Заброшенный танковый завод

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:50

Причина: Стилистика автора сохранена.

Smok Beil Просмотров: 820 Комментарии: 7 +1 Сегодня, 00:50 by

Когда мы с братом были ещё подростками, мы услышали историю про заброшенный танковый завод за нашим городком.К слову, наш городок был на севере Украины, в каком жили работники из близлежащих заводов. Во времена СССР было построено очень много таких городков. Наш отец был инженером на одном из заводов.Сама история заключалась в том, что есть заброшенный танковый завод, но по ночам там иногда горит свет. Точное местоположение никто сказать не смог, поэтому мы с братом пошли искать информацию в библиотеку-архив. В отделе "Промышленная и Военная инженерия нашего края" мы нашли некую информацию, что за мостом в лесу действительно лет 15 назад был завод, но из-за чрезвычайного происшествия завод закрыли. Тогда там загорелось топливо, и почти весь объект сгорел, погибло несколько людей. Несмотря на это, мы с братом решили пойти туда в поисках цветного метала.Дождавшись подходящий день, мы двинулись искать этот завод. За город нас подвезли на машине, а дальше мы на своих двух пробирались через заросли леса. Уже почти потеряв надежды найти хоть что-то, мы наткнулись на корпус здания. Мы без проблем залезли внутрь. В полумраке цеха были, как под линеечку, выстроены танки; стоял невыносимый запах свежей краски. Мы буквально были в шоке. Минуту назад мы было уже потеряли надежды найти завод, а уже сейчас мы смотрим на колонну из 25-30 танков. Мой брат с лёгкостью залез на один из танков и попробовал снять оттуда рацию, какая в то время ой как много стоила. Не без усилий, но у него получилось снять её. Но тут мы начали замечать какой-то шум в конце помещения. Положив рацию в сумку, брат пошёл на источник этого шума...Перед нами оказался работающий конвейер, наполненный рабочими и инженерами. Мы были очень удивлены, ведь завод был заброшенный. Брат медленно повернулся ко мне и показал, чтоб я сидел тихо. Но в этот момент ремень на сумке сорвался, и рация с грохотом упала на железный пол. Все работники резко повернули головы на нас. И только сейчас мы заметили, что их лица начинают чернеть. Лёгкие забил густой запах гари. Я стоял в ступоре, но мой брат дёрнул меня к выходу. Вырвавшись наружу, я бежал через лес, в надежде увидеть дорогу, несмотря на колючие ветки и деревья.Через несколько недель мы уехали из этого города. Но вопрос, что же там было, мучает меня и по сей деньВ себя я пришёл только дома. Мой брат, с ужасом на лице, рассказывал отцу про это происшествие, но он только задумчиво смотрел в окно. После несколько минутной паузы, отец сказал, что тот завод выгорел дотла из-за взрыва баков на одном из танков, а наша история не больше чем выдумка.

Ключевые слова: Завод танки брат авторская история

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