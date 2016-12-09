Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Страшные Арты

Российский художник изобразил иконы хоррора в виде... снеговиков!

Россию за рубежом обычно представляют, как заснеженную страну, где по улицам городов бродят медведи. Но даже в наших сугробах есть талантливые художники и поклонники фильмов ужасов.

Российский художник и 3D-моделлер Никита Веприков создал серию артов, на которых изобразил Фредди Крюгера ("Кошмар на улице Вязов"), куклу Билли ("Пила") и Ганнибала Лектера ("Молчание ягнят") в виде... снеговиков!

Получилось круто. Хотели бы слепить нечто подобное у себя во дворе?


Российский художник изобразил иконы хоррора в виде... снеговиков!

Российский художник изобразил иконы хоррора в виде... снеговиков!

Российский художник изобразил иконы хоррора в виде... снеговиков!



Автор: Никита Веприков (арты).
Источник.
Сегодня, 10:06 by ЛетягаПросмотров: 13Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Хоррор снеговик арты

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 10:09
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1398|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 2 506
Ой как здорово!))) +++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
      
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.