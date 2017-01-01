Русалочки художника Виктора Низовцева

Lynx Просмотров: 33 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 00:07 by

Художник Виктор Низовцев (Victor Nizovtsev) пишет картины уже 15 лет, срок немалый, и при этом сознательно живет в поиске. Он стремится к выработке живописной системы, основанной на контрастной композиции и на контрасте цветов светлых и темных, подобно образам добрым и злым в сказке. При этом он использует язык символов как своих, придуманных, так и взятых из народной знаковой культуры. Он говорит с нами на языке подсознательного. И получается самобытная, наивная, философская, ни на что не похожая живопись Виктора Низовцева. Образы, рожденные в его голове, непривычны, непонятны, но близки нам, ведь каждый пережил в детстве очарование сказок и сможет при желании пережить это ощущение вновь.Глядя на этого своеобразного человека и на его такие живые работы, начинаешь задумываться, а не знается ли он с русалками и ведьмами?

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