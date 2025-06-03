Тайна дома с акациями. 1-2 глава

Новость отредактировал Летяга - 3-06-2025, 13:09

Причина: Стилистика автора сохранена

Алисава Просмотров: 214 Комментарии: 0 0 3-06-2025, 13:09 by

Тайна дома с акациямиГлава 1Это был ясный вечер в конце мая, яркий золотистый закат окрасил лёгкие, хрупкие облака в оттенки светло-розового. По трассе, ведущей в пригород, мчался легковой автомобиль вишнёвого цвета. Его водителя звали Михаил, ему недавно исполнился тридцать два года, и он был преуспевающим адвокатом. Ветер, дувший из наполовину открытого окна, ерошил его тёмно-каштановые, цвета горького шоколада, волосы с отблеском серебра, тёмно-карие, почти чёрные, глаза внимательно смотрели на дорогу и в зеркало заднего вида, отражавшее его немного бледное, с оттенком оливки, лицо с тонкими, гармонично расположенными чертами. Небесно-голубая рубашка-поло и строгие деловые брюки тёмно-синего цвета удобно сидели на его подтянутой, пропорционально сложенной фигуре.Михаил направлялся в коттеджный посёлок "Приречье", расположенный на берегу реки Дон. Там он недавно приобрёл для своей семьи просторный частный дом с садом.Рядом с Михаилом, на переднем сидении, задумчиво глядя в окно, сидела его жена Диана. Девушке было двадцать восемь лет, её длинные чёрные, цвета смоли, волосы с лёгким серебристым оттенком красиво обрамляли слегка смуглое, с оливковым оттенком, лицо с аккуратным носом, мягкими щеками, полными губами и большими изумрудно-зелёными глазами. Мягкий джемпер нежно-лилового цвета и белые брюки подчёркивали её фигуру типа "песочные часы" с тонкой талией и объёмными бёдрами и грудью.Позади неё, в автокресле, сидела их шестилетняя дочь Даниэла. У девочки были тёмные, цвета кофе эспрессо, волосы с каштановыми переливами и светло-карие, цвета тёмного янтаря, глаза, одета она была в жёлтую блузку с ярким цветочным принтом и брючки в тон. Рядом с ней, в автолюльке, мирно дремал её новорожденный брат Матвей. Диана лежала в клинике на сохранении, когда её муж осматривал и покупал дом, а после перевозил все их вещи, освобождая проданные квартиры, Даниэла же в это время жила у бабушки. Совсем скоро они впервые увидят их новый дом, о котором они так мечтали и на который так долго копили.Вскоре показался контрольно-пропускной пункт. Въездная группа была сформирована единой стеной, разделяющей ее на отрезки. В разных местах она формировала забор, здание или портал для въезда. Простая и лаконичная архитектура сливалась с природой. Миновав КПП, они въехали в посёлок. Это был жилой массив, состоящий из одно- и двухэтажных домов, построенных в американском колониальном стиле, и утопающих в зелени улиц с аккуратными белыми заборчиками из дерева. Все дороги были асфальтированы и имели тротуары и уличное освещение. Их новый дом находился недалеко от набережной. Участок ограждал невысокий белый штакетник, посыпанная гравием дорожка вела к дому. Это был двухэтажный коттедж, построенный в георгианском колониальном стиле, с прямоугольным симметричным фасадом, кирпичными стенами, покрытыми светлой штукатуркой, симметрично расположенными окнами и двускатной крышей с нешироким навесом. Крыльцо главного входа представляло собой портик, украшенный белыми классическими колоннами и фронтоном. Перед домом простиралась традиционная для этого стиля лужайка, засеянная плотной травой насыщенного зелёного цвета.— Добро пожаловать в наш новый дом. — Сказал Михаил, открывая дверь автомобиля для Дианы.— Он необыкновенный. — Восхищённо ответила девушка, выходя из машины и доставая Матвея из люльки.