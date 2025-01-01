Адописная икона

Цесаревич всё ещё лежал в своей кровати, совсем даже не ощущая, как десятки тонких змеиных язычков всячески пытались щекотать его правую щёку. Лишь иногда он слегка морщился, когда Илеана своими игривыми действиями перебарщивала. Знала она, что разбудить в последние дни мальчика очень трудно, и этим она хотела воспользоваться. Любое её промедление могло очень дорого обходиться. Поэтому жуткие языки падальщиков мигом вернулись к ней под губу, и, вытащив из-под юбки нож, стащенный час назад с императорской кухни, ведьма собиралась совершить крайне важное в своей жизни дело.Ну а пока в саду Александровского дворца самая старшая сестра Алёши, Ольга, вовсю целовалась с князем Дмитрием, с которым девушка была неразлучна с восьми лет.— Ну так, — внезапно начала Оля после долгой и страстной паузы. — Ты уже рассказал моему отцу о нашей скорой свадьбе?— Пока нет, — с улыбкой отвечал парень, смотря в большие голубые глаза своей любимой. — Да и не время ещё. Не забывай, Олечка, что в ближайшие дни я вынужден по долгу службы уехать в Царицын, но как вернусь в Петроград, я сразу же отправлюсь к твоему отцу и буду просить его благословения. Не переживай, твой папа прекрасный человек. Он нам не откажет.Ольга после сказанных слов немножко расстроилась, но всё равно от осознания одной лишь мысли о свадьбе она была искренне счастлива. Благодаря чему ни одна печальная мысль не могла погрузить её в долгую и в постоянную тоску. Знала бы, что в будущем свадьбу расторгнет сам «святой» старец, а ей вместе со всей семьёй суждено будет жить под арестом в Екатеринбурге, где бедняжка предпримет несколько попыток самоубийства, включая и самую нелепую, когда 16 июля 1918 года царевна попробует вскрыть себе вены простой столовой ложкой. Но пока, и не подозревая ещё о таком исходе, Оля нежно обнимала своего жениха в офицерской форме, слушая стук его сердца в груди.— Да, да, Дмитрий. Пожалуй, ты прав. Пока ещё рано. И отец нам уж точно не откажет. В этом ты тоже прав. Ведь мы с тобой с самого детства вместе. Связаны так, как никто другой…После некоторого молчания князь снова поцеловал любимую в губы, после чего решил добавить:— Конечно. А пока мы будем в разлуке, пиши мне как можно чаще. И планируй в письмах о нашей будущей поездке в Америку. Пиши о том, что будем посещать с тобой, в каких гостиницах будем жить. Ну а я с радостью буду отвечать на твои предложения. Хорошо?Эти тайные беседы в зимнем саду могли длиться часами. Но, увы, не сегодня, через пятнадцать минут Ольге нужно было идти к покоям Алексея, поскольку сегодня у мальчика день рождения. И хоть он до сих пор болен и постоянно спит, самая старшая всё равно должна поздравить младшего братика, поцеловать в лоб и пожелать скорейшего выздоровления. Так, подойдя в назначенное время, она постучалась тихонько в дверь. Цесаревна ожидала услышать голос мамы, ведь по времени её величество должна была присутствовать в комнате. Но ответа не последовало, и, приоткрыв дверь, перед девушкой развернулась следующая сцена. Лежащая без сознания на полу царица (также ужаснувшаяся от увиденной картины) и выпотрошенное тело маленького принца в собственной кровати, над которым гордо сидела румынская принцесса с окровавленным ножом в левой руке. Оля закричала. Кровожадная принцесса же приказала ей замолчать. После чего приподнялась, сорвала икону с лицом Христа над кроватью и бросила к ногам испуганной княжны.Олечка с того момента не могла выкрикнуть ни слова. Ноги подкосились, и, желая хоть немного подавить в себе невыносимую дрожь, Романова решила перевести свой взгляд на икону, что внезапно стала кровоточить.— Эта икона проклята! — воскликнула девочка. — Все беды с Алексеем из-за неё! Поганые черти проникали в Алёшу, когда тот спал, выходя из неё! Я должна была это сделать! Понимаешь?!Илеана умолкла. По испуганным глазам Ольги она сразу поняла: девушка не верит ни одному её слову. Поэтому, чтобы хоть немного вернуть к себе малейший процент доверия, румыночка позволила взмахом руки вернуть бедной речь.— Д-да что ты несёшь?! — снова закричала через слёзы княжна, испытывая впервые сильный истерический срыв. — Ты ведьма! Чёртова ведьма!— Ведьма? Хм, что ж. Поскреби тогда ногтем икону! Поскреби же! Я здесь не виновата! Клянусь тебе!Оля смотрела на Илеану с ненавистью, но, поразмыслив немного, решила всё же попробовать, ибо она с самого начала испытывала к старцу Григорию и к его подаркам странное недоверие. Так что, аккуратно ковырнув слой краски, девушка увидела под ним часть ещё одного изображения. Ковырнув ещё раз и ещё раз, на неё уже смотрело искажённое лицо Иисуса, с бешеными глазами, с острыми, как бритвы, зубами, а вместо святого нимба красовался козлиный рог.— Ч-что это?!— Это нужно вашего старца спросить, — спокойно ответила девочка, немножко улыбнувшись от реакции царевны. — Он ведь подарил вам это звериное рыло, верно?Оле нечего было ответить, целая буря самых страшных чувств заполонили её голову. И единственное решение, пришедшее несчастной от увиденного и услышанного, так это как можно скорее выбежать из комнаты и позвать стражу. Стража должна знать об ужасе в комнате Алексея, совсем ещё не догадываясь об их страшном недуге. Ведь сразу после ухода валашская принцесса по глупой наивности выкинет адский лик из окна, разбивая его на десятки мелких осколков, выпуская таким образом сотни нечистых духов, что будут также вселятся и в простых горожан Петрограда. Это массовое помешательство, когда каждый третий на улицах начал резать, кромсать и кусать, городские власти назовут очередным восстанием. В любом ведь случае невменяемые также нападали и на царские полки. Событие это спустя годы назовут февральской революцией. День, когда и революционеры (от эсеров и до большевиков), несмотря на разные политические взгляды, решили действовать сообща, защищая свои жизни на баррикадах.Резня не кончалась так трое суток, и только Гришка у себя на Гороховой в доме 64 с помощью козлиной крови, языческих символов и молитв пытался предотвратить массовое безумство. Он понял: икона, охраняющая покой цесаревича, сорвана, теперь наследник престола под чужим контролем. И он уже знал, под чьим именно. Поэтому, как городское побоище кончится, он сразу же поедет на фронт к императору. А пока в Александровском дворце девочка с помощью своей крови лечила смертельные раны Алёше. Облизнув свой порез на ладони, принцесса поцеловала возлюбленного в губы, желая наконец пробудить его. Момент, который румыночка ждала уже так долго, настал; успев перед этим надоесть своим присутствием всем, от императрицы и её дочерей до самой простой прислуги в доме.— Кто ты? — произнёс первые слова Алексей после очередного долгого сна.— Илеана я. Твоя невеста. — с улыбкой ответила девочка с мокрыми глазами от счастья. — Неужели ты опять меня не помнишь?Мальчик не знал, что ответить. Однако к этому часу крики о помощи, сплетённые со страшной болью, стали доноситься до ушей цесаревича. Встав с кровати и подойдя к окну, он даже не заметит лежащую на полу маму. Ведь то, что суждено ему увидеть, будет преследовать паренька как во сне, так и в жизни. Кровавые бедствия своих подданых со штыками в телах станут своего рода проклятьем, которое никогда не даст уже покоя бедному наследнику.— Что тут происходит? — с ужасом произнёс наследник.— Да какая нам разница! — также с улыбкой отвечала ведьма, лёжа на кровати. — Ты же ведь знаешь этих взрослых, они готовы драться до крови по любой причине. Не просто ведь так они решили поиграть в столь большую войну. Так что давай и мы с тобой во что-нибудь поиграем. Что думаешь об этом?

