Мистические картины Masaaki Sasamoto: погружение в мир иллюзий и снов

Мистические картины Masaaki Sasamoto: погружение в мир иллюзий и сновМасааки Сасамото — японский художник, создающий невероятные по красоте и содержанию картины. Его работы обладают непередаваемым внутренним свечением, завораживают с первого взгляда.
Художник родился в 1966 году в Токио.В 1989 году окончил Токийский национальный университет изящных искусств и музыки японской живописи.
А в 1990 году получил Гран-при на выставке. С этого момента проводятся ежегодные персональные выставки Масааки Сасамото в Японии и Венгрии. Награжден многими призами и дипломами.
В настоящее время живет и работает в Префектуре Яманаси, на острове Хонсю, Япония.
В картинах художника открывается другой сказочный мир, снов, иллюзий.
А может быть, это лишь то незримое, что существует с нами рядом.
Его работы таинственны, как дверь в неизвестное. Но в данном случае, дверь открыта. Шагайте смело и пусть мир вокруг станет чудеснее.
Автор: Алиса Каретина.
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Сегодня, 16:09 by ЛетягаПросмотров: 45Комментарии: 1
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