Чёрная грация

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:29

Причина: Стилистика автора сохранена.

Белая Синичка Просмотров: 106 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 00:29 by

Когда мы с сестрой были маленькими, часто приезжали на Украину, к родственникам. Взрослые накрывали большой стол, а мы с двоюродными братьями-сестрами просто пьянели от радости встречи; к вечеру нам застилали пол матрасами и отправляли спать. Людка, двоюродная сестра, была старше всех среди нас, детворы, и часто любила на ночь рассказывать страшилки. Но я в эти истории не верила, так, сказочки под покровом ночи. Однако в жизни все-таки что-то есть, и о самой первой встрече с необъяснимым осталось только множество вопросов.По приезду домой, младшая сестра, Дарья, долго после этих рассказов боялась ложиться спать одна и часто прибегала в мою комнату из своей.Однажды я проснулась посреди ночи, было тихо, спокойно, только нежная песня сверчков лилась за окном. Сходила, попила воды и легла дальше. Не спалось. Пролежав некоторое время, не знаю почему, открыла глаза. То, что я увидела дальше, показалось сном наяву.От стены, как продолжение дорожки от Луны, что светила за шторами, начал появляться теплый ослепительно жёлтый луч. Он медленно растекался до пола, и через некоторое время из стены, которой будто и не было, по нему начала спускаться большая чёрная кошка. Шерсть гладким блестящим шёлком переливалась под нежным светом, большие мягкие лапы медленно, грациозно, ступали по ослепительной дорожке. Она настолько изящно и не спеша двигалась, будто наслаждалась каждым мигом. Дойдя до середины пути, она остановилась, и так же не спеша повернула голову и посмотрела мне в глаза. Боже, такого взгляда я больше не встречала никогда среди животных! В больших, жёлтых глазах, с золотисто-коричневыми искорками, смешались и нежность, и материнская радость, и упоение моментом, и ощущение собственной красоты и превосходства; она стала разглядывать меня, а я ее. Видела каждую ее шерстинку, усы-вибрисы. Потом мы снова встретились взглядом. В тот момент будто начала ее понимать. Она глазами, взглядом как бы сказала: "Не расстраивайся, все у тебя будет хорошо! Не забывай, ты будущая женщина, а женщина должна нести мир и покой всюду. И красоту, не забывай! Никто и ничто не сможет это разрушить, пока ты не позволишь! А теперь мне пора". Посмотрев на меня как бы с вопросом "ты поняла?" - она продолжила спускаться, пока не ушла в пол.Я очень не хотела, чтобы она уходила, и одновременно очень хотела разбудить сестру, чтоб она посмотрела на эту красавицу. Но... Невероятно быстро уснула. Через некоторое время эта явь-сон повторилась. Когда кошка-пантера начала спускаться, проснулась сестра за моей спиной и молча наблюдала, как и я. После её ухода мы с Дашей опять невероятно быстро уснули. Поутру я хотела ее спросить, видела ли она, но сама не знаю почему, промолчала. Это повторилось ещё три раза, и все это время мы с сестрой просыпались обе, и так же после ухода луча с кошкой мгновенно засыпали. Мне начало казаться, что это необычайно спокойный и красивый сон. Однажды, после третьего раза, поутру, сестра мне и говорит: "Ты представляешь..." - и рассказывает мне все эти случаи прихода кошки!!! Все, что видела я, видела и она! Но после того как с Дахой поделились чувствами, ощущениями, воспоминаниями, чёрная грация больше не появлялась. Мы с ней до сих пор иногда вспоминаем её, и у обоих один и тот же вопрос: что или кто это? Почему именно к нам? Во сне это все происходило, или наяву? Если во сне (на двоих?), то почему мы помним обе все незначительные нюансы этих встреч? И почему нам не было страшно, а наоборот, нам очень хочется встретить эту красоту опять? Хотелось бы узнать у читателей, было ли что-то подобное в их жизни?

Ключевые слова: Сон луч кошка авторская история

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