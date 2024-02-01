Тень и шёпот. Главы 1-2

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:30

Причина: Стилистика автора сохранена.

Алисава Просмотров: 105 Комментарии: 0 +1 Вчера, 18:46 by

Тень и шёпот.Глава 1.Ветер, дувший из наполовину открытого окна, ерошил его чёрные, как смоль волосы с глубокими каштановыми переливами. Его тёмно-карие, до черноты глаза внимательно смотрели на дорогу и в зеркало заднего вида, отражавшее лицо с точёными, гармонично расположенными чертами. Однотонная рубашка поло ярко-голубого цвета и правильные джинсы благородного синего цвета удобно сидели на его подтянутой, пропорционально сложенной фигуре. Рядом с ним, на переднем сидении, задумчиво глядя в окно, сидела его жена Диана. Её угольно-чёрные с лёгким серебристым оттенком волосы красиво обрамляли мягко очерченное лицо с объёмом в области скул, аккуратным носом, полными губами и большими глазами цвета горького шоколада. Одета девушка была в мягкий и удобный жилет нежно-голубого цвета, надетый поверх белой блузы, и классические прямые джинсы, свободно облегающие её фигуру типа "песочные часы" с тонкой талией и объёмными бёдрами и грудью. Позади неё, в автокресле, сидела их шестилетняя дочь Даниэла. У девочки были тёмные, почти чёрные волосы, переливающиеся оттенками каштана и глаза цвета тёмного янтаря. Рядом с ней, в автолюльке, мирно дремал её новорожденный брат Матвей. Узнав о грядущем пополнении в семье, Михаэль решил расширить жилплощадь, чтобы у каждого ребёнка была своя комната. Диана лежала в клинике на сохранении, когда её муж покупал и осматривал новую четырёхкомнатную квартиру, а после перевозил туда все их вещи, освобождая проданную трёхкомнатную квартиру. Даниэла же в это время жила у бабушки. Сегодня Диане и Даниэле предстояло впервые увидеть их новую квартиру. Михаэль припарковал автомобиль возле подъезда расположенного по центру дома, и они вышли из машины.— Это наш новый дом? — спросила Даниэла, глядя на здание.— Да, теперь мы будем жить здесь, — ответила Диана.Вместе они вошли в дом и прошли в свою новую квартиру. Они оказались в узкой прихожей со стенами, оклеенными белыми виниловыми обоями. Слева располагался встроенный шкаф-купе, справа находилось широкое зеркало с полкой для мелочей, по обе стороны которого стояли банкетки с ярко-синей обивкой. Первая дверь направо вела на кухню-столовую. Одну из стен занимал линейный гарнитур с матовыми фасадами тёплого бежевого цвета и навесными шкафчиками со стеклянными дверцами, украшенными несложным рисунком. В центре кухни стоял лёгкий прямоугольный стол с округлёнными углами, вокруг которого стояли пластиковые стулья с яркой обивкой. За второй дверью направо находилась светлая гостиная, где у дальней стены находился ярко-синий угловой диван с зелёными и жёлтыми подушками, около которого стоял светлый журнальный столик лаконичной формы, и два удобных белых кресла с открытыми деревянными ножками. Напротив дивана, на длинной невысокой тумбе, стоял телевизор, по обе стороны которого располагались удобные стеллажи и шкафы со стеклянными дверцами для книг, сувениров и фотографий. Последняя дверь направо вела в спальню, выдержанную в пастельных, сливочных тонах. В центре комнаты, мягким изголовьем к стене, стояла широкая двуспальная кровать с высокой спинкой и встроенными ящиками, застланная белоснежным покрывалом. Напротив, у стены, разместили классический комод с выдвижными ящиками, а сбоку поставили шкаф-купе с зеркальными дверцами. Слева, напротив гостиной располагалась комната Даниэлы оформленная в белых и пастельных тонах. В центре её, спинкой к стене, стояла кровать с выдвижными ящиками, застланная покрывалом цвета пудры, рядом с ней располагался вместительный шкаф-пенал, визуально сливающийся с белыми стенами. Возле окна был оборудован письменный стол, дополненный стеллажами для книг.