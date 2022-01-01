Тотем

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 12:09

Причина: Стилистика автора сохранена.

MariSTyx Просмотров: 11 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 12:09 by

Шурх, шурх.Впереди что-то съедобное. Скорее. Сладкий запах.Крак!Получилось прокусить. Сладкое. Вкусно.Бах! бах!Кто-то большой! Затаиться.Тихо.Ушёл? Везде этот запах. Всё им пропитано. Непонятно. Вдруг не ушёл? Хочется есть.Шрх-шрх.Надо бежать! Съедят без меня!—Пииии!Не могу дышать. Не прокусывается. Сжимает. Дышать...***— Смотри, а я мышку поймала!В комнату вбежала рыжеволосая девушка, радостно потрясая зажатым в руке пакетом с добычей.— Вот, нам теперь и кошек не надо. Я тоже оказывается охотиться могу!— Дина, зачем же ты её в пакет то засунула? — спросила хмурясь бабушка.— А что если укусит? Я её пакетом и поймала. Она, зараза, упаковку сахара прокусила. — Дина взглянула на мышку еле трепыхающуюся в западне. — А этот пакет вроде крепче. У неё не получается.— Убей ты её уже или отпусти. Незачем животинке мучиться, — покачала головой бабушка и снова занялась вязанием.Но у Дины были другие планы. Нет, сначала она так и хотела поступить. Быстро убить. Однако, когда мышка попалась, девушка ощутила странную смесь из ликования, злости и любопытства.«Интересно, как она будет пытаться выбраться, что делать? Какого это, когда умирает живое существо? Интересно посмотреть в её глаза, когда жизнь покинет тело».С этими мыслями Дина прошла обратно на кухню и стала наблюдать как задыхается зверёк.Маленькие чёрные глаза-бусинки вылезали из орбит. Рот был широко открыт. Лапки то дёргались, то замирали.Чем дальше, тем больше девушка ощущала внутри себя болезненно-приятное напряжение. Казалось, словно в руке Дина сжимала не мышь, а всех тех, кто над ней когда-либо издевался. Неудачи, печали, злость — всё это было сейчас на месте зверька. Всё это девушка медленно с наслаждением убивала.Тело мышки сотрясла конвульсия и глаза разом потускнели. Бешено бьющееся сердце, что хорошо прощупывалось сквозь полиэтилен — остановилось.В этот момент Дина ощутила тепло, расползающееся по руке от зажатого в кулаке тельца. Вместе с теплом пришло расслабление и покой. Однако, на грани сознания девушка заметила как что-то холодное молниеносно пробежало по позвоночнику.Шурх, шурх.Девушка обернулась, не поняв откуда взялось такое громкое шуршание. Оно как будто раздавалось рядом с ухом. Или даже в ухе. В голове.***Шурх, шурх.Вкусно. Надо есть. Больше есть. А то потом не найду. Голод — это боль. Голод — это смерть.***Прошло два месяца. Дина растолстела. Она понимала, что много ест, но не могла остановиться.Бабушка пыталась хоть немного ограничивать внучкин аппетит, однако проследить за тем, что делала Дина ночью, не могла. Психотерапевт, к которому таки согласилась пойти девушка, сообщил, что это видимо от стресса на фоне новой работы и прописал успокоительное.***Шурх, шурх.Опасность! Бежать!***— Ааа! Уйди, брысь! — заверещала Дина не своим голосом, открыв глаза и увидев сидящего на коленях котёнка.— Что с тобой, детка? Ты же всегда любила кошек! — удивилась бабушка, ожидавшая совсем другой реакции на сюрприз.— Просто неожиданно. Да и не так уж я их люблю, — ответила девушка, стараясь успокоиться. Внутри себя она понимала, что что-то не так. Но не хотела нервировать бабушку. И так сердце слабое.***Шурх, шурх.Слишком просторно. Прятаться. Могут быть хищники. Бежать!***— Ты давно не выходила. У тебя всё хорошо?— Я теперь хикки. Мне так комфортно, — сказала Дина бабушке и опять закрылась в кладовке, переоборудованной под жилую комнату. Открыла ноутбук и набрала в поиске: «К чему снится, что ты мышь?»«Мышиные» сны снились всё чаще и почти совсем вытеснили другие сюжеты. В каких-то сновидениях девушка в облике грызуна находила пищу и с аппетитом её поедала. В каких-то — бегала от целой своры кошек. В других — обустраивала норку для будущего потомства.Яндекс выдал множество сайтов, на которых нашлась целая куча противоречащих друг другу толкований.Где-то говорилось, что превратиться во сне в мышь — к переезду. Где-то — что поможет кто-то. А в другом месте — что получится разобраться со своими страхами. Однако пока что страхов становилось всё больше и больше.Дина не понимала, откуда они берутся. Боязнь кошек, открытого пространства, голода, длительных поездок... Девушка смогла договориться с начальством об удалённой работе и не сильно страдала от того, что не видит коллег. Но вот всё остальное точно мешало нормально жить. А идти к психотерапевту не хотелось. Таблетки, которые он выписал в прошлый раз, не помогли и лишь дали побочный эффект: сильно потускнели волосы, зашелушилась и сделалась серой кожа, а глаза стали как будто темнее.***Шурх, шурх.— Пиии!Нечем дышать! Дышать!***Дина подскочила в кровати. Сердце бешено колотилось. Холодный пот пропитал насквозь ночнушку, подушку и простынь.Девушке приснился тот день, когда она убила мышку. Но вот только во сне она сама была этим самым грызуном. Видела сквозь полиэтилен расплывчатые очертания чего-то большого. Ощущала, как с каждым вдохом воздуха становится всё меньше.С каждым толчком сердца становилось всё больнее. Жгло горло, лёгкие. Темнело в глазах. Лапки сами непроизвольно дёргались. А пространство всё сжималось горячим обручем на теле. Последний вздох и девушка проснулась.Тут же открыв ноутбук она вбила в поиск: «Что делать, если вселился дух убитого зверя?»Сайты пестрели заголовками о лярвах, демонах и прочих астральных сущностях. Про убиенных животных ничего не было.Тогда Дина на первом попавшемся эзотерическом форуме кратко описала ситуацию и попросила о помощи. Многие лишь посмеялись и предложили пойти к психиатру, чтобы укротить разгулявшуюся фантазию. Кто-то написал: «Поделом убийце!» Были разговоры про карму, про совесть. И не одного совета, как всё исправить.«А как ты исправишь? Мышку оживить ведь не сможешь!» — ответили на форуме.Когда девушка совсем было отчаялась, в личные сообщения написал пользователь под именем Шаман.«Привет! Поздновато чухнулась. Тебя почти сожрали. Но времени немного ещё осталось.Чтобы стало понятней, объясню, как всё это работает. Ты ведь не описала полностью всё как было, верно? Дух мыши мог в тебя вселиться только в том случае, если смерть её была долгой и мучительной.Ты незнаючи, провела ритуал поглощения души. Его используют для создания духа-помощника или, как это любят называть — тотема. Так вот, теперь у тебя есть этот самый дух-помощник, однако нет сил и знаний для его обуздания. Животные души изначально сильнее человеческих, так как имеют больше воли к жизни. А человек в ходе эволюции эту самую волю почти утратил, стараясь избавиться от инстинктов. Только люди, работающие над собой и взращивающие внутреннюю силу, способны властвовать над тотемами. Обычных людей, такой дух пожирает.Теперь у тебя есть три дороги. Но за неимением времени считай что две. Всё в мире подчинено законам равновесия и те, кто его нарушает, расплачиваются тем или иным образом. Ты отняла жизнь. Ты же должна её и вернуть. Сама подумай, как это сделать. Это первый путь.Второй — ничего не делаешь. Твоей личности осталось жить максимум месяц. Когда дух полностью овладеет телом, тебя там уже не будет. А тело продолжит существовать.А третий, что тебе не доступен — научиться взаимодействовать с тотемом. Но как я уже говорил, у тебя нет ни сил для этого, ни времени, чтобы их взрастить.Выбирай».Дина от всей души поблагодарила незнакомца. Он прочитал её ответ, но ничего не написал. Ушёл из сети и больше не появлялся.Девушка недолго гадала что означает фраза: «верни жизнь», так как видела подобное в каком-то фильме, название которого не запомнила. Только вот где найти того, кто попал в смертельную опасность?Почему-то она решила, что это должна быть непременно мышь. И даже разработала план, что сама поймает её, а потом отпустит и таким образом спасёт от смерти. Но мышь никак не ловилась. А время шло.***Остался последний день до окончания срока, установленного Шаманом. Дина была похожа на серо-белый шарик. Волосы поседели, кожа совсем посерела, а глаза из ярко-зелёных, зорких превратились в чёрные, подслеповатые.В начале срока девушка пыталась делать хоть что-то, сильно переживала, искала кому бы помочь, даже практики начала делать для накопления силы. Потом пыталась связаться с Шаманом. Умоляла его о помощи. Но аккаунт оставался офлайн.Постепенно все её усилия начали сходить на нет. Всё сильнее одолевала лень, желание поесть, побольше поспать. Зачем куда-то бежать, что-то делать если еду носят прямо в норку?Вдруг послышался удар о стекло. Девушка с трудом поднялась и в перевалочку вышла на улицу. Рядом с подоконником на земле лежал оглушённый воробей.— Вот он, мой шанс! — воскликнула Дина.— Мяу! — взревела совсем рядом подросшая за пол года кошка Беляшка и ринулась к девушке, взявшей в руки птичку.Инстинкт грызуна победил разум человека. Дина пронзительно взвизгнула и выронив воробья, побежала домой быстро, насколько позволяло огромное колыхающееся пузо.Сзади послышался хруст.***Шурх, шурх.Наконец новое жилище готово. Теперь меня никто не тронет. Надо бы поесть.

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