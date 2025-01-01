Шёпот демона. 1-2 главы

Глава 1Был хмурый, прохладный вечер, совершенно не характерный для начала апреля, тяжёлые серые тучи почти полностью закрыли небо. Казалось, ещё немного, и первые капли дождя упадут на надгробия, памятники и кресты из белоснежного, непроницаемо-чёрного и пурпурно-розового мрамора, а также на лежащие на могилах цветы, каждый из которых имел своё значение. Бордовые розы традиционно возлагались на могилы трагически погибших. Махровые соцветия алых, бело-красных и тёмно-вишнёвых гвоздик были символами скорби, траура и сопротивления врагу, они были возложены на могилах героев. Белые хризантемы, символ бессмертия, лежали на могилах пожилых людей, ушедших из жизни тихо и безмятежно. Белоснежные лилии на могилах детей, умерших так рано, говорили о светлой грусти и тоске по ушедшей душе. На краю этого кладбища в свежевырытую могилу не спеша опустили гроб, в котором покоилась мёртвая, совсем юная девушка, одетая в чёрное платье с кружевными рукавами и пышной юбкой длиной до колен. В её руках, одетых в чёрные ажурные перчатки, лежали две белые розы, широкая лента из чёрного шёлка, обёрнутая вокруг головы, подобно ободку, была украшена белой камелией. Лицо девушки цветом напоминало белоснежный фарфор с легким голубоватым оттенком, длинные тёмно-русые, цвета кофе мокко, волосы с пепельным отливом рассыпались по плечам, голубые, как васильки, глаза теперь закрылись навсегда. Её звали Лиана, несколько дней назад её мать нашла её в полной крови ванне с перерезанными венами. В сумерках скорбящие родственники и знакомые умершей девочки казались серыми и чёрными тенями. Немного в стороне стояли две девочки, прежде хорошо знавшие покойную. Миниатюрную девочку, одетую в чёрное платье средней длины с тугим кожаным поясом, которое подчёркивало её фигуру типа «песочные часы», звали Алина. Длинные волосы цвета смолы с лёгким серебристым оттенком красиво обрамляли её слегка смуглое, с оливковым оттенком, лицо с пухлыми губами, округлыми щеками и большими глазами цвета тёмного янтаря. Невысокую девочку, которая была одета в чёрные лосины и тунику, подчёркивающие хрупкость её гибкой, худощавой фигуры с узкими плечами, звали Диана. Её тёмно-каштановые, цвета горького шоколада, волосы с серебристым отблеском были подстрижены в стиле «боб» и падали на светлое, с фарфоровой бледностью, лицо с тонкими губами, впалыми щеками и большими льдисто-голубыми глазами. Лиана не оставила предсмертной записки, и девочки терялись в догадках, что заставило их подругу совершить самоубийство. Сейчас Алина вспоминала, какой подавленной, грустной, утратившей интерес к жизни выглядела Лиана накануне своего самоубийства. Девочка сожалела, что тогда не поговорила с ней, не узнала, что происходит в жизни подруги, и не помогла ей. Но Лиана всегда была замкнутой, ни с кем не делилась своими проблемами, часто закрывалась в себе. Никто не мог предположить, что всё закончится так.Положив цветы на могилу, Алина и Диана пошли к выходу с кладбища, чтобы не видеть, как гроб засыпают землёй, и не слышать горький плач матери Лианы. Потом матери покойной стало плохо с сердцем от той боли, которую ей пришлось пережить, и отец, казавшийся постаревшим от скорби, был вынужден отвезти её домой. Направляясь к автобусной остановке, Алина с горечью произнесла:— Если бы я могла сейчас поговорить с Лианой, узнать, что заставило её убить себя, попросить у неё прощения за то, что не помогла ей, и попрощаться с ней...— Есть один способ... — ответила Диана. — Ты слышала о доске Уиджа?Уиджа — доска для спиритических сеансов, которая является своеобразным мостом, соединяющим мир живых с миром мёртвых, и используется в качестве инструмента для связи с усопшими. Она представляет собой плоскую поверхность, изготовленную из дерева и покрытую лаком для лучшего скольжения. На ней написаны буквы алфавита, цифры от 0 до 10, слова «да» и «нет», знаки препинания «!» и «?». Также к спиритической доске прилагается треугольный указатель. Алина с удивлением посмотрела на подругу:— Ты серьёзно? Думаешь, это возможно?