Напротив спальни находилась детская. Это была небольшая, светлая комната с окрашенными в пастельно-голубой и серебристый цвета стенами. У дальней стены стояла детская кроватка, справа, возле окна располагался небольшой диванчик небесно-голубого цвета, а слева находился комод для хранения белья и одежды ребёнка. Наконец, в конце коридора располагалась ванная комната, отделанная бежевой плиткой с лёгким витиеватым узором белого цвета. У дальней стены находилась почти плоская раковина, встроенная в подвесную тумбу с несколькими шкафчиками, над которой висело зеркало без рамы. Сбоку от двери стояла белоснежная ванна с овальной чашей. Диана с Матвеем на руках ненадолго задержалась перед зеркалом в ванной и неожиданно почувствовала на себе чей-то холодный, неподвижный взгляд. Она явственно ощутила, что кто-то посторонний стоит позади неё и неотрывно смотрит ей в спину. Подняв взгляд на зеркало, в котором можно было видеть весь коридор, девушка на мгновение увидела в отражении позади себя тёмную фигуру женщины с длинными, тёмными волосами. Диана резко обернулась, но в коридоре уже никого не было. Далее она направилась в детскую. Девушка укладывала ребёнка в кроватку, когда её внимание привлекло едва уловимое движение, замеченное периферийным зрением. Девушка предположила, что это Михаэль стоит в дверях детской. Не оборачиваясь, она обратилась к нему:— Ты не видел, куда я положила упаковку с подгузниками? Я не могу их найти.Ответа не последовало.— Михаэль? — Диана чуть повысила голос.— Да, что случилось? — голос Михаэля донёсся из спальни.Удивлённая, девушка обернулась и посмотрела в сторону двери. Там никого не было.— Нет, ничего, мне просто показалось... — ответила Диана.Вечером девушка готовила на ужин шашлык из индейки, когда её отвлёк плач Матвея, и Диана поспешила в детскую. К её удивлению малыш спокойно спал. Вернувшись на кухню, девушка обнаружила, что тарелки, чашки и столовые приборы, которые, как Диана помнила, она сама расставляла на столе, теперь стояли в шкафчике для посуды. Это заставило девушку усомниться в своей памяти. Позже, за ужином Диана и Михаэль обсуждали свои планы на будущее. В какой-то момент речь зашла о стоимости квартиры.— Признаться честно, я не думала, что накопленных нами средств хватит, чтобы приобрести трёхкомнатную квартиру в центре города. Прежний владелец продал её с такой скидкой. Почему он так спешил продать её? — поинтересовалась Диана.— Здесь произошли трагические события, связанные с его семьёй, и он хотел побыстрее продать квартиру и уехать, — ответил Михаэль....Была глубокая ночь, когда Даниэла внезапно проснулась, услышав тихий шорох, доносившийся из шкафа с одеждой. Затем всё резко стихло, и девочка отчётливо услышала, как дверца шкафа слегка приоткрылась и с тихим звуком закрылась. Неожиданно, Даниэла испытала странное и жуткое ощущение, что из темноты за ним внимательно наблюдают чьи-то глаза, поблёскивающие в темноте. Набравшись смелости, девочка высунулась из-под одеяла и бросила взгляд на шкаф...