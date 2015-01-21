Странный канал на YouTube на русском, мои исследования

Новость отредактировал Оляна - Сегодня, 12:13

Причина: Скрины не открылись.

guyfox2001 Просмотров: 101 Комментарии: 3 +5 Сегодня, 12:13 by

Для начала стоит упомянуть, что на канале есть еще 2 видео. Одно из них - это продолжение самой истории, а другое короткое и, как мне кажется, бессмысленное.Короткое видео:Второе, продолжение истории:Еще я оставил комментарии под двумя разными видео с вопросами, и автор канала мне ответил.1) Кто ты?2) Оруууу, что за домик?3) Кто такая Карина?На первый вопрос он ответил кратко и на английском: "I'm a human". Что в переводе: "Я человек".На второй он ответил более содержательно, но я все равно ничего не понял: "Не кричите - там огласки не любят. Домик этот - большой дом, но попасть туда можно не всегда. Бывает, что придете уже на следующий день, а там уже другие люди, которые не знают ничего... И в лучшем случае это дом - и, наверное, только у нас..."А на третий вопрос он ответил так: "Про нее подробно отдельным эпизодом."

Ключевые слова: YouTube Куклы странности домик смертельные файлы

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