Не выходи ночью из дома

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 09:13

Причина: Стилистика автора сохранена

Алисава Просмотров: 87 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 09:13 by

Был тёплый вечер в разгаре лета, на западе догорал закат, небеса постепенно окрашивались в тёмные оттенки голубого и синего. По ведущей за город трассе ехал легковой автомобиль чёрного цвета. За рулём сидел молодой парень с волосами цвета каштана, слегка поблёскивающими серебром. В зеркале заднего вида отражалось его выразительное лицо с тонкими, гармонично расположенными чертами и глазами цвета зелёного льда. Подтянутый и пропорционально сложенный, он был одет в джинсы благородного синего цвета, ярко-голубую рубашку-поло и тёмный пиджак. Рядом с ним, на пассажирском сидении, сидела молодая девушка с длинными волосами цвета горького шоколада, слегка отливающими серебром. У неё было угловатое, но женственное лицо с тонкими губами, впалыми щеками и большими льдисто-голубыми глазами. Синие джинсы, светло-голубая джинсовая рубашка и кремовый джемпер подчёркивали хрупкость её гибкой, худощавой фигуры. Их звали Мартин и Алиса, они учились вместе в университете и были парой. Ребята ехали на одну туристическую базу, расположенную на берегу живописного озера, чтобы провести там часть каникул.По обе стороны дороги, насколько хватало глаз, зеленели широколиственные леса. Кроны дубов, клёнов, ясеней, вязов и ильмов, неплотно смыкаясь, образовали сравнительно разреженный полог, через который солнечный свет падал на менее высокие липы, черёмухи, дикие яблони и груши и густой подлесок, образованный орешником, бересклетом и жимолостью. Им оставалось уже немного ехать, когда автомобиль остановился у развилки, где от шоссе отделялась гравийная дорога, и заглох. Мартин тщетно пытался её завести. Мартин вышел из машины и посмотрел под капот.— В чём там дело? — спросила Алиса, выглянув из окна.— Я ничего не могу с этим сделать. Здесь нужен автомеханик. — ответил Мартин, опустив крышку.Неожиданно на дороге показался старый советский автомобиль белого цвета, за рулём которого сидел седоволосый пожилой человек. Увидев заглохшую машину и Мартина с Алисой, он остановился и выглянул из окна. У него было открытое лицо с широкими чертами, угловатыми скулами и впалыми щеками.— Сломались? — поинтересовался старик.— Сломались. — Подтвердил Мартин.Пожилой мужчина вышел из своей машины и подошёл к ним. Осмотрев их автомобиль, он изрёк:— Я могу это починить, только потребуется время и инструменты. Я живу в посёлке поблизости, можно отбуксировать вашу машину ко мне во двор, и я всё исправлю.— Мы будем вам очень признательны. — Ответил Мартин.Гравийная дорога вскоре привела их в деревню, где жил старик, которого звали Александр Владимирович, или просто дядя Саша. Дом дяди Саши находился на самой окраине посёлка, это был небольшой одноэтажный домик с двускатной крышей, расписанный яркими красками и украшенный резными фасадами и наличниками. Загнав обе машины во двор, старик направился в гараж, чтобы взять нужные инструменты. Неподалёку играла маленькая девочка, у неё были светло-русые волосы с красивым пепельным отливом и чистые голубые глаза. Заинтересовавшись незнакомцами, она подошла ближе. В этот момент из соседнего дома вышла невысокая стройная девушка, её светло-русые волосы с бликами яркой платины красиво обрамляли кукольное лицо с большими зелёно-голубыми глазами, пухлыми губами и мягкими щеками. Она окликнула девочку:— Марианна, иди домой, скоро стемнеет!И девочка побежала домой. Тем временем вернулся Александр Владимирович с инструментами и приступил к работе.— Это займёт примерно час времени. — Сказал старик, приступая к работе.