На часах было 4.20 утра, когда тишину ночи нарушил пронзительный детский крик. Полный страха и отчаяния, он мгновенно вырвал Диану и Михаэля из объятий сна. Вскочив с постели, родители бросились в комнату Даниэлы, поскольку этот крик явно не принадлежал маленькому Матвею. Вбежав в комнату дочери, Диана и Михаэль увидели Даниэлу, сидевшую на своей кровати, прижавшись спиной к стене и подтянув к себе ноги. Девочка дрожала от страха, по её лицу текли слезы, её глаза были широко открыты, зрачки—расширены. Она неотрывно смотрела в сторону шкафа. Диана сразу села рядом с дочерью, обняла её и прижала к себе, а Михаэль включил свет.— Даниэла, что случилось? Почему ты кричала? — спросила Диана, глядя в испуганные глаза дочери.— Там была странная девочка, — ответила девочка, указывая на шкаф.— Странная девочка? — переспросила Диана.— Она стояла там и смотрела на меня, прижав палец к губам. Мне страшно, можно я сегодня буду спать вместе с вами? — Даниэла умоляюще посмотрела на родителей.Видя, как она напугана, Диана и Михаэль согласились взять дочь в свою спальню. Возвращаясь в спальню, Диана услышала звук текущей из крана воды, доносившийся из ванной на втором этаже. Зайдя в ванную, она обнаружила, что кран действительно открыт. Предположив, что его забыла закрыть Даниэла, девушка закрыла его и вернулась в спальню.Глава 2.Ранним утром Диану разбудил громкий плач Матвея, длительный и эмоциональный. Покормив ребёнка, девушка приготовила на завтрак творожные сырники со сметаной, проводила Михаэля на работу (он работал юристом). Вскоре, потягиваясь и потирая кулачком глаза, на кухню зашла Даниэла.— Привет, как ты спала вчера ночью? Удалось заснуть после того кошмара? — поинтересовалась Диана, ставя чайник на плиту.— Да, мама, только это не было сном, — серьёзно ответила девочка, садясь за стол. — Я пыталась заснуть, когда почувствовала, что кто-то чужой находится рядом и смотрит на меня из темноты. Я посмотрела в сторону шкафа и увидела стоявшую там девочку, у неё было бледное, словно полупрозрачное лицо, длинные, тёмные волосы, падающие на лицо и яркие глаза. Мне стало страшно, и я закричала. Мама, а вдруг она снова придёт в мою комнату?— В таком случае просто позови меня, или папу, и ничего не бойся. — Успокоила её Диана.После завтрака она заправляла постель в спальне, когда поняла, что видит боковым зрением чуть заметное движение в зеркальной дверце шкафа-купе. В отражении была видна спальня, часть коридора и открытая дверь, ведущая в детскую. Там Диана увидела тёмный силуэт женщины, склонившейся над кроваткой так, что длинные пряди её тёмных волос почти касались лица лежащего в ней ребёнка. С замершим сердцем девушка поспешила в детскую. Вбежав в комнату, она вздохнула с облегчением, увидев лишь мирно спящего малыша. Диана собиралась сходить в ближайший супермаркет за продуктами и решила, что не может оставить детей одних дома. Она надела мягкий бледно-сиреневый джемпер и белые брюки, помогла Даниэле надеть нежно-розовую блузку и белую юбку и, уложив Матвея в коляску, вышла на улицу.Уже в самом супермаркете, идя вдоль полок с печеньем, вафлями и пряниками, Диана всё никак не могла найти отдел с хлебобулочными изделиями. Рядом стояла девушка, примерно её лет, она была невысокой, светлая джинсовая рубашка, чёрно-белый полосатый джемпер и тёмные зауженные брюки подчёркивали хрупкость её гибкой, худощавой фигуры с невыразительными бёдрами и грудью, узкими плечами и длинными руками и ногами. Белые волосы с морозным платиновым оттенком были подстрижены в стиле "боб" и падали на её угловатое, но женственное лицо с большими, чайного цвета глазами, тонкими губами и впалыми щеками. Она выбирала круассаны, и Диана обратилась к ней:— Извините, вы не могли бы подсказать, где здесь находится хлебный отдел?— Это немного дальше, в той стороне. — Повернувшись, девушка указала нужное направление.Диана поблагодарила её и уже собиралась идти дальше, когда девушка заметила:— Раньше я вас здесь не видела, вы недавно в этом районе?