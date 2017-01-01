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Страшные Арты

Русалочки художника Виктора Низовцева

Художник Виктор Низовцев (Victor Nizovtsev) пишет картины уже 15 лет, срок немалый, и при этом сознательно живет в поиске. Он стремится к выработке живописной системы, основанной на контрастной композиции и на контрасте цветов светлых и темных, подобно образам добрым и злым в сказке. При этом он использует язык символов как своих, придуманных, так и взятых из народной знаковой культуры. Он говорит с нами на языке подсознательного. И получается самобытная, наивная, философская, ни на что не похожая живопись Виктора Низовцева. Образы, рожденные в его голове, непривычны, непонятны, но близки нам, ведь каждый пережил в детстве очарование сказок и сможет при желании пережить это ощущение вновь.
Глядя на этого своеобразного человека и на его такие живые работы, начинаешь задумываться, а не знается ли он с русалками и ведьмами?

Русалочки художника Виктора Низовцева
Русалочки художника Виктора Низовцева
Русалочки художника Виктора Низовцева
Русалочки художника Виктора Низовцева
Русалочки художника Виктора Низовцева
Русалочки художника Виктора Низовцева
Русалочки художника Виктора Низовцева
Русалочки художника Виктора Низовцева
Русалочки художника Виктора Низовцева
Русалочки художника Виктора Низовцева
Русалочки художника Виктора Низовцева
Русалочки художника Виктора Низовцева
Русалочки художника Виктора Низовцева
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Сегодня, 00:07 by LynxПросмотров: 33Комментарии: 0
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Ключевые слова: Русалки чешуя вода девушки блеск рыжие

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