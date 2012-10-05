ETNVTV: Погружение во вселенную RPG, аналогового хоррора, забытой музыки и людей-манекенов

ETNVTV: Погружение во вселенную RPG, аналогового хоррора, забытой музыки и людей-манекеновКогда-то известный в узких кругах YouTube-канал ETNVTV привлек внимание зрителей загадочным веб-сериалом в стиле аналогового хоррора «Путешествие в кукольный домик». Например, о нем писали здесь около 10 лет назад, но это было тогда. После долгого затишья проект не просто возродился, а претерпел удивительную трансформацию, превратившись в портал в альтернативную реальность, наполненную оригинальной музыкой, странными идеологиями и интерактивными историями.
Лор: Люди-Манекены и Архив Города Оризонт
Центральная концепция вселенной ETNVTV вращается вокруг «людей-манекенов» — загадочного сообщества, которое сознательно отвергает человеческую природу, считая её порочной и лживой. Они скрывают свои лица за масками и бродят по заброшенным местам вымышленного города Оризонт, стремясь к идеалу безэмоционального и совершенного манекена. Их ритуалы включают прослушивание старой музыки, которая служит саундтреком к их отчуждению.
Сам канал позиционирует себя как «Orizont Archives» — оцифрованный архив, документирующий культурные артефакты этой странной вселенной, что добавляет происходящему на экране налет аутентичности и мистификации.
Саундтрек Потерянного Мира: Музыкальное Разнообразие
Музыка — это сердце проекта. Канал представляет собой настоящую сокровищницу вымышленных музыкальных коллективов из параллельной вселенной, чьё творчество пропитано темами ностальгии, памяти и ушедшего прошлого. Жанровый диапазон поражает: от диско и ретро-эстрады ВИА 70-х до современного пост-панка и рэпа.
Многие композиции вызывают стойкие ассоциации с реальными исполнителями, будто являясь их отражениями в кривом зеркале:
* Крашзона (напоминает «Френдзону»)
* Группа "Призрак" (ассоциируется с «Феей») - о них позже и отдельно.
* ВИА "Птицы" (отсылает к «Синей птице»)
Этот приём создаёт ощущение знакомого, но в то же время чуждого мира. Часто встречаются песни о куклах и масках:
Отдельно стоит упомянуть о группе «Призрак» — группа в стиле 1980-х, но песни о куклах, кукольных домиках и масках. В целом у них уже около 20 песен, что немного выводит их за рамки проекта, но вот здесь — разбор и превью композиций.
Тревожная Невинность: Детские Песни и Пластинка "Люди мы ли"
Особое место в проекте занимает творчество детских хоров. Именно здесь жуткая атмосфера канала достигает своего пика. Звонкие детские голоса исполняют песни с совершенно недетскими текстами о лицемерии, лживости человеческой натуры и необходимости построить «идеальный мир», став сверхчеловеком. Этот диссонанс между невинным исполнением и мрачной философией вызывает глубокое и тревожное чувство, являясь одной из самых сильных сторон проекта. Всё это на жуткой записи аудиоспектакля «Люди мы ли», где постулаты о том, что человечество — это ложь, перемешаны с песнями детского хора.
Интерактивное Погружение: Игровые Проекты
Вселенная ETNVTV не ограничивается аудио- и видеоконтентом. На канале также публикуются геймплеи игр, созданных на движке RPG Maker, которые позволяют глубже погрузиться в этот мир. Проекты весьма простые, видно, что немного людей их делало, но все-таки играть можно, есть неплохие механики.
Memories of the Wasteland: наиболее проработанный проект, действие которого разворачивается в узнаваемой эстетике постсоветского пространства с его хрущевками и заброшенными заводами. Игра представляет собой сложный квест, а её спин-офф «Лабиринт Забвения» уже доступен для прохождения, предлагая игрокам самостоятельно исследовать уголки этого меланхоличного мира.
Sheath and Knife: Загадочный проект, вдохновлённый, по-видимому, эстетикой 1950-х и играми вроде BioShock. Сюжет вращается вокруг таинственного лабиринта, а атмосферу создаёт стильный джазовый саундтрек. Остальное сказать сложно.
ETNVTV — это больше, чем просто канал. Это тщательно продуманный арт-проект, который смешивает музыку, визуальную эстетику и интерактив, создавая уникальную и захватывающую вселенную, полную тайн и меланхоличной красоты. Видно, что автор вкладывает в это силы и душу, и приятно видеть, что старые проекты десятилетней давности возвращаются еще лучше, чем они были. Сложно сказать, что это — хоррор, мюзикл, арт-проект, но как явление — весьма интересно и рекомендуется к ознакомлению.
