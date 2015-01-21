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Смертельные файлы

Странный канал на YouTube на русском, мои исследования

Для начала стоит упомянуть, что на канале есть еще 2 видео. Одно из них - это продолжение самой истории, а другое короткое и, как мне кажется, бессмысленное.

Короткое видео:



Второе, продолжение истории:



Еще я оставил комментарии под двумя разными видео с вопросами, и автор канала мне ответил.

1) Кто ты?
2) Оруууу, что за домик?
3) Кто такая Карина?

На первый вопрос он ответил кратко и на английском: "I'm a human". Что в переводе: "Я человек".
На второй он ответил более содержательно, но я все равно ничего не понял: "Не кричите - там огласки не любят. Домик этот - большой дом, но попасть туда можно не всегда. Бывает, что придете уже на следующий день, а там уже другие люди, которые не знают ничего... И в лучшем случае это дом - и, наверное, только у нас..."
А на третий вопрос он ответил так: "Про нее подробно отдельным эпизодом."

Новость отредактировал Оляна - Сегодня, 12:13
Причина: Скрины не открылись.
Сегодня, 12:13 by guyfox2001Просмотров: 101Комментарии: 3
+5

Ключевые слова: YouTube Куклы странности домик смертельные файлы

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Комментарии

#1 написал: happyfox
Сегодня, 14:31
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 6
Благодарю за публикацию. Приятно, что есть люди, которым это интересно и выходят новые серии.
давайте смотреть, что может значить написанное:
1) Я человек - то есть тут очевидно и спорить нельзя.
2) Не кричите - там огласки не любят. Домик этот - большой дом, но попасть туда можно не всегда. Бывает, что придете уже на следующий день, а там уже другие люди, которые не знают ничего... И в лучшем случае это дом - и, наверное, только у нас..."

В одной из серий про неизвестную квартиру, он говорил, что там полупустая квартира... И вот надо исходить от противного, то есть если не дом, что еще чего-то... квартира например, какие места упоминались... метро было (2 раза упоминалось).

А видео короткое - это явный ключ. Там надписи странные, кукла плачет в конце... Надо бы детально рассмотреть.

А про Карину реально есть эпизод - третий мне кажется, по номеру. Там он стихи читает еще. Только серию я эту уже публиковал - новая серия там под номером 7... Очень с эпичным концом, кстати)
Зарегистрирован: 21.01.2015
#2 написал: happyfox
Сегодня, 14:42
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 6
Разбор короткого видео:
Канал nEUv Art TV (скорее всего новый арт ТВ, но почему такая надпись).
878-412-878 – такого телефона нет в снг, да и вообще. Код скорее всего непонятный.
www.reptilia-market.com – сайта такого нет (на данный момент, может выпилен)
Затем надпись: auferte malum ех vobis (появляется два раза), означает искорените (исторгните) зло из среды вашей
Затем сигнал, затем плачет кукла.

Вот то, что у нас есть - у кого какие соображения по этому поводу?
Зарегистрирован: 21.01.2015
#3 написал: danko
Сегодня, 15:15
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 282
auferte malum ех vobis


явно цитата откуда-то
надо гуглить
Зарегистрирован: 24.03.2012
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