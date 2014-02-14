Необычное исцеление

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 07:10

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 524 Комментарии: 4 +14 Сегодня, 07:10 by

Четыре года назад я внезапно заболел: высокая температура, кашель, головные боли, тяжесть в груди. Поехал в больницу. Там определили, что у меня пневмония и положили в стационар. Пролежал я там три месяца. Когда состояние стало совсем тяжёлым, меня отправили на дополнительное обследование. И тут выяснилось, что у меня рак, причём в предпоследней стадии. Как он так быстро развился, — непонятно. Возможно, если бы врачи сразу поставили правильный диагноз, можно было побороться, а так … поезд ушёл. Метастазы расползлись по всему организму. Врачи лишь разводили руками и вскоре отпустили меня домой — умирать.То, что происходило дальше, я вспоминаю с трудом. Потянулась вереница тяжёлых дней, и, чем дальше, тем становилось хуже. Дошло до того, что я сидел на полу у своей кровати и дышал с помощью кислородной подушки. Сам уже понимал, что всё кончено. Даже попросил дочь привести священника и вызвать из Москвы сына — проститься…И вдруг, однажды я ощутил небывалую лёгкость. Ощущение было такое, словно моё сознание понеслось ввысь, в небеса. Затем я увидел тёмный коридор и в конце его — свет. «Вот и всё», — мелькнула мысль. Я решил, что умер. Свет приближался и словно поглотил меня. А потом как будто всё замерло, и чей-то голос прозвучал в голове:— Живи!В то же миг я очнулся. Всё так же у постели: одышка, боль и тяжёлое ощущение неминуемой смерти. Но, что самое удивительное — после этого видения я пошёл на поправку. Спустя две недели я сам, своими ногами, пришёл в больницу, врачи которой отправили меня умирать, и прошёл новое обследование. От рака почти не осталось следа! Я жив до сих пор и прекрасно себя чувствую!Автор - Сергей Филинков г.Новосибирск.

Ключевые слова: Болезнь диагноз метастазы рак тёмный коридор свет живи

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