Мартин и Алиса решили немного прогуляться по посёлку, чтобы скоротать время. Они заметили, что на улице очень мало людей, да и те, кто им встретился, казались чем-то встревоженными и явно стремились поскорее разойтись по домам. Их внимание привлёк разговор, донёсшийся из одного из дворов:— Вы слышали, сегодня утром ещё одного человека нашли мёртвым? Помните Мишку с окраины деревни? Моя невестка рано утром вышла во двор, а он там мёртвый лежит. Лицо совсем обескровлено, глаза широко открыты, и в них застыл ужас. — Голос явно принадлежал пожилой женщине.— Бедный мальчик! Как же так?!— Он был на дне рождения у Кольки, они с ребятами там отмечали. Миша засиделся и не успел вернуться домой до того, как стемнело.— Знал же, что нельзя оставаться на улице после наступления темноты, и не уберёгся!— Мартин, о чём они говорили? — Алиса с тревогой посмотрела на Мартина.— Я не знаю. — Покачал головой юноша.— Давай вернёмся к машине. — Предложила девушка.К тому времени, когда Александр Владимирович закончил работу, уже почти стемнело.— Не стоит вам ночью ехать по этой дороге. Вы можете переночевать у нас, моя жена, Анастасия Александровна, постелет для вас в гостиной.— Да мы не хотели бы стеснять вас. — Попытался возразить Мартин.— Не переживайте, вы никого не стесните. Опасно ночью ехать по здешним дорогам.Анастасия Александровна, или просто тётя Настя, выглядела ровесницей дяди Саши, у неё были полностью седые волосы и округлое лицо с мягкими чертами. Старушка пригласила Мартина и Алису в свой дом. Первой комнатой, в которую они вошли, была светлая гостиная. В центре комнаты располагался диван, обшитый вельветом с узором в красную и белую клетку, перед ним стоял небольшой журнальный столик из светлого дерева, а сбоку — ещё один такой же диванчик. Напротив дивана, на невысокой деревянной тумбе, стоял старый телевизор, а возле него находился большой, вместительный шкаф с распашными дверями. Мартин и Алиса обратили внимание на то, что в доме было много икон, над дверью висели ветки рябины и омелы, а также коса, плетёная из головок чеснока. Над окнами висели пучки трав: зверобой, полынь и чертополох. Далее они прошли на кухню. В центре кухни стоял большой обеденный стол из древесины сосны, вокруг которого были расставлены деревянные стулья, украшенные резьбой. Одну из стен занимал линейный гарнитур с фасадами из натурального светлого дерева. Тётя Настя угостила ребят чаем и домашними булочками. В этой тёплой атмосфере Алиса решила задать вопрос хозяевам дома:— Мы сегодня слышали один странный разговор... Скажите, почему нельзя оставаться на улице после наступления темноты?— Потому что тех, кто разгуливает по ночным улицам или отправляется в путь на ночь глядя, утром находят уже мёртвыми и остывшими. — Ответил Александр Владимирович.— В чём причина их смерти? — спросил Мартин.— А причина неизвестна. Их находят без каких-либо повреждений. Нет никаких резаных ран, гематом, следов удушения. Ничего, за исключением пары капель крови на лице. Никто не знает, с чем им довелось столкнуться.После ужина хозяева дома ушли в спальню, а Мартин и Алиса устроились в гостиной, им было непросто уснуть после услышанного.Глубокой ночью, когда деревню окутал густой, призрачный туман, Мартин, спавший у приоткрытого окна, проснулся, услышав приглушённый женский плач. Тихий, полный страха и отчаяния, он мгновенно вырвал юношу из объятий сна. Сначала Мартин подумал, что плачет Алиса, но девушка спокойно спала на соседнем диване. Прислушавшись, юноша понял, что плач доносится с улицы. Выглянув в окно, он увидел стройную девичью фигурку в клубах тумана. Девушка медленно шла вдоль дороги, длинные волосы падали ей на лицо, худенькие плечи вздрагивали от едва сдерживаемых рыданий. Встав с дивана, Мартин тихо подошёл к двери и осторожно, чтобы никого не потревожить, вышел из дома. Он направился к девушке, чтобы спросить, всё ли с ней в порядке и не нужна ли ей помощь. Девушка была красива, у неё была тонкая, полупрозрачная кожа с фарфоровой бледностью, тёмно-русые с приглушённым чёрным оттенком волосы красиво обрамляли мягко очерченное лицо с большими ярко-голубыми глазами и полными губами. Короткое белое платье подчёркивало её фигуру типа «песочные часы» с тонкой талией и объёмными бёдрами и грудью.— Эй, с тобой всё в порядке? — спросил Мартин, подойдя к девушке.Она подняла на него заплаканные глаза, её голос дрожал:— Я была в гостях у подруги, думала, что успею вернуться домой до наступления темноты. Не успела.— Ты далеко живёшь?— Нет, это тут, рядом.— Давай я провожу тебя до дома. Вдвоём идти не так опасно. — Предложил Мартин.— Спасибо, это совсем рядом. — Сказала девушка, взяв его за руку.Мартина удивило, насколько холодной была её рука. Они прошли парк кварталов, и девушка указала на небольшой одноэтажный домик с двускатной крышей, расписанный яркими красками и украшенный ставнями с растительными орнаментами. Мартин проводил её до калитки. Из-за густого тумана он только сейчас смог разглядеть, что кирпичные стены покрылись мхом, крыша прогнулась, ставни болтались на одной навеске, краска облетела с них, а двор зарос сорной травой.— Это же нежилой дом! — сказал юноша, сделав пару шагов назад.— Верно. — Усмехнулась девушка и повернулась к нему.Мартин почувствовал, как по спине пробежали мурашки и зашевелились волосы на затылке, когда он увидел мертвенно-бледное лицо, тусклые, остекленевшие глаза и волосы, потерявшие блеск и шелковистость. В этот момент юноша понял, что нужно бежать, а в следующее — осознал, что не может пошевелиться: всё его тело было словно парализовано. Далее он почувствовал, как из его ушей, носа и рта потекла кровь и закапала вверх. Подобно облаку алого тумана, капли крови устремились к губам девушки. Мартин чувствовал, как слабеют его мышцы, кружится голова и темнеет в глазах. Стало холодно, лицо Мартина побледнело, его начало клонить в сон, сердце забилось чаще и сильнее. А потом словно земля ушла из-под ног, и юноша без чувств упал на землю. Девушка склонилась над ним со словами:— Подожди здесь, я пока позову остальных.И она, не спеша, направилась в дом......Алиса проснулась в холодном поту, с учащённо бьющимся сердцем. Ей приснился Мартин, истекающий кровью возле какого-то старого дома. Она вздохнула с облегчением, поняв, что это был лишь сон, но тут же обнаружила, что Мартина нет в комнате. Подойдя к двери, девушка убедилась, что она не заперта, а значит, юноша вышел на улицу, невзирая на предупреждения. «Куда он мог уйти? И зачем?» — задавалась вопросом Алиса.Она вышла на улицу и огляделась: во дворе никого не было. Единственная дорога вела либо в лес, либо вглубь деревни. Полагаясь на свой сон, девушка выбрала второй вариант. Девушка прошла несколько кварталов, пока не увидела дом из своего сна и Мартина, лежавшего ничком на земле. Она подбежала к нему и перевернула на спину. Юноша ещё был в сознании, его лицо было бледно, он дышал часто и неритмично, его пульс был ослаблен.— Алиса, нужно бежать отсюда, она скоро вернётся с остальными! — прошептал Мартин, собираясь с силами, чтобы встать.Алиса помогла ему подняться и, почти таща на себе, повела к ближайшему жилому дому, где вдоль забора росли деревья и густые кусты. Оставив ослабевшего Мартина там, она стала стучать в двери и окна с просьбой о помощи, но никто не открыл. Тем временем из пустого дома вышли девушка-кровопийца и двое парней с такими же мертвенно-бледными лицами и остекленевшими глазами. Из-за кустов они не видели Мартина и Алису, спрятавшихся за забором.— Это не-мёртвые, если они подойдут ближе, то смогут почувствовать исходящее от нас жизненное тепло. — Прошептал юноша.— Тогда можно спрятаться в том сарае, там наверняка на ночь держат цыплят в ящиках. Тогда они спутают наше тепло с теплом птиц. — Предположила девушка и кивнула на стоящий совсем рядом сарайчик.Мартин и Алиса осторожно перебрались в сарай и притаились там. В сарае было небольшое оконце, через которое Алиса могла с тревогой и замиранием сердца наблюдать за происходящим на улице. Прошло немало времени, прежде чем не-мёртвые исчезли из поля зрения.— Кажется, они ушли. — Прошептала Алиса, тронув Мартина за плечо.И тут же девушка поняла, что парень лежит без сознания — сказывалась кровопотеря. Алиса понимала, что своими силами она не дотащит Мартина до дома дяди Саши и тёти Насти. Ей нужна машина. Оставив юношу в сарайчике, девушка осторожно вышла на улицу. Внимательно озираясь по сторонам, она медленно шла вдоль заборов, готовая спрятаться за любым ближайшим деревом или незапертой калиткой. Алисе оставалось пройти совсем немного, когда на другой стороне улицы появились те двое парней. Девушка поняла, что нужно бежать. Адреналин придал ей сил. Добежав до дома дяди Саши и тёти Насти, Алиса распахнула ворота и села за руль автомобиля. Выехав на дорогу, она увидела, что её преследователи совсем близко. Они шли прямо по середине улицы. Девушка решительно надавила на педаль газа, готовая сбить их. Однако за мгновение до столкновения эти двое просто исчезли. Алиса была удивлена, но не стала останавливаться. Доехав до дома, возле которого они прятались, она привела Мартина в чувства и помогла дойти до машины. После этого они вернулись к дому дяди Саши и тёти Насти. В окнах зажёгся свет, и хозяева дома, потревоженные шумом, решились выйти на улицу и посмотреть, что там происходит. Видя, в каком состоянии находится Мартин, Александр Владимирович помог ему дойти до дома и провёл в гостиную. Анастасия Александровна сразу же приготовила горячий чай.— Господи, что с вами случилось? Что вы делали на улице в такой час? — спрашивала тётя Настя.— Расскажите, что вы видели? — спросил дядя Саша.Мартин и Алиса рассказали им о том, что им довелось пережить. Хозяева дома внимательно слушали их, после чего Александр Владимирович сказал:— Так вот что это было! Стригоайка! И никто во всей деревне так и не догадался!— Стригоайка? Что это? — спросил Мартин.— Вы когда-нибудь слышали о заложных покойниках? Это люди, умершие неправильной смертью — от несчастного случая, пропавшие без вести, самоубийцы, мертворождённые дети, дети, загубленные матерями, те, кого прокляли родители. Это умершие, не изжившие своего века. Либо же это люди, пережившие свой век — колдуны и ведьмы, знавшиеся с нечистой силой. Именно из таких покойников получаются русалки, мавки, упыри и прочая нечисть. Вот и в нашем селе была такая ведьма, она никогда не болела и не старела, потому что отбирала жизненную силу у растений во время цветения, у коров, снимая сметану и сливки с молока, и у людей, укорачивая им жизнь. Она прожила очень долго, но однажды её нашли убитой, и многие люди вздохнули с облегчением. Убийцу так и не нашли, да и не особо искали. То существо, о котором вы рассказали, — это стригоайка. Стригои — это беспокойные духи, которые восстают из могил, нападают на людей, чтобы выпить их кровь, и насылают на живых кошмары.— Она выпила совсем немного моей крови, почему же я так ослаб? — спросил Мартин.— Она через кровь выпила твои жизненные силы. — ответил дядя Саша.— И что же теперь делать? — спросила Алиса.— Завтра же я соберу людей, и мы вскроем могилу ведьмы. А сейчас ложитесь спать, вам нужен отдых.На этом все разошлись спать.Утром, как и обещал, Александр Владимирович обошел соседей и знакомых, чтобы сообщить о существе, столько времени державшем в страхе всю деревню. Он собрал немало людей, и они направились на здешнее кладбище. Мартин и Алиса тоже присутствовали на вскрытии могилы ведьмы. Как и ожидалось, они увидели в гробу почти не подвергшееся разложению тело той самой девушки-кровопийцы. Сначала ей вбили осиновый кол в сердце, из которого при этом пролилась свежая кровь, а затем отрезали голову, поместили в нее чеснок и положили лицом вниз. Также им пришлось вскрыть могилы людей, ставших жертвами стригойки, ведь некоторых из них она превратила в таких же стригоев. После этого Мартин и Алиса покинули деревню и продолжили свой путь.

Ключевые слова: Деревня неупокоенные души поломка машины авторская история

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