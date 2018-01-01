Заблудившаяся душа

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:50

Helldog Просмотров: 53 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 02:50 by

В наше время все чаще рождается детей с диагнозом - аутизм. У меня четверо детей, рожденных в 80-90-е годы. Об аутизме я и не слышала.Но вот родился долгожданный внук. Как я его ждала! Живем мы в Казахстане, поэтому неудивительно, что зять мой - казах по национальности. Родился мальчик Дамир весом 3900 кг. Крепкий, красивый, растет не по дням, а по часам. Вовремя сел, пошел в полтора года, первые слова «мама» и «папа» и одна фраза. Что такое?На приеме ежемесячном в поликлинике нам говорят, что развитие ребенка на 5 с плюсом. И вот в год и семь месяцев ребенок заболел. Он кричал громко (диагноз не ясен, мы думаем, был отит, потому что впоследствии выяснится, что ребенок глух на левое ухо и жидкость в ухе). Но в больнице поставили диагноз пневмонии и лечили сразу четырьмя антибиотиками (также выяснится, что пневмонии не было, комиссия разбиралась по моей жалобе). Но положили мы одного ребенка, а получили совсем другого.Он забыл все слова, не отзывался, а глаза! Глаза пустые, как у зомби! С того момента где мы только не были! Диагноз нам поставили — аутизм. Но я в него не верю. Сейчас Дамиру три с половиной года. Медленно, но верно идет улучшение. Глаза засветились, как звездочки, он еще не говорит, к сожалению, но все понимает, и я верю, что вытяну внука из этого состояния. Ведь не родился он аутистом, и на всех ЭЭГ и МРТ мозговое развитие соответствует возрасту! А мистическое в нашей истории вот что.До двух лет он не был крещен, так как папа мусульманин. Я знала, что ребенок без защиты, и просила тогда крестить его по-мусульмански, на что он отнекивался. Когда малышу было недели две, зовет меня дочка ночью. Взрослая девица плачет и говорит: «Мама, я боюсь, Дамирка превратился в чертика и кусал меня за попу». Мне стало жутковато, но я ей сказала: «Ты устала, а у Дамира и зубов-то нет».Второй случай, когда ему уже два года было, и мы приехали поступать в райцентр. Ребенок устал от дороги, толпы и капризничал, я отвела его в сторону и хотела успокоить. Развернула к себе и стала утешать, а он открыл рот и так закричал, наклонившись к моему лицу, как будто это и не ребенок вовсе, и так на миг мне показалось. Так что же случилось с дитем? Экстрасенсы (я читала) говорят, что это может быть заблудившаяся душа или подселение, или сильный испуг. И что настоящий специалист может вернуть ребенку нормальное состояние.А еще папа хотел назвать ребенка Джамбурбаем и даже звал так его маленького - Джамбик, что по-казахски переводится, как человек дождя. Аутист — тоже человек дождя.

Ключевые слова: Ребенок аутизм душа подселение черт

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