, в ней отражено представление о том, что путь к вечному блаженству может лежать через испытания, страдания, лишения, борьбу с соблазнами, но главное на этом пути — любовь, да и то не бескорыстная с данной точки зрения. Но такой подход к обретению бессмертной души верен только для тех существ, которые в христианстве обычно считаются нечистью. К ним и относилась Русалочка, ранее была позабытая ныне Ундина Фридриха де Ла Мотта, у которого Андерсен позаимствовал много чего, а потом и Лорелея Гейне и другая русалка, уже из творчества Оскара Уайльда, где теперь уже рыбак пытался отказаться от своей души в пользу водяной девы. Но, к сожалению, все эти истории закончились сплошной уголовщиной и самоубийством со стороны главных героинь, и в результате они остались и без жизни, и без возлюбленных, и без души...

А привнёс в зарубежную литературу конца 19-го века этот сюжет известный алхимик Парацельс со своим трактатом «Книга о нимфах, сильфах, пигмеях, саламандрах и о прочих духах». Он писал, что водные люди могут прийти к нам из своих вод, позволить нам увидеть себя, иметь с нами дело и быть с нами, а затем вернуться в свои воды. Они имеют вид людей, но, как и животные, не имеют души. Однако, если брак происходит между русалкой и мужчиной от Адама, и она ведет с ним хозяйство и рожает, то эти дети берут начало в мужчине. Поскольку отец — мужчина от Адама, в такого ребенка вливается душа, и он становится настоящим человеком, у которого есть душа и вечная жизнь. Теперь, если русалка выйдет замуж за человека от Адама, она также получает душу, так что, как и другие женщины, она искуплена Богом и через Бога. До такого брака русалки имеют вид людей, но у них нет души. Однако, если они вступают в союз с человеком, Бог дает им душу. Но остается неясным, откуда вообще взялись истоки этого тезиса. В XIX веке люди были глубоко верующие и размышляли исключительно на философские темы — о бессмертии души, о сотворении и устройстве мироздания и т. д. Трактат Парацельса был очень актуален по тем временам и оказал большое влияние на литературу того времени. В европейском фольклоре возникла легенда о русалке Мелюзине, которая имела в себе животное начало, но стремилась выйти замуж за человека и даже рожала от него детей! Это был поистине настоящий прорыв — лишь в немногих сюжетах с хорошим концом стали появляться люди-амфибии, сохранившие от своих родителей морские черты. Также Мелюзина являлась "плодом любви" от короля Албании и водяной феи Прессины, которая обворожила его своим пением. Условием женитьбы смертного на фее было никогда не видеть процесса ее родов и даже новорожденных, но король нарушил обещание, и фея удалилась с тремя дочерьми, двух из которых звали Мелиор и Палатина, на Затерянный остров. Более поздние легенды связывали Мелюзину с графством Люксембург.

Фридрих де Ла Мотт Фуке свою Ундину превратил из водного духа-элементаля в аналог славянской русалки или греческой нимфы. Произведение было опубликовано еще раньше андерсеновской истории — в 1811 году, и оно уже сильно больше похоже на народный фольклор о русалках. Кто помнит, Ундина появилась в семье рыбака после того, как их родная дочь утонула. Потом выяснилось, что не совсем утонула, а была похищена водными духами и заменена на Ундину, чтобы та могла получить себе бессмертную душу, на сей раз — просто выйдя замуж за человека, на сей раз — не безымянного Принца, а рыцаря Хульдебрандта, без обрядов венчания и прочего. Всё это было влиянием христианства, которое в 19 веке еще было ого-го! Ганс Христиан Андерсен, географически располагаясь в Дании, был во многом вдохновлён историей немецкого коллеги по перу, который в России получил аж две версии перевода — в прозе и стихотворную, в издании Жуковского. В 1837 году, вскоре после завершения своей рукописи «Русалочка», Андерсен написал другу: «Я не позволял, как де ла Мотт Фуке в «Ундине», обретению русалкой бессмертной души зависеть от инопланетного существа, от любви человека. Я уверен, что это неправильно! Это зависело бы скорее от случая, не так ли? Я не приму такого рода вещи в этом мире. Я позволил своей русалке следовать более естественному, более божественному пути». В итоге сказка Андерсена о Русалочке обрела ошеломляющий успех, а «Ундина» осталась в тени и с годами была предана забвению.

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Видно, чтобы советские дети на религиозный дурман не велись, советские переводчики философский мотив бессмертия души отмели, а религиозную концовку с Дочерьми Воздуха урезали, посчитав несусветным бредом, как и японцы в свое время, создав аниме «Принцесса подводного царства» и новую версию 1999 года, где Принц спас Русалочку и признался ей в своих чувствах. Да и во множестве экранизаций христианско-философский смысл сказки Андерсена был убран — немногие его поймут, да и прибыль вряд ли принесет. А вот любовная история с почти шекспировским финалом — дело другое. Хотя японские режиссеры других аниме и мультяшных версий "Русалочки", пытаясь сохранить изначальный смысл первоисточника, заменяли Дочерей Воздуха на ангелов или воздушных фей. Примечательно, что в 1891 году, примерно через 50 лет после публикации андерсеновской «Русалочки», Оскар Уайльд продолжил развивать эту идею бессмертия души и русалок в своем произведении «Рыбак и его душа». А потом появилась «Лорелея» Г.Гейна... Однако, в отличие от андерсеновской Русалочки, у всех этих героинь — Лорелеи, Ундины, Русалки — обретение бессмертной души зависит напрямую от любви человека, и в конце они и сами гибнут, и возлюбленных из мести губят, и не получают ровным счетом ничего. А андерсеновская героиня выше возмездия. Даже умерев, она испытывает не скорбь и гнев, а радость и проявляет нечеловеческое великодушие, отпустив Принца с улыбкой и поцелуем. И ее дальнейший путь и пролегает в Божие Царство — в Рай... Так где же здесь трагедия?! Все же для неё закончилось прекрасно, в какой-то степени с точки зрения религии! И сказка вовсе не учит тому, что молодым девочкам нужно привлечь в свою жизнь холодного мужчину и постоянно жертвовать собой. Надо понимать и сакральный смысл сказки. Кроме того, у нас, у людей, уже ЕСТЬ БЕССМЕРТНАЯ ДУША изначально, а потому проходить через то, что прошла Русалочка, вовсе не обязательно. И вообще, сказка – это просто сказка. Не стоит в ней выискивать и воспринимать как какое-то руководство к действию, как, впрочем-то, и в песнях! Литературное произведение, творчество — отдельно, реальная жизнь — тоже.


Новость отредактировал Летяга - 28-12-2024, 10:51
Причина: Стилистика автора сохранена
28-12-2024, 10:51 by MortiferПросмотров: 566Комментарии: 0
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Ключевые слова: Русалочка бессмертная душа мифология Морской царь Сказка религия Христианство авторский текст

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