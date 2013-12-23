Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Сказки / Видео-страшилки

Страшные оригиналы сказок 18+

В этом видеоролике я вам расскажу о страшных оригиналах детских сказок. Многие известные сказки в оригинале заканчиваются вовсе не счастливо. Дело в том, что в братья Гримм, Шарль Перро и многие другие известные сказочники писали свои произведения для взрослых, поэтому сюжеты неадаптированных версий «Золушки», «Трёх поросят» и многих других добрых детских сказок успешно могли бы стать сценарием к современным хоррорам.



Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:17
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 14:17 by Владимир СтанковПросмотров: 39Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Страшные детские сказки оригиналы детских сказок жуть несчастливые сказки сказки для взрослых авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 15:50
0
Группа: Посетители
Репутация: (188|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 1 767
Большинство для меня не новость уже. Про сестер Золушки есть версия, что отрубленные пальцы и капли крови означали потерянную невинность.
А сказочки изначально писались не писателями. Они взяли за основу лишь народные сюжеты. Сказки были для детей. В те времена о нежной детской психике не особо заботились, а сразу готовили к суровой реальности
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
#2 написал: Nick.Yudin
Сегодня, 15:53
0
Группа: Посетители
Репутация: (59|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 155
Это типо чтобы просмотров накрутить на видео?)
Зарегистрирован: 17.10.2017
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.