Вышедшая следом Даниэла сразу побежала к дому, родители последовали за ней. Войдя в дом, они оказались в светлой прихожей с нежно-бежевыми стенами. Слева располагалась открытая вешалка для верхней одежды с мягкими сидениями и полками для обуви, дополненная двумя шкафами-пеналами. На стене справа висело большое овальное зеркало, под которым стояла удобная скамейка с мягким сидением. Там же находилась лестница, ведущая на второй этаж. Первая дверь направо вела в гостевой санузел со стенами, отделанными плиткой с имитацией под белый мрамор. Здесь был маленький рукомойник, дополненный круглым зеркалом в тонкой чёрной раме, а за хранение вещей отвечали встроенные в нишу полки и мини-стеллаж на колесиках. За следующей дверью находилась кухня. Одну из стен занимал линейный гарнитур с светлыми деревянными фасадами, тёмной столешницей, имитирующей натуральный камень, и открытыми стеклянными полками, заменяющими отсутствующие верхние шкафчики. В центре комнаты стоял круглый обеденный стол, изготовленный из массива бука, окружённый деревянными стульями. Первая дверь налево вела в просторную светлую гостиную. Первым внимание Дианы привлёк камин в белоснежном портале, по обе стороны которого тянулись лёгкие стеллажи со стеклянными полками, предназначенными для книг, сувениров и фотографий. В центре комнаты, в окружении мягких белых кресел и дивана, стоял небольшой журнальный столик из светлого дерева. Вторая дверь налево оказалась заперта.— А что за этой дверью? — спросила Диана.— Там находится лестница, ведущая в подвал. — ответил Михаил. — Прежний владелец хранил там старые вещи, но потерял ключ от двери. Так она и осталась запертой.В конце коридора находилась дверь противоположного выхода, которая вела на террасу, мощёную природным камнем и увитую плетистыми розами с крупными ярко-красными цветами, собранными в душистые соцветия. В подвесных вазонах, расположенных на разных уровнях, росли фуксии, цветущие тёмно-коралловыми, и традесканции с продольными серебристыми полосками на красновато-зелёных листьях. В стоящих на земле контейнерах цвели пионы с тёмно-красными бутонами и терракотовые бархатцы. В центре сада, в тени белых акаций и кустов сирени, был устроен небольшой пруд глубиной в четыре фута.— Миша, я не могла даже мечтать о таком. — Произнесла Диана, любуясь природой и вдыхая аромат цветов.— Пойдём, я покажу тебе второй этаж. — Сказал Михаил, беря жену за руку.— А на втором этаже находятся наши комнаты? — Догадалась Даниэла и первая побежала обратно в дом.Когда Диана и Михаил только поднимались по лестнице, она уже ждала их наверху. Там был такой же коридор, как и на первом этаже. За первой дверью направо находилась ванная комната, отделанная плиткой под белые кирпичи. Напротив входа располагалась прямоугольная раковина, встроенная в тумбу с деревянной столешницей, над которой висело овальное зеркало в ослепительно белой раме. Сбоку, в небольшой нише, располагалась белоснежная ванна с овальной чашей. Следующая дверь вела в спальню со стенами белого и небесно-голубого цвета. В центре комнаты стояла кровать с высоким деревянным изголовьем, обитым мягкой тканью серебристо-голубого цвета. По обе стороны от неё располагались навесные полочки для книг, а напротив окна стоял шкаф-купе, дверцы которого совпадали с оформлением стен. Первая дверь налево вела в комнату Даниэлы, стены которой были окрашены в белый и пудровый цвета. У дальней стены стоял диванчик цвета «пыльная роза», над которым тянулись настенные полки с игрушками. Напротив располагался белый двустворчатый шкаф для одежды. Возле окна находился письменный стол, дополненный тумбой с выдвижными ящиками, легкими открытыми полками и стеллажами для книг. За последней дверью находилась детская, выдержанная в белых и мятных тонах. Возле окна стояла детская кроватка, дополненная белоснежным пологом. У одной из стен находился пеленальный столик, совмещённый с комодом для хранения детских вещей. У другой стены располагалось просторное кресло с подставкой для ног и миниатюрными подушками. Уложив спящего Матвея, Диана вернулась в спальню, чтобы переодеться в домашнее. Неожиданно на неё волной накатило странное, необъяснимое чувство тоски и глубокой печали. На глаза девушки навернулись слёзы, она не понимала, что с ней происходит. Это ощущение прошло так же быстро, как и появилось. Михаил же отправился в гостиную, там неожиданно на него навалилась сильная усталость, ему хотелось лечь на диван и больше с него никогда не вставать. Удивлённый, мужчина никак не мог понять причину этого упадка сил.