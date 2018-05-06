Русалочка

Птичка-мозгоклюйка Просмотров: 15 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 11:39 by

То не шепчутся над речкой камыши,То русалочка поет в ночной тиши.Жизнь земную вспоминает, отчий дом,Да березку молодую под окном.Как под той березкой с парнем повстречалась,Как до третьих петухов с ним миловалась,Как шептать не уставали губы«Любая моя!» да «Ты мой лЮбый!»Плачется русалка темной ночке,Как почуяла она под сердцем дочку,Да как лучшая подруга удружила,Ее милого к себе приворожила,И как ночью на Ивана на КупалаВ хоровод русалий дева встала.Заплясала, заиграла, закружила,Свое имечко крещеное забыла,И нашли наутро мокрый от росыСарафан ее да ленту из косы.Утренний туман над речкой стелется.Божечки, да что же это деется?Исповедь русалочкину слезнуюУслыхал рыбак седой, да было поздно.Понял - прожил жизнь с немилой-постылою,Привороженным недоброй черной силою.- Ты прости меня,моя лЮбая,Что тебя не я, а речка приголубилаПоцелуй меня, дева речная,Что мне делать теперь, сам не знаю.Руки мокрые лодку качнули,Губы хладные к теплым прильнулиИ круги по воде разбежались...- Вот мы, лЮбый мой, и повстречались.Автор: Башковитая Курица.

Ключевые слова: Русалочка любовь ворожба

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