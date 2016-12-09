Российский художник изобразил иконы хоррора в виде... снеговиков!Россию за рубежом обычно представляют, как заснеженную страну, где по улицам городов бродят медведи. Но даже в наших сугробах есть талантливые художники и поклонники фильмов ужасов.
Российский художник и 3D-моделлер Никита Веприков создал серию артов, на которых изобразил Фредди Крюгера ("Кошмар на улице Вязов"), куклу Билли ("Пила") и Ганнибала Лектера ("Молчание ягнят") в виде... снеговиков!
Получилось круто. Хотели бы слепить нечто подобное у себя во дворе?
Автор: Никита Веприков (арты).
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Сегодня, 10:06 by ЛетягаПросмотров: 13Комментарии: 1
Ключевые слова: Хоррор снеговик арты