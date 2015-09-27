Местный блаженный

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:24

Сделано_в_СССР Просмотров: 279 Комментарии: 2 +8 Вчера, 21:24 by

У моей мамы есть хорошая знакомая. Женщина она очень доброжелательная, и с мамой в хороших отношениях. В 2012 году в конце декабря мама пришла к нам в гости и рассказала, что у этой женщины умерла мать. Мама ее долго болела и не вставала с кровати много лет, отмучилась, как говорят в народе. Я, конечно, посочувствовала ей, а мама с сотрудницами решила поехать к ним на поминки.Ее мама жила недалеко от нашего города, в поселке. Так вот, мама приехала туда, все прошло хорошо. Поминки сделали по всем обычаям. Когда сидели за столом, мама заметила одного мужчину. Ему было лет 35 на вид, сидел он за столом молча. Поел да ушел. Дальше со слов знакомой.Их в семье было четверо, старший брат жил в Казани и умер несколько лет назад, средняя сестра живет в Уфе, а она и младшая сестра живут в нашем городе. Так вот, средняя сестра не смогла приехать на похороны матери и решила у себя дома устроить поминки, позвать родственников и коллег. Об этом знали только они, три сестры.Подходит к ней тот мужчина, которого мама видела за столом, и говорит, я видел во сне твою маму, она передала тебе и сестре, чтобы на поминки она позвала татарского муллу и бабушек-старушек специальных, которые все обряды знают, тоже позвала. Услышав это, она сразу же позвонила сестре, та была в шоке. Оказывается, она решила немного упростить все и сделать по-своему, и мулла был не татарин, а башкир.На этом моя мистическая история не закончилась. Тот мужчина приходил к ним еще несколько раз и рассказывал, что мама ее снова ему приснилась и просила дочку новые вещи, которые она не носила (дочь ей их покупала, но она их не надела), отдать обязательно соседке.Причем этот мужчина называл ее и сестер по именам, которые в поселке не знали, у них по паспорту имена другие. В последний раз он пришел на 40 день и рассказал, что мать их там не одна, а с сыном. Сына ее он ни разу не видел, но описал внешность сына полностью.Оказалось, что этот мужчина был местным, как говорят, блаженным. С детства он отличался от всех странным поведением, но никогда не был агрессивным. И многие, у кого в поселке умирали родственники, знали, через него можно общаться с умершим.Автор - Камилла.

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