— Я не знаю, но мы должны попробовать. — честно ответила Диана. — Я уже собрала в сумку всё необходимое для проведения спиритического сеанса. Помнишь тот заброшенный дом, расположенный недалеко от твоей девятиэтажки? Про него ещё говорили, что там проводили свои ритуалы оккультисты. Я думаю, что это самое подходящее место.— Тогда идём! — решительно сказала Алина.И девочки сели в автобус, направляющийся в центр города. Солнце медленно клонилось к закату, окрасив небо в цвета пламени, когда Аяна и Диана шли по улочкам с частными домами, утопающим в гуще яркой зелени и изумительно красивой дымке из крупных белых или нежно-розовых цветов абрикоса и мелких сиренево-розовых цветков сливы. Их интересовал построенный из кирпича одноэтажный дом, стены которого выходили прямо на улицу и не были отгорожены забором от тротуара, а четырёхскатную кровлю покрывала металлочерепица тёмного цвета. На фоне догорающего багряного заката он выглядел мрачным и застывшим, казалось, дом таит в себе некую скрытую угрозу. Стены дома покрылись мхом, окна были затянуты паутиной, ставни болтались на одной навеске, краска облетела с них, а двор зарос сорной травой. Одно из окон было приоткрыто, через него Диана и залезла в дом. Алина помедлила в нерешительности, но всё-таки последовала за подругой. Они оказались в просторной и пустой комнате, из которой давно вынесли всю мебель и прочие вещи. Комната тонула в полумраке, пол толстым слоем покрывала пыль, в углах белела паутина. На полу белел нарисованный мелом круг диаметром 1 м и 60 см с начертанными на нём именами власти Альфа, Омега и Агла, знаками креста и словами «Dominus adjutor meus», по ободу которого тянулась надпись «+ Et Verbum caro factum est + Jesus autem transiens per medium iliorum ibat». Снаружи круга, на расстоянии двух футов от него, был нарисован треугольник. На трёх гранях треугольника были написаны слова Tetragrammaton, Primeumaton и Anaphaxeton, а в каждом из внутренних углов было начертано по одному слогу имени архангела Mi-Cha-El. Пока Алина тревожно озиралась по сторонам, Диана решительно направилась в сторону круга.Достав из сумки несколько свечей, она расставила их по кругу. Когда свечи были зажжены, девочка вытащила из сумки спиритическую доску и поместила её в центре круга. Сев на пол возле доски, Алина и Диана установили рядом фотографию Лианы, затем положили на треугольный указатель кончики пальцев, и Диана произнесла:— Дух Лианы, приди!Некоторое время ничего не происходило, но потом, неожиданно, Алина и Диана почувствовали, как повеяло холодом. Свечи замигали, словно от дуновения ветра, хотя окна были закрыты. В царившей вокруг атмосфере что-то переменилось, теперь здесь чувствовалось присутствие кого-то незримого. Девочкам стало немного не по себе, но, воодушевлённые, они продолжили сеанс. Диана выждала паузу и шёпотом спросила:— Лиана, ты здесь? Ты слышишь нас?Указатель под их пальцами слегка дрогнул, словно на него легла ещё чья-то рука, и неторопливо двинулся к слову «да». Алина и Диана немного испуганно переглянулись, они испытали странное и жуткое ощущение, что из темноты за ними внимательно наблюдают чьи-то глаза. Во взгляде Алины читалось удивление в сочетании с лёгкой толикой страха, Диана же, ободрённая успехом, задала следующий вопрос:— Почему ты убила себя, Лиана?Указатель плавно двинулся и начал скользить по буквам, составляя предложение: «Мои родители в очередной раз поссорились и приняли решение развестись. Они спрашивали, с кем из них я хочу остаться. Я так и не смогла их помирить, привычный для меня мир был разрушен. И я решила, что лучше умереть, чем так жить».— Но почему ты ничего не рассказала нам? — спросила Алина, чувствуя, как по её щеке катится слеза.Неожиданно все свечи погасли, словно от порыва ветра, и сверху, из воздуха на руки девочек закапала кровь. Алина почувствовала, как поток прохладного воздуха проходит сквозь её тело. Вздрогнув всем телом, она упала навзничь, её спина выгнулась дугой, и с губ девочки сорвался звук, похожий на вой. Диана в ужасе смотрела, как тело её подруги бьётся в страшных судорогах, а кровь, льющаяся из носа, заливает её губы и подбородок. Дрожащей рукой девочка набрала номер 112......