Вечером вся семья собралась за столом.— Признаться честно, я сомневалась, что накопленных нами средств будет достаточно, чтобы приобрести этот прекрасный дом. Почему прежний владелец продал его с такой скидкой? — заметила Диана.— Я не знаю, но у меня сложилось впечатление, что он хотел продать его как можно скорее и уехать. — ответил Михаил.— Но почему он так спешил? — поинтересовалась девушка.— Не знаю, да и не думаю, что это имеет значение. — покачал головой мужчина.Уже готовясь ко сну, Диана неожиданно почувствовала на себе чей-то чужой, пристальный взгляд, направленный на неё. Складывалось ощущение, что некто посторонний стоит позади неё, в дверях спальни, и неотрывно смотрит ей в спину. Девушка резко обернулась, но в комнате, кроме неё, никого не было. Диана покачала головой и постаралась отогнать наваждение....Была глубокая ночь, когда Даниэла внезапно проснулась, услышав тихий шорох, доносившийся из шкафа с одеждой. Затем всё резко стихло, и девочка отчётливо услышала, как дверца шкафа слегка приоткрылась и с тихим звуком закрылась. Неожиданно Даниэла испытала странное и жуткое ощущение, что из темноты за ней внимательно наблюдают чьи-то глаза, поблёскивающие в темноте. Набравшись смелости, девочка высунулась из-под одеяла и бросила взгляд на шкаф...На часах было три часа утра, когда тишину ночи разорвал пронзительный детский крик. Полный страха и отчаяния, он мгновенно вырвал Диану и Михаила из объятий сна. Вскочив с постели, родители бросились в комнату Даниэлы, поскольку этот крик явно не принадлежал маленькому Матвею. Вбежав в комнату дочери, Диана и Михаил увидели Даниэлу, сидевшую на своей кровати, закутавшись в одеяло. Девочка дрожала от страха, по её лицу текли слезы, её глаза были широко открыты, зрачки — расширены. Она неотрывно смотрела в сторону шкафа. Диана сразу села рядом с дочерью, обняла её и прижала к себе, а Михаил включил свет.— Даниэла, что случилось? Почему ты кричала? — спросила Диана, глядя в испуганные глаза дочери.— Там была странная девочка. — ответила девочка, указывая на шкаф.— Странная девочка? — переспросила Диана.— Она стояла там и смотрела на меня, прижав палец к губам. Мне страшно, можно я сегодня буду спать вместе с вами? — Даниэла умоляюще посмотрела на родителей.Видя, как она напугана, Диана и Михаил согласились взять дочь в свою спальню.Глава 2.Ранним утром Диану разбудил громкий плач Матвея, длительный и эмоциональный. Девушка проснулась с ощущением, что ночью не сомкнула глаз, она чувствовала себя усталой и разбитой. Покормив ребёнка, Диана приготовила на завтрак творожные сырники со сметаной, проводила Михаила на работу. Вскоре, потягиваясь и потирая кулачком глаза, на кухню зашла Даниэла.— Привет, как ты спала вчера ночью? Удалось заснуть после того кошмара? — поинтересовалась Диана, ставя чайник на плиту.— Да, мама, только это не было сном. — серьёзно ответила девочка, садясь за стол. — Я пыталась заснуть, когда почувствовала, что кто-то чужой находится рядом и смотрит на меня из темноты. Я посмотрела в сторону шкафа и увидела стоявшую там девочку, у неё было бледное, словно полупрозрачное лицо, длинные тёмные волосы, падающие на лицо, и яркие глаза. Мне стало страшно, и я закричала. Мама, а вдруг она снова придёт в мою комнату?— В таком случае просто позови меня или папу, и ничего не бойся. — успокоила её Диана.После завтрака она надела мягкий жилет нежно-голубого цвета, лёгкую белую рубашку и классические прямые джинсы и отправилась на своём автомобиле в местный торговый центр, чтобы купить продукты.Рядом с въездом в посёлок находился многофункциональный комплекс, включавший в себя: магазин продуктов питания и хозтоваров с отдельной парковкой и подъездом, автомойку, шиномонтаж и магазин автозапчастей, магазин строительных материалов и загородной утвари. Здесь же присутствовало торгово-административное здание, где располагалась управляющая компания, фельдшерский пункт, химчистка и прочие бытовые услуги.