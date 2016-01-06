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Страшно интересно / Легенды

Русалка - дух реки

Русалки – это духи рек, лугов, лесов, некие сущности нечеловеческой природы, в обличье молодой и прекрасной женщины с длинными волосами, с рыбьим хвостом вместо ног. Хотя насчет последнего – совсем не обязательно. Волосы русалки могут быть зеленоватыми, как водоросли, или русыми. Встречаются упоминания о рыжеволосых или черноволосых русалках. Русалки могут быть в белых полупрозрачных одеждах, но скорее всего, совсем без оных.

Существуют ли русалки - Легенды о русалках.

Слово «русалка» произошло от слова «русый» или «русло», имеется в виду русло реки. Восточные славяне верили, что русалки ночью выбираются из водоемов, где обитают постоянно, на берега рек, в леса, на поля и луга, и водят там свои хороводы, танцуют, плетут венки, веселятся, причем лихо веселятся. Их даже за это «лихоманками» прозвали. Без ног, с рыбьим хвостом танцевать сложновато. Рыбий хвост у русалок появился, скорее всего, как литературный вымысел. В Западной Европе русалок называют ундинами и приписывают им нечеловеческие способности завораживать своим пением путников, моряков и губить их таким образом, завлекая на рифы. То есть сирена и ундина это одно и то же. Считается, что русалки мечтают обрести бессмертную душу, как у всех людей. Для этого им надо покинуть море, навсегда поселиться на суше и обрести взаимную любовь с земным мужчиной. Все просто. Но невыполнимо для русалки, для которой море – это все. Сказка Ганса-Христиана Андерсена повествует нам о такой истории.

В Шотландии в VI веке на маленьком острове жило братство Святого Ионы. К одному молоденькому монаху наведывалась русалочка, полюбившая его. Добрый монах обучил ее молитвам, они хотели поселиться вместе. Но русалка не смогла бросить свое море и уплыла навсегда. На этом острове много мелкой серой гальки. Говорят, что это слезы русалки превратились в камушки. В стародавние времена, когда корабли ходили под парусами, и в море моряки проводили года, часто встречали они русалок. Видимо, вынужденное бездействие и воздержание способно было вызвать такие галлюцинации. С появлением паровых моторов путешествия стали короче, двигаться судно стало быстрее, уже не успевали моряки что-то разглядеть в морской дали, свидетелей появления русалок стало намного меньше. Русалка – старинная мужская фантазия о незнакомке, одновременно жарко ласкающей, обещающей неземные наслаждения и холодной, бледной как смерть, исчезающей с появлением солнца. Фантазия эта совместилась со старинными обычаями и легендами. Потому образ русалочки настолько широко распространен и так живуч.

В северных русских землях русалка не столь привлекательна. Там существует поверье о мотовилихе – большой косматой бабе с большими грудями, живущей в реке или в озере, и утаскивающей туда зазевавшихся купальщиков. Тоже русалка, только старая и страшная. Распущенные волосы – обязательная часть русалочьего образа. Девушки и женщины в деревнях не ходили простоволосыми, они делали прическу из кос, или просто плели косу и прикрывали голову платком. Про тех, кто не заплетал волосы, бабки говорили: «не ходи, как русалка!» После праздника Троицы в июне – начале июля, наступала Русалья неделя. Русалки в это время проявляли большую активность, водили хороводы, пели своими хрустальными голосами, смеялись. До сих пор про иную девицу говорят, что у нее «русалочий смех» - нежный, завораживающий, ласкающий слух. В полночь купаться было строго запрещено – русалки утащат. Русалки могли увести молодого парня, или мужчину, и защекотать до смерти. Иногда забирались даже в бани, стоявшие, по русскому обычаю, на берегах рек. Уведут такого мужика, а он, как телок, под мороком идет хоть куда. А потом очнется от холода на берегу реки, а то и на камне посередине. И ничего не помнит. И еще дешево отделался, так говорят. Особенно не любят русалки девушек. Зато очень любят детей и никогда их не трогают, не обижают. Говорят еще, что русалки – это души рано умерших просватанных и не успевших выйти замуж девушек, или погубивших себя из-за несчастной любви.

