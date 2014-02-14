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Истории из жизни

Необычное исцеление

Четыре года назад я внезапно заболел: высокая температура, кашель, головные боли, тяжесть в груди. Поехал в больницу. Там определили, что у меня пневмония и положили в стационар. Пролежал я там три месяца. Когда состояние стало совсем тяжёлым, меня отправили на дополнительное обследование. И тут выяснилось, что у меня рак, причём в предпоследней стадии. Как он так быстро развился, — непонятно. Возможно, если бы врачи сразу поставили правильный диагноз, можно было побороться, а так … поезд ушёл. Метастазы расползлись по всему организму. Врачи лишь разводили руками и вскоре отпустили меня домой — умирать.

То, что происходило дальше, я вспоминаю с трудом. Потянулась вереница тяжёлых дней, и, чем дальше, тем становилось хуже. Дошло до того, что я сидел на полу у своей кровати и дышал с помощью кислородной подушки. Сам уже понимал, что всё кончено. Даже попросил дочь привести священника и вызвать из Москвы сына — проститься…

И вдруг, однажды я ощутил небывалую лёгкость. Ощущение было такое, словно моё сознание понеслось ввысь, в небеса. Затем я увидел тёмный коридор и в конце его — свет. «Вот и всё», — мелькнула мысль. Я решил, что умер. Свет приближался и словно поглотил меня. А потом как будто всё замерло, и чей-то голос прозвучал в голове:

— Живи!

В то же миг я очнулся. Всё так же у постели: одышка, боль и тяжёлое ощущение неминуемой смерти. Но, что самое удивительное — после этого видения я пошёл на поправку. Спустя две недели я сам, своими ногами, пришёл в больницу, врачи которой отправили меня умирать, и прошёл новое обследование. От рака почти не осталось следа! Я жив до сих пор и прекрасно себя чувствую!

Автор - Сергей Филинков г.Новосибирск.
Источник.

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 07:10
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 07:10 by Сделано_в_СССРПросмотров: 524Комментарии: 4
+14

Ключевые слова: Болезнь диагноз метастазы рак тёмный коридор свет живи

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Комментарии

#1 написал: просто Вася
Сегодня, 09:07
0
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Комментариев: 3 300
Ну и слава Богу!!!
Зарегистрирован: 14.02.2014
       
#2 написал: Pmariam
Сегодня, 09:20
+1
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Публикаций: 23
Комментариев: 2 143
хм...... как-то суховато и маловато написано для такого Чуда
но Дай Бог, чтобы такое было возможным
Зарегистрирован: 22.07.2013
     
#3 написал: Шахерезада
Сегодня, 12:10
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Публикаций: 0
Комментариев: 604
Да, такое бывает, когда исцеление наступает после того, когда человек уже готов отойти в мир иной и я могу это засвидетельствовать, так как на моей помяти были случаи когда человек уже составлял завещание и распоряжение как его хоронить, во что одевать и тут, бац, чудо! Другое дело, что не со всеми случаются такие чудеса. Поэтому в историю верю, плюсую, а так же верю, что у человека есть скрытые возможности самоисцеления о которых мы пока мало что знаем.
Зарегистрирован: 24.05.2014
 
#4 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 12:23
0
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Репутация: (152|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 438
Очень хорошо, что так все закончилось. Было ли это исцеление, или неправильный диагноз врачей, (они это умеют) вопрос... На фоне такого, и впрям можно проститься с жизнью, сесть на пол и дышать кислородной подушкой от внушения и мыслей, что все! - скоро конец! Очень страшно все это... В любом случае, не представляю, как человек начал после "исцеления" ценить жизнь. Значит так было надо. Была воля свыше, чтобы человек поменял свое мировоззрение и отношение к жизни... +
Зарегистрирован: 15.04.2018
 
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