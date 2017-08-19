Мистические картины Masaaki Sasamoto: погружение в мир иллюзий и снов

Летяга Просмотров: 45 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 16:09 by

Масааки Сасамото — японский художник, создающий невероятные по красоте и содержанию картины. Его работы обладают непередаваемым внутренним свечением, завораживают с первого взгляда.Художник родился в 1966 году в Токио.В 1989 году окончил Токийский национальный университет изящных искусств и музыки японской живописи.А в 1990 году получил Гран-при на выставке. С этого момента проводятся ежегодные персональные выставки Масааки Сасамото в Японии и Венгрии. Награжден многими призами и дипломами.В настоящее время живет и работает в Префектуре Яманаси, на острове Хонсю, Япония.В картинах художника открывается другой сказочный мир, снов, иллюзий.А может быть, это лишь то незримое, что существует с нами рядом.Его работы таинственны, как дверь в неизвестное. Но в данном случае, дверь открыта. Шагайте смело и пусть мир вокруг станет чудеснее.Автор: Алиса Каретина.

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