Алину разбудил мягкий белый свет, проникающий сквозь веки. Открыв глаза, девочка увидела стены цвета мяты и белый потолок больничной палаты. Она лежала на кровати, а рядом, на стуле, сидела её мать Аделина. Это была привлекательная женщина тридцати семи лет, одетая в мягкий жилет нежно-голубого цвета, лёгкую белую рубашку и классические прямые джинсы, подчёркивающие её фигуру типа «песочные часы» с тонкой талией и объёмными бёдрами и грудью. Длинные волосы цвета угля, слегка отливающие серебром, обрамляли светло-оливковое лицо с полными губами, мягкими щеками и большими глазами цвета зелёного льда, в которых читалась тревога.— Алина, доченька, что с тобой случилось? — вздохнула женщина, взяв дочь за руку. — Что вы с Дианой делали в том заброшенном доме?— Мы просто хотели попрощаться с Лианой с помощью доски Уиджа. — слабым голосом ответила Алина. — А потом произошло что-то странное...— Алина, скажи честно: вы что-то принимали? — осторожно спросила Аделина.— Нет! — возмущённо ответила девочка, приподнявшись на кровати.— Хорошо, я верю тебе. — кивнула женщина, поднимаясь со стула. — Врач сказал, что тебе необязательно оставаться на ночь в больнице. Пойдём, Саша ждёт нас в машине снаружи.Александр, отец Алины и муж Аделины, сидел за рулём серебристого легкового автомобиля, ожидая, когда они выйдут из больницы. Это был серьёзный мужчина сорока лет, одетый в небесно-голубую рубашку-поло и строгие деловые брюки тёмно-синего цвета, удобно сидевшие на его подтянутой, пропорционально сложенной фигуре. В зеркале заднего вида отражалось его немного бледное, с оттенком оливки, лицо с тонкими, гармонично расположенными чертами, тёмно-карими, почти чёрными глазами и тёмно-каштановыми, цвета горького шоколада, волосами с отблеском серебра, падающими на лоб. Когда его жена и дочь сели в машину, Александр обернулся и спросил:— Что сказал врач?— Он считает, что это просто приступ эпилепсии. — Ответила Аделина, добавив: — Поехали домой, там Ангелина, наверное, уже вся извелась.Вскоре их автомобиль въехал во двор, образованный тремя девятиэтажными домами из красного кирпича, стоявшими в виде буквы «П». Войдя в квартиру, Алина и её родители оказались в светлой прихожей с нежно-бежевыми стенами. Слева располагалась открытая вешалка для верхней одежды с мягкими сидениями и полками для обуви, дополненная двумя шкафами-пеналами. На стене справа висело большое овальное зеркало, под которым стояла удобная скамейка с мягким сидением. Здесь их встретила девочка с тёмно-каштановыми, цвета кофе эспрессо, волосами с серебристым переливом и изумрудно-зелёными глазами, одетая в удлинённую серебристую блузу и чёрные леггинсы. Это была Ангелина, младшая сестра Алины, которой недавно исполнилось десять лет. Девочка вопросительно посмотрела на родителей.— Всё в порядке, Алине просто стало плохо после похорон подруги. — Ответила Аделина на взгляд дочери, решив умолчать о доске Уиджа, чтобы не пугать впечатлительного ребёнка.Уставшая, Алина отказалась от ужина и направилась в свою комнату. Её комната была выдержана в белых и мятных тонах. В центре располагалась односпальная кровать с мягким фигурным изголовьем бирюзового цвета, напротив которой стоял шкаф-купе, дверцы которого совпадали с оформлением стен. Возле окна находился письменный стол, дополненный тумбой с выдвижными ящиками, легкими открытыми полками и стеллажами для книг и тетрадей. Ложась спать, девочка размышляла: что же произошло с ней во время того спиритического сеанса? Кроме того, её очень огорчало то, что она так и не успела попросить прощения у подруги за то, что её не было рядом, когда той так нужна была поддержка......