Торговый центр представлял из себя двухэтажное здание с простыми и упорядоченными фасадами, отделанными деревянными брусками вертикального направления, в сочетании с простым красным лицевым кирпичом и цветными оштукатуренными плоскостями фасада. Он состоял из двух смежных торговых залов. Больший торговый зал предназначен для продажи смешанных товаров (продовольственных, напитки на розлив, аптечный киоск и т. п.); а меньший торговый зал предназначен для кафетерия, с открытой в летнее время террасой. Припарковавшись на здешней стоянке, девушка вошла внутрь. Идя вдоль полок с печеньем, вафлями и пряниками, Диана всё никак не могла найти отдел с хлебобулочными изделиями. Рядом стояла девушка, выглядевшая её ровесницей. Светло-каштановые, цвета кофе глясе, волосы с пепельными бликами обрамляли лицо цвета слоновой кости с тонкими губами, впалыми щеками и большими ярко-голубыми глазами. Зауженные синие джинсы, светло-голубая джинсовая рубашка и кремовый джемпер подчёркивали хрупкость её гибкой, худощавой фигуры с невыразительными бёдрами и грудью. Девушка выбирала круассаны, и Диана обратилась к ней:— Извините, вы не могли бы подсказать, где здесь находится хлебный отдел?— Это немного дальше, в той стороне. — Повернувшись, девушка указала нужное направление.Диана поблагодарила её и уже собиралась идти дальше, когда девушка заметила:— Раньше я вас здесь не видела, вы недавно в посёлке?— Да, я с детьми приехала сюда только вчера вечером. — Ответила Диана. — Мой муж недавно приобрёл здесь домик, он расположен недалеко от набережной, там ещё цветут белые акации.— Правда? Я живу в доме по соседству. Я хорошо знала прежних владельцев этого дома, они были замечательной семьёй... Кстати, я Милана.— Я Диана, рада познакомиться с вами.— Уверена, вам понравится в «Приречье».На этом они попрощались....Даниэла сидела на кровати в своей комнате и играла с куклами, когда её неожиданно отвлёк мелодичный женский голос, похожий на голос Дианы. Он раздался в коридоре и тихо позвал её:— Даниэла, иди сюда!Девочка отложила игрушки и выглянула в коридор, но там никого не было. Удивлённая, она позвала:— Мама? Ты звала меня?Голос отдалился, теперь он доносился со стороны лестницы:— Да, я здесь!Даниэла приблизилась к лестнице и посмотрела вниз, но вновь не увидела никого.— Мама, где ты? Я тебя не вижу!— Я на первом этаже! Спускайся ко мне! — Голос звучал уже на первом этаже.Девочка спустилась по лестнице, но Дианы опять нигде не было. Даниэла растерянно огляделась, начиная понимать, что происходит нечто странное. На душе девочки стало тревожно, но прежде, чем она решила, что делать дальше, голос донёсся из-за двери, ведущей в подвал:— Иди сюда, Даниэла, я жду тебя здесь!Даниэла нерешительно подошла к двери и слегка дотронулась до дверной ручки. За дверью послышались шаги, и в этот момент девочка услышала, как проворачивается ключ в замке входной двери, и замерла в ужасе, осознав, что её мама только что вернулась из магазина. Даниэла почувствовала, как липкий страх, подобно паутине, опутывает всю её душу. Дверь же в подвал начала медленно приоткрываться, и девочка изо всех сил бросилась к вошедшей в прихожую Диане.— Мама, в подвале кто-то есть! — В истерике закричала девочка.Но Даниэла ещё долго не могла прийти в себя, задаваясь вопросами: кто звал её из подвала? И что было бы с ней, вернись мама чуточку позже? Диана же, переступив порог дома, вновь испытала то необъяснимое, гнетущее чувство тоски и глубокое уныние.