— Да, я с детьми приехала сюда только вчера вечером, — ответила Диана. — Мой муж недавно приобрёл здесь квартиру на втором этаже дома, стоящего по центру.— Правда? Я живу в том же доме. Я хорошо знала прежних владельцев той квартиры, они были замечательной семьёй... Кстати, я Вероника.— Я Диана, а это моя дочь Даниэла и мой сын Матвей, рада познакомиться с вами.— Уверена, вам здесь понравится.Вернувшись домой, девушка разобрала покупки и поставила продукты в холодильник, после чего, взяв на руки Матвея, поднялась с ним на второй этаж, в детскую. Диана кормила ребёнка, когда на кухне начали раздаваться звуки, словно кто-то разбрасывает там вещи. Это были звуки пустых детских бутылочек, хлопающие дверцы шкафчиков, открывающиеся и закрывающиеся кухонные ящики и звенящие столовые приборы. Казалось, кто то отчаянно что-то ищет. Встревоженная, Диана уложила Матвея в кроватку и направилась туда. Ничего не было разбросано. Ни ящики, ни шкафчики не были открыты, бутылочки стояли рядом с раковиной, чтобы их помыть утром. Удивлённая, девушка зашла в комнату дочери и спросила Даниэлу:— Ты слышала этот шум на кухне?Девочка покачала головой:— Нет, я была в наушниках и ничего не слышала.Вечером, пока Матвей спал, уставшая Диана сидела на диване в гостиной и смотрела выпуск новостей по телевизору. На периферии зрения она заметила тень и движение в дверях гостиной, словно кто-то только что прошёл мимо. Предположив, что это Михаэль направлялся на кухню, девушка крикнула ему:— Если ты идёшь на кухню, принеси мне чашку чая.Ответа не последовало. Решив, что Михаэль не услышал её, Диана встала с дивана и направилась на кухню. Выйдя в коридор, она успела краем глаза увидеть мимолётную тень, скользнувшую за угол. Девушка пошла следом, но, повернув за угол, обнаружила, что на кухне никого нет. Тем временем Михаэль вышел из ванной и подошёл к ней.— Диана, тебе нужно отдохнуть, давай, я заварю тебе чай, и мы вместе посидим в гостиной, посмотрим телевизор.—Предложил он.Диана молча согласилась, всё ещё не понимая, что же она видела....Была поздняя ночь, когда Диану разбудил голодный плач Матвея, начавшийся с негромкого ритмичного хныканья, но постепенно становившийся все более громким и требовательным. Покормив ребёнка и укачав его, девушка возвращалась в спальню. Часы показывали 4:20 утра, когда, Диана услышала звуки бегущей воды, раздававшиеся в ванной. Заглянув в ванную, она обнаружила, что кран снова открыт. Девушка вошла, чтобы закрыть его. В этот момент Диана почувствовала внезапный порыв холодного воздуха, словно кто-то прошёл мимо неё. Закрыв кран, она услышала приглушённый детский плач, тихий и полный печали. Прислушавшись, девушка поняла, что плач доносится из коридора. Удивлённая, Диана выглянула в коридор и негромко позвала:— Даниэла, это ты?Неожиданно плач стих, и послышались торопливые детские шаги, они направились к комнате Даниэлы. Идя следом, Диана приблизилась к двери комнаты и услышала скрип открывающейся дверцы шкафа. Войдя в комнату, она увидела, что девочки нет в постели, и сразу направилась к шкафу со словами:— Даниэла, ты меня слышишь?По спине девушки пробежал холодок. Обернувшись, она увидела Даниэлу, стоявшую в дверях комнаты.— Даниэла, где ты была? — взволновано спросила Диана.— Я ходила на кухню, чтобы попить водички, — немного удивлённо ответила девочка.Девушка медленно повернулась к шкафу и осторожно открыла дверцу, но внутри ничего, кроме детской одежды, она не обнаружила. Уложив Даниэлу спать, Диана вернулась в спальню.

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