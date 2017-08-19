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Страшные Арты

Мистические картины Masaaki Sasamoto: погружение в мир иллюзий и снов

Масааки Сасамото — японский художник, создающий невероятные по красоте и содержанию картины. Его работы обладают непередаваемым внутренним свечением, завораживают с первого взгляда.
Художник родился в 1966 году в Токио.В 1989 году окончил Токийский национальный университет изящных искусств и музыки японской живописи.
А в 1990 году получил Гран-при на выставке. С этого момента проводятся ежегодные персональные выставки Масааки Сасамото в Японии и Венгрии. Награжден многими призами и дипломами.
В настоящее время живет и работает в Префектуре Яманаси, на острове Хонсю, Япония.
В картинах художника открывается другой сказочный мир, снов, иллюзий.
А может быть, это лишь то незримое, что существует с нами рядом.
Его работы таинственны, как дверь в неизвестное. Но в данном случае, дверь открыта. Шагайте смело и пусть мир вокруг станет чудеснее.

Мистические картины Masaaki Sasamoto: погружение в мир иллюзий и снов

Мистические картины Masaaki Sasamoto: погружение в мир иллюзий и снов

Мистические картины Masaaki Sasamoto: погружение в мир иллюзий и снов

Мистические картины Masaaki Sasamoto: погружение в мир иллюзий и снов

Мистические картины Masaaki Sasamoto: погружение в мир иллюзий и снов

Мистические картины Masaaki Sasamoto: погружение в мир иллюзий и снов

Мистические картины Masaaki Sasamoto: погружение в мир иллюзий и снов

Мистические картины Masaaki Sasamoto: погружение в мир иллюзий и снов

Мистические картины Masaaki Sasamoto: погружение в мир иллюзий и снов

Мистические картины Masaaki Sasamoto: погружение в мир иллюзий и снов

Мистические картины Masaaki Sasamoto: погружение в мир иллюзий и снов

Мистические картины Masaaki Sasamoto: погружение в мир иллюзий и снов

Мистические картины Masaaki Sasamoto: погружение в мир иллюзий и снов

Мистические картины Masaaki Sasamoto: погружение в мир иллюзий и снов

Мистические картины Masaaki Sasamoto: погружение в мир иллюзий и снов

Мистические картины Masaaki Sasamoto: погружение в мир иллюзий и снов

Мистические картины Masaaki Sasamoto: погружение в мир иллюзий и снов

Мистические картины Masaaki Sasamoto: погружение в мир иллюзий и снов

Мистические картины Masaaki Sasamoto: погружение в мир иллюзий и снов

Мистические картины Masaaki Sasamoto: погружение в мир иллюзий и снов

Мистические картины Masaaki Sasamoto: погружение в мир иллюзий и снов

Мистические картины Masaaki Sasamoto: погружение в мир иллюзий и снов



Автор: Алиса Каретина.
Источник.
Сегодня, 16:09 by ЛетягаПросмотров: 45Комментарии: 1
+4

Ключевые слова: Япония художник картины мистическая живопись

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 17:44
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (232|0)
Публикаций: 188
Комментариев: 1 149
Красивейшие картины!!! Ангелочки понравились!
Необычно золотой оттенок картин тоже завораживает.+++ good good good
Зарегистрирован: 19.08.2017
     
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