Глубокой ночью Алину разбудило смутное чувство тревоги, словно неясное ощущение надвигающейся опасности. Она хотела встать с кровати, но почувствовала холод, сковавший движения и дыхание. Неожиданно к ней вернулось то странное ощущение, что некто посторонний находится рядом и наблюдает за ней из темноты. Посмотрев в том направлении, откуда исходило это чувство, девочка всмотрелась в темноту и, к своему ужасу, на мгновение увидела тёмный силуэт женской фигуры на фоне окна. Силуэт исчез, стоило только на нём сфокусироваться. Это чувство вызвало у Алины озноб, но следом она снова провалилась в сон.Глава 2Ранним утром беспокойный сон Алины был прерван звонкой трелью будильника. Девочка нехотя открыла глаза, понимая, что надо подниматься и собираться в школу. Встав с постели, она поспешила в ванную комнату, столкнувшись в коридоре с тоже уже проснувшейся Ангелиной. Опередив младшую сестру, Алина первая вошла в ванную, а Ангелине пришлось дожидаться своей очереди. Выйдя из ванной, она почувствовала аромат только что приготовленных блинчиков, доносящийся из кухни, и пошла туда. Её мать Аделина, одетая в домашнее платье с передником, стояла у плиты и готовила завтрак.— Привет, как ты себя чувствуешь? Удалось выспаться после вчерашнего? — спросила она, повернувшись к дочери.— Да, мама, всё нормально. — ответила Алина, садясь за стол.Она решила не рассказывать матери о том странном ночном эпизоде: вчера родители и так переволновались из-за неё.— Алина, я хотела попросить тебя кое о чём... — обратилась к ней Аделина, ставя на стол тарелку с блинами. — Не рассказывай Ангелине о том, как вы с Дианой играли с доской Уиджа, и чем это закончилось. Я не хочу, чтобы ей потом снились кошмары об этом.— Хорошо, мама. — кивнула Алина.Вскоре на запах блинчиков пришла уже умывшаяся Ангелина и присоединилась к ним. Позавтракав, Алина надела белую блузу, тёмно-серый удлинённый пиджак и юбку-карандаш того же цвета, взяла ранец с учебниками и тетрадями и отправилась в школу. За ней последовала и Ангелина.Улица, по которой шли девочки, направляясь в школу, была аккуратно выложена разноцветной плиткой и представляла собой коридор из домов под густой тенью каштанов, клёнов, вязов и тополей и посреди красивых клумб, сейчас усеянных тюльпанами всех цветов. На протяжении всего пути Алину не покидало странное чувство, что некто следует и наблюдает за ней. Обернувшись в очередной раз, она успела заметить боковым зрением тень и движение, словно кто-то скрылся за стволом одного из деревьев. Странность заключалась в том, что ствол того дерева был слишком узок, чтобы за ним мог поместиться человек. Тёмный силуэт просто исчез за деревом.Школа, в которой учились Алина, её сестра и подруги, представляла собой трёхэтажное здание с окрашенным в белоснежный и пастельный бирюзовый цвета. Стены и пол школьного фойе были окрашены в жемчужно-серебристый цвет, местами чередующийся с сочными оттенками оранжевого. В вестибюле, возле стойки ресепшен, была обустроена зона ожидания. Здесь полукругом стояли мягкие модульные диванчики и банкетки ярких расцветок, дополненные столиками и невысокими стеллажами с периодикой. Там же располагались и информационные стенды. Возле одного из стендов стояла Диана, одетая в белую блузу рубашечного типа, укороченный приталенный жакет тёмно-серого цвета и зауженные книзу брюки в тон жакета.— Диана!.. — Алина помахала рукой, направляясь к подруге.Обернувшись, Диана пошла ей навстречу.— Алина, слава богу, с тобой всё в порядке! — Произнесла она, обнимая подругу. — Прости меня за эту идею с доской Уиджа, я и представить не могла, что всё так обернётся...— Успокойся, Диана, ты ни в чём не виновата. — Спокойно ответила Алина.В этот момент прозвенел звонок, и девочки поспешили на первый урок. В целом уроки прошли как обычно, кроме последнего. Это была биология, и проходила она в классе с окрашенными в белый и светло-зелёный цвета стенами и тремя рядами деревянных двухместных парт. На стене, противоположной доске, размещались таблица Менделеева и геохронологическая шкала. Урок вела их классная руководительница по имени Анна Андреевна. Это была девушка двадцати пяти лет, статная, стройная, с узкими бёдрами и «квадратными» плечами, одетая в классическую белую рубашку и строгие чёрные брюки со стрелками. Длинные светло-каштановые, цвета кофе глясе, волосы с пепельными бликами были убраны назад и собраны в хвост, открывая лицо с прямыми чертами, высокими скулами, тонкими губами и большими ярко-голубыми глазами.