Русалку можно встретить ночью на берегу. Они обычно расчесывают свои чудесные волосы гребнем. Говорят, что если подкараулить русалку и украсть ее гребень, то взамен его она может выполнить любое желание. Ну, или будет приходить ночами и пугать, пока не отдашь украденное. Русалки обычно ходят нагие, но они совсем не прочь принарядиться. Задобрить русалку можно чем-либо из одежды, кинуть ей платок, например. Если ничего нет, то оторвать рукав от своего платья. Девушки задабривали русалок на русалочьей неделе, просили женихов и развешивали по кустам около водоемов какую-нибудь одежду. Русалки часто проказничают с теми, кого встретят на берегу, строят мелкие пакости. Отпугнуть русалку можно полынью. Если встретите русалку, и она спросит: «Полынь или петрушка?» То надо ответить: «Полынь» Тогда она убежит, а иначе может защекотать до смерти. Питаются ягодами, мелкой речной живностью, плодами. Могут забраться в хлев и выдоить у коровы все молоко.

Автор - неизвестен.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 10:20
Сегодня, 10:20 by Marion PhaunaПросмотров: 37Комментарии: 6
+2

Ключевые слова: Русалка дух река лес легенда.

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Комментарии

#1 написал: Ksenya078
Сегодня, 11:58
0
Группа: Посетители
Репутация: (209|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 146
Забавная статья! Люблю про русалочек почитать. Последний абзац - что-то новенькое, впервые о таком слышу. Спасибо,+++.
Зарегистрирован: 6.01.2016
     
#2 написал: Nadia Chap
Сегодня, 13:32
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 31
Рассказ понравился. Русалочки прелесть, всегда любила сказки про русалок)
Зарегистрирован: 4.04.2018
#3 написал: Шерри
Сегодня, 13:38
0
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 260
Ну да, ну да...духи и ягодой питаются..придумают же.
Мне бабушка рассказывала, что у них в озере за околицей кикиморы живут. Когда поздно одинокий мужчина домой возвращается, они кричат, как будто тонут. Он побежит спасать такую красавицу, а она его хвать и на дно).
Интересно кикиморы и русалки это одно и тоже? Или кикиморы это те же мафки?
+
Зарегистрирован: 3.06.2019
#4 написал: Marion Phauna
Сегодня, 13:44
0
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (381|0)
Публикаций: 294
Комментариев: 3 890
Цитата: Шерри
Ну да, ну да...духи и ягодой питаются..придумают же.
Мне бабушка рассказывала, что у них в озере за околицей кикиморы живут. Когда поздно одинокий мужчина домой возвращается, они кричат, как будто тонут. Он побежит спасать такую красавицу, а она его хвать и на дно).
Интересно кикиморы и русалки это одно и тоже? Или кикиморы это те же мафки?
+

погуглила даже:
Кикимора – коварное существо женского пола, известное своей зловредностью, скверным характером и желанием приносить мелкие и крупные неприятности окружающим ее людям. Она не обладает сверхъестественными размерами или ужасающей силой. Внешне – это, всего лишь, страшненькая щупленькая старушка, сухонькая как тростинка и причудливо скрюченная. Старческое тельце довершает нелепая маленькая голова. Одета она в потрепанные лохмотья, а обувь отсутствует вовсе.

это прям какая-то мерзкая баба, коих в жизни хватает :D
Зарегистрирован: 2.01.2012
             
#5 написал: Шерри
Сегодня, 14:13
0
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 260
Цитата: Marion Phauna
Цитата: Шерри
Ну да, ну да...духи и ягодой питаются..придумают же.
Мне бабушка рассказывала, что у них в озере за околицей кикиморы живут. Когда поздно одинокий мужчина домой возвращается, они кричат, как будто тонут. Он побежит спасать такую красавицу, а она его хвать и на дно).
Интересно кикиморы и русалки это одно и тоже? Или кикиморы это те же мафки?
+

погуглила даже:
Кикимора – коварное существо женского пола, известное своей зловредностью, скверным характером и желанием приносить мелкие и крупные неприятности окружающим ее людям. Она не обладает сверхъестественными размерами или ужасающей силой. Внешне – это, всего лишь, страшненькая щупленькая старушка, сухонькая как тростинка и причудливо скрюченная. Старческое тельце довершает нелепая маленькая голова. Одета она в потрепанные лохмотья, а обувь отсутствует вовсе.

это прям какая-то мерзкая баба, коих в жизни хватает :D

Ой насмешили smeh я представила, как эта старушенция щупленькая, тонет и своей красотой молодых мужчин завлекает)))
Зарегистрирован: 3.06.2019
#6 написал: АЛЬКА
Сегодня, 14:24
0
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 139
Автору ++++ за легенду. Как раз сейчас начало июля пойду русалку ловить
Зарегистрирован: 4.09.2018
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