Позже, покормив Матвея и уложив его спать, уставшая девушка прилегла на диван в гостиной, чтобы ненадолго погрузиться в беспокойную дрёму. Этой ночью она почти не спала, просыпаясь сначала на плач Матвея, потом на крик Даниэлы, и снова на плач Матвея. Неожиданно Диана испытала странное ощущение, словно кто-то стоял в полумраке коридора и наблюдал за ней. Девушка ощутила некое внутреннее беспокойство на душе. Бросив взгляд на дверной проём, она увидела на стене коридора тень в форме женского силуэта. В душе Дианы возникло ничем не обоснованное чувство жуткого страха. Когда девушка встала с дивана и направилась к двери, тень метнулась по стене в сторону лестницы. Настороженная, Диана последовала за тенью. Выйдя в коридор, она увидела, как по стене вдоль лестницы пробежала тень женщины, словно кто-то только что поднялся на второй этаж. Встревоженная, девушка поднялась следом, успев боковым зрением заметить, как тень скользнула под дверь комнаты Матвея. Сердце Дианы тревожно заколотилось, в голове пронеслись жуткие картины. Подойдя к двери, она увидела сквозь украшающее её полупрозрачное стекло тёмный силуэт женщины, склонившейся над детской кроваткой так, что длинные пряди её тёмных волос почти касались лица лежащего в ней ребёнка. Но, войдя в детскую, Диана обнаружила лишь мирно спящего малыша. Несколько мгновений девушка стояла неподвижно, постепенно приходя в себя, после чего задумалась: не страдает ли она галлюцинациями?Вечером с работы вернулся Михаил, чувствовавший совершенный упадок сил и слабость во всём теле. Причину этого состояния он никак не мог понять. Мужчина сидел на диване в гостиной и смотрел на слабо потрескивающий огонь в камине, когда на него упала тень стоящей позади женщины.— Диана, представляешь: пока ехал домой, чувствовал себя совершенно нормально, а сейчас силы совсем покинули... — обратился он к жене.Ответа не последовало.— Диана? — чуть громче спросил Михаил.— Миша, ты звал меня? — голос Дианы донёсся из коридора.Удивлённый Михаил обернулся и посмотрел в сторону двери. Там стояла Диана, рядом же с ним никого не было.— Нет, ничего, мне просто показалось... — немного растерянно ответил мужчина.Ночью, едва погрузившись в сон, Диана поняла, что не может пошевелиться: всё её тело было словно парализовано. Открыв глаза, она увидела спящего рядом Михаила, девушка попыталась тихо позвать его, но из горла вырвался лишь слабый треск. У Дианы появилось странное ощущение, что некто посторонний находится рядом и наблюдает за ней из темноты. Посмотрев в том направлении, откуда исходило это чувство, девушка всмотрелась в темноту и, к своему ужасу, на мгновение увидела тёмный силуэт женской фигуры на фоне окна. Силуэт исчез, стоило только на нём сфокусироваться. Это чувство вызвало у Дианы озноб, но следом девушка снова провалилась в сон....Диана проснулась посреди ночи, услышав сквозь сон приглушённый, еле слышимый детский плач. Открыв глаза, девушка прислушалась. Тихий и полный печали плач исходил откуда-то из-за стены. Это не было криком новорождённого Матвея, плакала явно Даниэла. Удивлённая, Диана встала с постели и тихо, чтобы не разбудить Михаила, подошла к дверям спальни. Приоткрыв дверь, девушка выглянула в коридор и тихо спросила:— Даниэла, это ты?Ответом ей были лишь молчание и плач. Продолжая слушать, Диана поняла, что он доносится со стороны лестницы. «Неужели она оступилась на лестнице и упала?» — пронеслось в мыслях девушки, и, встревоженная, она поспешила туда. Далее послышались торопливые детские шаги, направляющиеся вниз по лестнице, и плач стал отдаляться. Девушка последовала за ним и спустилась на первый этаж. Здесь плач был уже громче, и девушка поняла, что он исходит из-за запертой двери, ведущей в подвал. Она подошла вплотную к двери и, прижавшись, припала к ней ухом, внимательно вслушиваясь.— Даниэла?..В этот момент из трубки радионяни, которую Диана захватила с собой, раздался плач Матвея, и всё стихло. Девушка поспешила наверх, к малышу. По пути она решила заглянуть в комнату дочери. Даниэла спокойно спала на своей кровати. Диане же не давали покоя слова дочери, сказанные днём: «Мама, в подвале кто-то есть!».

Ключевые слова: Дом подвал тень плач предчувствие страх авторская история

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