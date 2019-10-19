взломанный переход на цифру

astr79 Просмотров: 87 Комментарии: 0 0 Сегодня, 06:46 by

Я нашел в инете один взлом во время переходаhttps://m.youtube.com/watch?v=mVSudadoGWgПерехват первого каналаОпубликовано 19.10.19Канал: SENKODESIGN SKR«5 часов перед отключение аналога, произошел инцидент дело том что я хотел поставить запись и выложить ролик "последние 5 часов аналоговый вещание" но когда включил телек эфир вещал в странном цвете, ну итак сойдёт подумал я и поставил на запись. и после ушел в школу. но я опоздал и пришел на час позже когда разделся в первом действии побежал и отключил запись эту запись оцифровал в компьютере я ждал примерно 12 часов, в утром когда закончилось я встал с кровати и хотел посмотреть готовую запись какие программы вещали. я удивился что большинство времени показали только синий экран когда я перематывал к началу где начался запись. всё началось нормально чистый эфир, но вовремя рекламы показали кусочек ролика переходу на цифру, после показали настроечную таблицу первого канала и стал переходить на другую чистоту который тоже был первый канал. и показал ролик жуткого содержание которого мурашки похоже побежали после сначала показали настроечную таблицу после сигнал прервалась и дальше интересного не происходило. одном форме с взломом и вторжение в эфир я написал об этом единственный человек под имени алексей написал что видел тоже самое, но не на первом канале а на телеканалах рен-тв, 2х2, стс, тнт4 и первый канал, а остальные каналы не работали.»

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