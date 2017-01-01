Он мешает мне спать

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 08:51

Причина: Стилистика автора сохранена.

Nick.Yudin Просмотров: 240 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 08:51 by

Верите ли вы в потусторонние силы, которые могут управлять человеком без его ведома? Я вот верю. История, которая приключилась лично со мной. К сожалению или к счастью, всех подробностей я не помню, так как был совсем мал, поэтому постараюсь рассказать все, так как рассказывала мне мама, когда я вырос.- Я думаю, что все началось с того, когда тебе было 4 года, когда ты заболел. Местные врачи поликлиники говорили, что это простая простуда и выписывали соответствующие лекарства. Кашель все усиливался, и температура была в разы выше (как при ангине или гриппе) нежели при ОРЗ.Мама днями и ночами дежурила рядом со мной, но состояние все ухудшалось. Дошло до того, что я заливался кашлем часы напролёт, при этом мое лицо принимало фиолетовый оттенок. В одну ночь я просто чуть не задохнулся, температура достигла критической отметки, и требовалась срочная госпитализация.Только в стационаре поставили диагноз - "Коклюш" и принялись вытаскивать меня чуть ли ни с того света. Прошло какое-то время после выписки из стационара. По ночам я стал спать неспокойно. Постоянные приступы лунатизма: вытворял странные вещи (например, ставил табуретки вверх ногами, ломился в стену и т.д.). Иногда просыпался посреди ночи и рыдал.Мама постоянно спрашивала наутро, что тебе приснилось? Я ничего не мог вспомнить из этих снов. Иногда просыпался зареванный и говорил, что "ОН" мне мешает спать. Кто он? Я затрудняюсь вам сказать. Это все происходило не каждый день, но случалось довольно часто и длилось это примерно лет до 12.За все это время живущая с нами кошка, грубо говоря, меня не любила и постоянно избегала контакта со мной. Родители не знали, чем помочь в этой ситуации, говорили - снятся кошмары.Когда мы поехали в деревню (ездили мы туда редко), мама рассказала все бабушке, на что та ответила, что меня нужно срочно покрестить. Сказано - сделано.На следующий же день после крещения крестик с цепочкой были чёрного цвета (может быть, и окислилось серебро, но оно было не тёмное, а реально чёрное). И что больше удивило, крестик был слегка погнут. Отец после этого пробовал его согнуть, но не вышло, слишком крепким оказался. Приняли решение, что от крестика этого нужно избавиться - и закопали его в землю. После всего я стал спать спокойно и приступы лунатизма больше не случались. И как было приятно, что одним утром я обнаружил спящую в моих ногах кошку. Вот и не верь после всего этого в потусторонние силы, хотя, может, это и всего лишь совпадение. Как вы думаете, что это ?

Ключевые слова: Болезнь ОН крест авторская история

Другие, подобные истории: