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Страшно интересно / Видео-страшилки

Пять жутких персонажей крипипасты

Многие пользователи интернета уже слышали о так называемой "Крипипасте", но большинство о ней практически ничего не знает. Некоторые люди могут предположить, что это связано с какими-то страшными историями, но подробности им неизвестны. На сегодняшний день "Крипипаста" - это неотъемлемый элемент интернет-сообщества, который постоянно растет, развивается и, естественно, пугает. Если кто-то посчитал, что данный термин связан с ужасами - он не ошибся. Дело в том, что "Крипипаста" - это слово, которое включает в себя полноценную сферу в интернете. Но начиналось все с одного сообщества, в котором пользователи придумывали свои страшные истории и иллюстрировали, а другие читатели могли дополнять их, совершенствовать и делать еще страшнее. Так и появились "Крипипасты" - истории о каких-либо существах, которые терроризируют мирное население, пугают, убивают, мучают и так далее. Все знают, что это вымысел, но менее страшно от этого не становится - вот такая вот "Крипипаста". Персонажи этого жанра отличаются особой жестокостью, страшным внешним видом, пугающими деталями и так далее.


Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:14
Сегодня, 00:14 by RavazuПросмотров: 102Комментарии: 0
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Ключевые слова: Персонажи крипипаста страшные убийцы авторская работа

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