Алина записывала в тетрадь новую тему, когда на белоснежные страницы упало несколько алых капель, и девочка почувствовала что-то влажное на своих губах и подбородке. Прижав к лицу носовой платок, она подняла руку и обратилась к учительнице:— Анна Андреевна, можно выйти?Взглянув на неё, учительница кивнула:— Конечно, иди. И после урока обязательно зайди к школьной медсестре.Идя по коридору, Алина ощутила лёгкую слабость, у неё закружилась голова и участилось сердцебиение. Она зашла в школьный туалет и, отняв платок от лица, увидела, что он весь пропитан кровью. Девочка подошла к раковине для умывания и принялась смывать кровь с лица. Неожиданно Алина почувствовала чей-то чужой, пристальный взгляд, направленный на неё. У девочки сложилось ощущение, что некто посторонний стоит позади неё, возле кабинок, и неотрывно смотрит ей в спину. Подняв взгляд на зеркало, висевшее над раковиной, Алина застыла от ужаса, увидев в отражении стоявшую позади неё Лиану. Её длинные тёмные волосы спутанными прядями падали на мертвенно-бледное лицо, под мёртвыми, остекленевшими глазами залегли тёмные круги, руки с перерезанными венами были без перчаток, и с них струйками стекала вишнёвого цвета кровь, образуя лужицы на полу.— Лиана! — Одними губами прошептала Алина.Потрясённая, она медленно обернулась, но в туалете, кроме неё, уже никого не было. Кровь на полу также исчезла. Прижавшись спиной к раковине, девочка ещё несколько мгновений смотрела туда, где исчезло видение. Немного придя в себя, она вернулась в класс.После урока, когда все покинули класс, Диана, бросив встревоженный взгляд на подругу, спросила:— Алина, с тобой всё нормально? На тебе лица не было, когда ты вернулась из туалета.Прежде, чем Алина успела ответить, окружающая её реальность начала странным и пугающим образом меняться: все краски поблекли и потускнели, предметы утратили свои очертания, став нечёткими, затуманенными, призрачными. Звуки отдалились и стали приглушёнными, теперь голоса окружающих доносились до Алины словно через толщу воды. Их лица изменились, стали мертвенно-бледными, а застывшие взгляды их безжизненных глаз были устремлены в пустоту. И среди них стояла мёртвая Лиана и смотрела на Алину холодным, неподвижным взглядом. Когда их взгляды встретились, сердце девочки тревожно заколотилось, ей стало трудно дышать. Чувство тревоги нарастало, страх накатил волной. Казалось, этот ужас никогда не кончится, хотелось бежать без оглядки или умереть. В следующее мгновение в глазах Алины потемнело, она потеряла равновесие и упала на пол, её тело вытянулось в дугу и забилось в судорогах. Глаза девочки закатились, изо рта пошла пена. Несколько мгновений Диана, замерев от ужаса, смотрела на это с широко открытыми глазами и прижатой к губам ладонью. Придя в себя, она сняла с себя жакет и, свернув его, положила под голову подруги. Далее девочка аккуратно перевернула тело Алины набок, чтобы той было легче дышать. Припадок длился около двух минут, после чего Алина, тяжело дыша, медленно открыла глаза. Она словно очнулась от кошмарного сна. Наваждение прошло, мир вновь обрёл чёткие очертания, к нему вернулись яркие краски. Вокруг снова были обычные люди.— Диана, что произошло со мной? — слабым голосом спросила девочка, в замешательстве оглядываясь по сторонам.— У тебя был припадок, похожий на эпилептический. — ответила Диана, помогая подруге подняться. — Я провожу тебя к Валерии Владимировне, идём.Кабинет школьной медсестры располагался здесь же, на первом этаже. Валерия Владимировна была женщиной тридцати пяти лет, аккуратно сложенной, с фигурой типа «прямоугольник» и покатыми узкими плечами. Несколько прядей русых, цвета кофе с молоком, волос с пепельным переливом выбились из-под медицинской шапочки и падали на её выразительное лицо с точёными, гармонично расположенными чертами и большими глазами мягкого зелёного цвета. Медсестра сидела за своим столом и что-то отмечала в журнале, когда в медкабинет вошла побледневшая и чем-то встревоженная Алина, поддерживаемая под руку своей подругой Дианой. Подняв взгляд на вошедших, она встала из-за стола и помогла Алине пройти к кушетке. С долей беспокойства в голосе Валерия Владимировна спросила:— Алина, что с тобой? Что случилось?Присев на кушетку, Алина рассказала медсестре о кровотечении из носа и припадке, умолчав, правда, о сопровождавших это жутких галлюцинациях. Выслушав девочек, Валерия Владимировна сказала:— Ясно, Алина, ты пока посиди здесь, а я позвоню твоей маме, чтобы она приехала. Мне нужно поговорить с ней об этом.Спустя некоторое время, когда Диана уже ушла домой, в медкабинет вошла взволнованная Аделина.— Валерия Владимировна, что случилось? Вы сказали, что Алине стало плохо после уроков... — обратилась она к медсестре.— Успокойтесь, присядьте. — Валерия Владимировна указала на стул напротив неё и продолжила. — Причиной кровотечения из носа, вероятнее всего, был психоэмоциональный стресс, приведший к резкому повышению артериального давления. Насколько я знаю, Алина недавно потеряла подругу. Припадок же по описанию напоминает генерализованный приступ подростковой эпилепсии. Вам стоит обратиться к невропатологу и пройти полное обследование биоэлектрической работы мозга.— Хорошо, я сегодня же запишу Алину на приём к врачу. — кивнула Аделина.Попрощавшись с медсестрой, Алина и Аделина покинули медкабинет и вместе с ожидавшей их в коридоре Ангелиной отправились домой.Вечером того же дня, сидя на кровати в своей комнате и держа в руках смартфон, Алина вновь и вновь просматривала фотографии, сделанные во время прошлых зимних каникул, когда они с Лианой и Дианой вместе отдыхали на одном из горнолыжных курортов Северного Кавказа. Глядя на радостное, смеющееся лицо ещё живой Лианы, она всё явственнее ощущала, как её душу переполняет боль, терзающая изнутри и рвущаяся наружу. И когда взгляд Алины случайно упал на лежащий на письменном столе канцелярский нож, девочка почувствовала легчайшее, почти невесомое прикосновение, словно кто-то провёл рукой по её волосам, и тихий голос прошептал ей на ухо: «Выпусти свою боль, возьми лезвие и проведи им по руке. Тогда тебе станет легче». С отсутствующим, застывшим взглядом она медленно, словно во сне, встала с кровати и подошла к столу. Взяв в руки нож, Алина прижала тонкое лезвие к венам на запястье и резким движением провела им по руке. Несколько мгновений девочка, словно заворожённая, смотрела, как лезвие прочерчивает тонкий порез на коже, как он по всей длине покрывается круглыми каплями крови, которая затем растекается по руке. Сильная боль от пореза привела Алину в чувство. Опомнившись, она с тревожно колотящимся сердцем принялась метаться по комнате в поисках того, чем можно было перевязать кровоточащую рану. Наконец, перевязав руку носовым платком, девочка, тяжело дыша, вновь присела на кровать. Алина искренне не понимала, что заставило её причинить себе боль. Однако после этого ей действительно стало легче, словно боль выходила наружу вместе с кровью....Проснувшись поздно ночью, Алина поняла, что не может пошевелиться: всё её тело было словно парализовано. Открыв глаза, она попыталась позвать родителей, но из горла вырвался лишь слабый треск. Посмотрев в сторону окна, девочка увидела, как там, в темноте, от стены отделилась тень девушки и направилась к ней. Каждый шаг этой тени перемещал её примерно на один метр вперёд. Когда тень приблизилась, Алина почувствовала, как ужас и холод ещё больше сковывают её движения и дыхание. Девочка узнала в ней свою покойную подругу. Неожиданно она услышала в своей голове её тихий голос, который говорил: «Пойдём со мной!». Следом за этим Алина почувствовала, как её дыхание прервалось, а сердце стало биться всё медленнее, постепенно останавливаясь, это было подобно переживанию смерти. Понимая, что это конец, девочка из последних сил заставила себя издать тихий, слабый крик. Воздух тут же ворвался в её лёгкие, сердце тревожно забилось. Сидя в постели, подтянув к себе ноги и тяжело дыша, Алина ещё некоторое время с ужасом смотрела в ту сторону, где мгновение назад исчезла тень мёртвой Лианы.

