Жёлтый Детектив

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 11:24

Причина: Стилистика автора сохранена

Кеззи123 Просмотров: 44 Комментарии: 0 -1 Вчера, 11:23 by

Это было обычное утро. Я решил прогуляться по старому заброшенному заводу. Перед отправлением туда я взял своего друга, рюкзак с водой и перекусом.Этот завод стоял ещё во времена Российской империи, но был закрыт в 1976 году из-за нехватки персонала. В 1907 году туда приезжал известный детектив Амперов, тогда на заводе бесследно пропали около десяти человек. Во время расследования он резко пропал навсегда. И вот мы подошли ко старому, обветшалому входу, на нём висела табличка «Кондитерский завод имени Алексеевского № 12». Далее мы прошли в главное помещение — цех № 5. Там был конвейер, на котором ранее производили сладости, однако, естественно, тех приятных запахов, которые ранее распространялись по всему пятому цеху, да и по всему заводу в принципе, не было.И тут резко стал слышен топот старых квадратных сапог. Резко кто-то кашлянул, мой друг обернулся и увидел мужчину лет тридцати в жёлтом, совсем старом пальто, почти полностью стёршихся, износившихся сапогах, с антикварной шляпой, полностью изъеденной молью, в запотевших очках. Я не на шутку испугался, даже задрожал.Мужчина начал диалог.— Здравствуйте, вы имеете честь вести обсуждения с Амперовым Александром Алексеевичем, прошу любить и жаловать.— З-здравствуйте, а сколько вам лет? Как вы сюда попали? — спросил мой друг.— Мне ровно тридцать пять лет, я расследую дело о пропаже десятерых работников-тружеников завода. Они исчезли по неизвестным обстоятельствам. - ответил Амперов.— Приветствую, — из коридора цехов вышел работник цеха №5.Я обомлел. Он выглядел очень по-старому, на его жилистых одревесневших руках виднелись многочисленные мозоли. Он носил бороду и рабочую одежду, очень сильно износившуюся.— Пройдём к нам, — резко предложил третий вошедший сюда работник цеха №5. У него был ещё более износившийся костюм, огромная борода и полные мозольных образований пальцы и кисти рук. В придачу к этому на руке виднелся слабо выцветший колото-резаный шрам.Мне стало интересно, куда они пожелали нас привести, мы пошли командой из пяти человек по цехам №5, №6, №7, №8, а далее пошли по служебным помещениям и оказались... В полностью работающем цехе №9, он выглядел свежо, было множество работников, даже известный начальник завода Лаврентьев Игнатий, представший в молодом виде, с видео, недавно проступившей бородкой ещё в виде пушка и с ещё детскими усами. Далее они позвали нас поесть с ними. На обеде они рассказали, что дело уже завершено, всех тружеников-крестьянушек нашли и что детектив Амперов готовится к отъезду в уездный город Белгород Белгородского уезда, он поведал, что имеет воинские чины штабс-капитана, что видел Николая II вживую. Данные рассказы было действительно интересно слушать. Работник Цеха №5 повествовал о жизни крестьян, о барине его, о деревеньке соседней, о том, где в окрестностях много грибов и ягод, где клюёт рыбка, где он ловил щук да треску. Тем временем Лаврентьев Игнатий следил за работою завода и надзирал за тружащимися старающимися крестьянушками.Мы немного рассказали о себе, а тем временем в комнату вошёл «Жёлтый Детектив» — начальник Амперова лейтенант Курочкин в жёлтом пальто, в белёсом балахоне. В кармане пальто у него лежал револьвер.— Так, опустить разговоры, молодые дворяне, мы сейчас будем писать отчётную начальству, попрошу покинуть предприятие и, по желанию, вернуться на него позже. — сказал «Жёлтый Детектив».— Так, пока идём, повествую. Тут присутствует некий маньяк, он режет и стреляет крестьян трудолюбивых, и меня подстрелил, вот видишь. — он показал на свой жилистый, крепкий лоб, где виднелось огромное вкропление, на месте которого когда-то была пуля.— Из-за опасности мы перешли всеми временно в девятый цех, пока не поймаем этого опасного правонарушителя. — Громогласно произнёс Жёлтый Детектив.И тут мы слышим громкий выстрел, «Жёлтый Детектив» напрягается, и из-за коридора выглядывает «правонарушитель» — мужчина в достаточно новой одежде, с огромным ружьём Мосина наперевес.— Бегите, — резко произнёс «Жёлтый Детектив», начав пытаться сразить «правонарушителя».Мы с другом оказались там, где были, — в пятом цеху Кондитерского завода имени Алексеевского № 12. Но нам не было, как ранее, по девятнадцать лет. На вид нам было лет сорок. Но сами помещения выглядели свежо. Выйдя на улицу, мы увидели обычный рутинный день уездного города. Виднелся издалека дом барина, было слышно общение людей, домашние животные издавали соответствующие звуки. И теперь в таком темпе мы и жили до того момента, как резко не очнулись в психиатрической больнице. Я не знаю, было ли это правдой или мы просто ненормальные. Мне, естественно, никто не верит. Но вот я снова дома, пишу это людям, чтобы хоть кто-то, возможно, уверовал в это.

Ключевые слова: Завод детектив работники психушка авторская история

Другие, подобные истории: