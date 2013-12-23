В темноте леса

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:57

Причина: Стилистика автора сохранена.

Алисава Просмотров: 114 Комментарии: 1 +2 Вчера, 19:57 by

В темноте леса.Это был прохладный вечер в конце весны и начале лета, солнце медленно клонилось к закату, окрасив небо в цвета пламени. По трассе, ведущей за город, мчался легковой автомобиль серебристого цвета. Его водителя звали Александр, ему недавно исполнилось двадцать лет, и он был студентом университета. Ветер, дувший из наполовину открытого окна, ерошил его тёмные, почти чёрные волосы, переливающиеся оттенками каштана. Карие, цвета тёмного янтаря глаза молодого человека внимательно смотрели на дорогу и в зеркало заднего вида, отражавшее выразительное лицо с тонкими, гармонично расположенными чертами. Подтянутый и пропорционально сложенный, он был одет в ярко-голубую рубашку-поло, правильные джинсы благородного синего цвета и тёмно-синий пиджак.Рядом с Сашей, на переднем сидении, смотря на экран своего смартфона, сидела его девушка Анжела. Угольно-чёрные волосы с лёгким серебристым оттенком были подстрижены в стиле "боб" и падали на её угловатое, но женственное лицо с большими, насыщенно-карими глазами, тонкими губами и впалыми щеками. Светлая джинсовая рубашка, чёрно-белый полосатый джемпер и тёмные зауженные брюки подчёркивали хрупкость её гибкой, худощавой фигуры с невыразительными бёдрами и грудью, узкими плечами и длинными руками и ногами. Позади Саши сидел его друг Владимир. У него были волосы цвета каштановых орехов с лёгким серебристым отблеском и глубокие зелёные глаза. Лицо с прямыми чертами, высокими скулами, узким носом и тонкими губами выражало скуку. Бордовая рубашка на пуговицах в тонкую полоску и чёрные брюки со стрелками удобно сидели на его статной, жилистой фигуре с узкими бёдрами и "квадратными" плечами. Рядом с Володей, задумчиво глядя в окно, сидела его девушка Венера. Её волосы цвета воронова крыла, отливающие лёгкой синевой, красиво обрамляли мягко очерченное лицо с объёмом в области скул, аккуратным носом, полными губами и большими миндалевидными глазами цвета сапфира. Одета девушка была в мягкий и удобный жилет нежно-голубого цвета, надетый поверх белой блузы классические прямые джинсы, свободно облегающие её фигуру типа "песочные часы" с тонкой талией и объёмными бёдрами и грудью.По обе стороны дороги, насколько хватало глаз, простирались густые темнохвойные леса, местами образующие непроходимую чащу. Где-то здесь, вдали от цивилизации затерялся небольшой частный домик на берегу маленького озера, доставшийся Саше в наследство от покойной бабушки. Юноша никогда прежде там не был, но примерно знал, где находится домик. Он хотел осмотреть свою новую собственность и, за одно, отдохнуть с друзьями на природе.— Далеко ещё ехать до твоей "усадьбы"? Уже вечер, солнце скоро сядет, не хотелось бы колесить ночью по лесу, — спросил Володя, обращаясь к Саше.— Не беспокойся, скоро уже будем на месте, — ответил Саша, внимательно смотря на дорогу.— Вы слышали о том серийном убийце автостопщиц, которого недавно арестовали? — спросила Анжела, оторвавшись от смартфона.—Вчера в вечерних новостях сообщили, что он прятал тела своих жертв где-то в этих лесах. Некоторые из них так и не были найдены.— Я слышала, что в этих лесах в последнее время стали бесследно пропадать люди.—Ответила Венера, повернувшись к ней.—Пропадают дети, чьи родители решили отдохнуть на природе, взрослые, вышедшие на лесную прогулку, пожилые люди, отправившиеся в лес за грибами и ягодами. Позже полиция и волонтёры находят их мёртвые, бездыханные тела, лишённые каких-либо внешних повреждений. Позже вскрытие показало, что все они умерли в результате переохлаждения.— Что ж, похоже, у нас не будет недостатка в страшных историях у костра, — заметил Володя.Далее автомобиль свернул на гравийную дорогу и углубился в лес—густой, тенистый и мрачный. Вскоре дорога привела их к небольшому таёжному озеру круглой формы, в неподвижной, зеркальной глади которого отражались стройные ели, древние кедры, благоухающие пихты и сосны, поросшие по берегам. Здесь всё дышало спокойствием и умиротворением. Недалеко от берега, среди деревьев, стоял небольшой домик лаконичной формы, построенный в скандинавском стиле, с двускатной покатой крышей, крытой тёмной черепицей, стенами с облицовкой из светлых пород древесины, крытой террасой и оборудованной под спальню мансардой.Выйдя из машины, Саша с наслаждением вдохнул свежий лесной воздух.— Было замечательной идеей приехать сюда отдохнуть, — сказала Анжела, подойдя к нему.—Здесь так красиво!—С восхищением произнесла Венера, выходя из автомобиля.— Неплохо, — согласился с ней Володя и добавил. — Давайте теперь посмотрим, что внутри.Войдя в дом, они оказались в светлой гостиной с выкрашенными в белый цвет стенами. В центре комнаты находился удобный мягкий диван с белоснежной обивкой и открытыми ножками из светлого дерева. Рядом с диваном стоял небольшой журнальный столик со стеклянной столешницей, а по сторонам от него располагались мягкие и уютные кресла того же цвета, что и диван. Противоположную стену занимали стеллажи с открытыми полками с книгами, фотографиями и сувенирами, там же размещался телевизор на тумбе-консоли. Дверь слева вела на кухню-столовую с кипенно-белыми стенами, в центре которой стоял большой обеденный стол круглой формы, изготовленный из массива сосны, окружённый деревянными стульями с изогнутыми спинками. Дальнюю стену занимал линейный гарнитур с матовыми белыми фасадами, столешницей из массива сосны и деревянными настенными полками, заменяющими отсутствующие навесные шкафчики. За дверью справа находилась ванная комната, отделанная плиткой под белые кирпичи. У дальней стены находилась прямоугольная, с сильно скруглёнными углами, раковина, встроенная в тумбу с деревянной столешницей, над которой висело овальное зеркало без рамы. По сторонам от зеркала размещались небольшие деревянные полки. Сбоку, в небольшой нише, располагалась белоснежная ванна с чашей овальной формы. Деревянная лестница вела на мансарду, где располагалась просторная спальня с белоснежными обоями, украшенными лаконичными геометрическими узорами. В центре комнаты, изголовьем к стене, стояла широкая двуспальная кровать, застланная белым покрывалом. По сторонам от кровати стояли небольшие тумбочки, а напротив—высокий узкий комод. Напротив окна находился шкаф-купе, дверцы которого совпадали с цветом обоев.Закончив знакомство с лесным домиком, ребята, наконец, приступили к тому, ради чего приехали—приготовлению шашлыка на природе. Саша и Анжела достали шампуры и заранее маринованное мясо, а Володя и Венера отправились в лес за дровами для костра.В старом темнохвойном лесу царили полумрак и тишина. Кроны высоких елей, стройных пихт и прямых сосен так плотно сплетались, что солнечный свет не мог пробиться до земли, из-за чего в лесу иногда совсем не было подлеска и травянистых растений. Густой полог ветвей задерживал ветер, на нижних ветвях и стволах деревьев росли серые лишайники. Почва была покрыта ковром из мхов и лишайников или подстилкой из перегнившей опавшей хвои. Идя между деревьями, Венера неожиданно почувствовала на себе чей-то холодный, неподвижный взгляд. Девушке казалось, что кто-то чужой находится рядом и наблюдает за ними из сумрака. В её душе возникло некое внутреннее беспокойство, граничащее с тревогой. Помотав головой, Венера постаралась отогнать наваждение. Ускорив шаг, она поравнялась со своим спутником и спросила его:— Володя, ты ничего странного не чувствуешь?— Чтоты имеешь в виду? — парень с удивлением посмотрел на свою спутницу.— Тебе не кажется, что мы здесь не одни? Здесь есть кто-то ещё... — ответила его спутница, осторожно оглядываясь по сторонам.— Это просто окружающая обстановка давит тебе на психику, успокойся, — уверил её Володя.Они пошли дальше. С погружением в лес у Венеры росло чувство тревоги. Когда они остановились, чтобы Володя смог срубить несколько подходящих веток, Венера вновь почувствовала тот чужой, неестественный взгляд. Она явственно ощутила, что кто-то посторонний стоит позади неё и неотрывно смотрит ей в спину. Тревога сменилась страхом, девушка чувствовала, как начинает тревожно колотиться её сердце. Собравшись с духом, Венера резко обернулась. Она не увидела никого, но успела краем глаза заметить мимолётную тень, скользнувшую за дерево и исчезнувшую за ним.— Володя, идём отсюда! — сказала девушка, дёрнув Володю за рукав рубашки.— Ладно, идём, — сдался юноша.Володя собрал ветки, и они пошли обратно к домику. Вскоре на поляне перед домом весело потрескивал костёр, ребята сидели вокруг него, и Анжела рассказывала друзьям истории о несчастных жертвах серийного убийцы:— ...Возвращаясь домой, Жанна поймала попутку. В тот момент она не заподозрила ничего неладного, мужчина выглядел нормально, он был совсем немного старше неё. Девушка села в машину, и они отправились в путь. Сев в автомобиль, Жанна заметила, что там нет ручек на двери с внутренней стороны, и также не было кнопки, чтобы открыть окно. Но это её не удивило: машина была старая, мало ли что в ней сломано. В тот момент девушка ещё не догадывалась, что попала в страшную ловушку. Она поняла это, когда он свернул на гравийную дорогу, ведущую вглубь леса. Убийца выволок её за волосы из машины, жестоко избил, надругался и задушил, как делал это со всеми своими жертвами. Тело Жанны он закопал в глуши, кстати, совсем недалеко отсюда.Близилась ночь, на постепенно темнеющем вечернем небе зажглись первые звёзды. Подул лёгкий ветер, вокруг стало прохладно. Венеру не покидало странное чувство, что кто-то незримо наблюдает за ней из каждого тёмного угла. Постепенно нарастала тревога, неясное ощущение предстоящей опасности. Девушка продолжала настороженно вглядываться в темноту, пока оттуда не донёсся отчётливый звук ломающейся ветки. Анжела встревожено посмотрела в ту сторону, Саша и Володя переглянулись.— Я пойду туда и посмотрю, что там шуршит, — вызвался Володя.Поднявшись на ноги, парень взял фонарик и направился в лес. Осторожно ступая среди деревьев, он прислушивался к тишине, но слышал лишь свои тихие шаги и собственное дыхание. Вскоре поляна с горящим на ней костром осталась позади, стало темнее. Володя решил пройти ещё немного вперёд, когда его внимание неожиданно не привлекло едва уловимое движение, замеченное периферийным зрением. С каждым шагом в его душу постепенно закрадывалось смутное чувство беспокойства, ощущение, что из темноты за ним внимательно наблюдают чьи-то глаза, поблёскивающие в темноте. Услышав впереди шорох веток, юноша направил фонарик в ту сторону и, на мгновение, свет выхватил из темноты образ девушки. Она стояла среди голубых елей совершенно неподвижно, тёмные волосы падали ей на лицо, и казалось, что она неотрывно смотрит на него. В следующее мгновение девушка исчезла, скрывшись за деревом. Володя подбежал к дереву, но не увидел там никого. Неожиданно он почувствовал чьё-то холодное дыхание, коснувшееся его шеи. В следующий момент холодные пальцы обхватили горло парня. Володя почувствовал, как тепло и сама жизнь покидают его тело, переходя к кому-то незримому, а его самого всё сильнее окутывает холод, горячая кровь превращается в студёную жидкость, биение сердца становится всё слабее...Саша, Анжела и Венера ждали возвращения Володи в течение двадцати минут, дальше в их души закралось беспокойство.— Почему Володи нет так долго? Надеюсь, с ним ничего не случилось... — в голосе Венеры чувствовалась тревога.— Возможно, он ушёл слишком далеко от света костра и заблудился, — предположила Анжела.Достав телефон, Саша позвонил другу, но ответа не было.— Ждите меня здесь, — решительно сказал парень, направляясь в лес на поиски друга.— Нет, ты не пойдёшь туда один, — твёрдо сказала Анжела.Володю они нашли по звонку телефона, парень неподвижно лежал на земле, возле одной из голубых елей. Он был мертвенно бледен, температура его тела упала, пульс замедлился, дыхание было едва ощутимо.— Господи, что с ним? — со слезами на глазах спросила Венера.— Переохлаждение.— ответил Саша. — Нужно отнести его в дом и согреть.Саша и Анжела отнесли Володю в дом и уложили на диван в гостиной, укрыв тёплым пледом.— Но как Володя мог получить это переохлаждение? Что могло случиться с ним там, в лесу?—Недоумевала Анжела.— Я не знаю и не могу найти этому объяснения, — покачал головой Саша.— Когда мы с Володей собирали в лесу хворост для костра, я почувствовала, как нечто наблюдает за нами. Обернувшись, я успела увидеть тень, скрывшуюся за деревом. Тогда я думала, что мне просто показалось, но теперь я уверена, что Володя столкнулся с чем-то неведомым там, в темноте леса. — сказала Венера, садясь в кресло. — Помните, я рассказывала о пропавших в лесу людях, умерших от переохлаждения. В отличие от Володи, их не успели спасти.— Нужно отвезти его в больницу, — решительно сказал Саша. — Анжела, заведи машину, а мы с Венерой перенесём туда Володю.Выйдя из дома, Анжела направилась к машине, но неожиданно остановилась. Там, в темноте что-то двигалось. Когда глаза девушки привыкли к темноте, она различила человеческий силуэт, медленно приближающийся к ней.— Саша, там кто-то есть! — похолодев от страха, крикнула Анжела.Взяв с собой фонарик, Саша поспешил к девушке, а Венера последовала за ним. Направив свет на ночного гостя, ребята увидели призрачную фигуру девушки. Она была одета в короткое белое платье, испачканное землёй, её руки и ноги покрывали синяки и кровоподтёки—девушка отчаянно боролась за свою жизнь. На её шее были видны страшные тёмные следы от пальцев—девушку душили. Светло-каштановые волосы с приглушённым сероватым оттенком были все в ветках и хвое. Её лицо было мертвенно бледным, с разбитых губ стекала струйка тёмной крови, глаза, когда-то ярко-голубые, теперь потускнели и остекленели. Она медленно шла по направлению к Саше, Анжеле и Венере. А в следующее мгновение из темноты леса вышли ещё две такие же тёмные фигуры.— Быстро, все, заходите в дом! — скомандовал Саша.Ребята быстро забежали в дом и заперли дверь. Неожиданно Анжела сказала:— Я знаю, кто эта девушка, я видела её фото в Интернете. Её зовут Кристина Орлова, она пропала без вести месяц назад. Предполагается, что она стала очередной жертвой серийного убийцы автостопщиц.— Судя по её травмам, это верное предположение. Значит, она и те две — те самые жертвы того маньяка, чьи тела, спрятанные в этих лесах, так и не были найдены, — ответил Саша.— Но эта девушка мертва! Как же она может ходить? Что это за твари? — в голосе Венеры звучали нотки истерики.— Я читала, что в южнославянской мифологии таких, как она называют "мавками", по своей природе они схожи с русалками, но обитают в лесу. Чаще всего мавками становятся не нашедшие покоя души молодых девушек, умерших в результата несчастного случая, погибших насильственной смертью или совершивших самоубийство, — вспомнила Анжела.— Что же им от нас нужно? — спросил Саша.— Мавки страдают от холода и голода, им не хватает жизненного тепла. Они чувствуют тепло, исходящее от живых людей, и стараются выпить его. Именно это они сделали с Володей и собираются то же сделать и с нами.В этот момент Венера направилась в ванную, чтобы смочить тёплой водой небольшое полотенце, которое она собиралась положить на лоб Володи. Неожиданно оттуда донёсся её голос:— Там, за окном ещё три!Анжела бросилась на кухню и подбежала к окну.— И там тоже, — в ужасе крикнула девушка.Выглянув в окно гостиной, Саша увидел, что мавки неподвижно стоят перед домом таким образом, чтобы на них не падал свет из окон, явно ожидая, что он и его друзья сами выйдут к ним. "Сколько же в этом лесу их безымянных могил? Ни одна из этих несчастных девушек не была похоронена так, как положено, конечно же, ни одна из них не может обрести покой ..."—Пронеслось в мыслях Саши. Решение пришло неожиданно и было невероятно рискованным и отчаянным, но это единственное, что он мог сделать. Собравшись с духом, Саша отпер дверь и протянул ключи Анжеле, сказав:— Заприте за мной дверь.Прежде, чем девушки успели возразить, он вышел из дома и направился к мавкам. Чувствуя, как тревожно колотится его сердце, Саша подошёл к той, которую совсем недавно звали Кристиной. По спине пробегали мурашки, шевелились волосы на затылке, но парень старался сохранить спокойствие. Мавка приблизилась к нему, и Саша почувствовал исходящий от неё холод. Он заговорил с ней:— Кристина... Ты помнишь, что тебя звали Кристиной? Ты слышишь меня?Мавка положила свои холодные руки на его плечи, и Саша ощутил, как его окутывает холод.— То, что сделал ваш убийца, обрекло ваши души на скитания по лесу в поисках жизненного тепла, но это ещё можно исправить... — продолжал юноша, чувствуя, как постепенно немеют руки и ноги.Пальцы мавки сомкнулись на его горле, Саше стало больно дышать.— Если вы покажете мне, где он спрятал ваши тела, я расскажу об этом полиции. Ваши тела будут похоронены должным образом, с соблюдением всех православных обрядов, и вы. сможете обрести вечный покой. Ваши родные и близкие смогут попрощаться с вами, они будут навещать ваши могилы.В пустом взгляде тусклых, остекленевших глаз мавки появилась тень осмысленности, отпустив горло Саши, она взяла его за руку и повлекла за собой. Место, где убийца прятал тела своих жертв, находилось чуть в стороне от гравийной дороги. Всего Саша насчитал девять неглубоких могил, засыпанных землёй и прикрытых ветками.— Я вернусь, даю слово, — сказал Саша мавке.К тому времени, когда он вернулся к дому, остальные мавки уже ушли в лес. В доме Сашу с замиранием сердца ожидали Анжела и Венера. Анжела сразу бросилась ему на шею, а Венера сидела на диване рядом с Володей, держа его за руку. Саша рассказал девушкам о своём разговоре с мавкой и о данном ей обещании. Далее Анжела завела машину, а Саша и Венера перенесли туда Володю, всё ещё находившегося без сознания. Венера села на заднее сидение рядом с Володей, а Саша занял пассажирское переднее сидение рядом с Анжелой. У юноши просто не было сил вести машину. Доехав до города, они отвезли Володю в больницу, где ему оказали всю необходимую помощь.На следующий день Саша пошёл в ближайшее отделение полиции и рассказал там о найденных им могилах, умолчав о некоторых деталях. Позже, выехав на место вместе с сотрудниками полиции, он исполнил своё обещание.

Ключевые слова: Дом в лесу лес неупокоенные души авторская история

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