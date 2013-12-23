Страшные оригиналы сказок 18+В этом видеоролике я вам расскажу о страшных оригиналах детских сказок. Многие известные сказки в оригинале заканчиваются вовсе не счастливо. Дело в том, что в братья Гримм, Шарль Перро и многие другие известные сказочники писали свои произведения для взрослых, поэтому сюжеты неадаптированных версий «Золушки», «Трёх поросят» и многих других добрых детских сказок успешно могли бы стать сценарием к современным хоррорам.
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:17
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Сегодня, 14:17 by Владимир СтанковПросмотров: 39Комментарии: 2
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