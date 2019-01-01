Война света и тьмы. Как я увидел это

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 12:28

Причина: Изменен раздел.

Kamatael Просмотров: 39 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 12:28 by

Я ручаюсь в истинности и правдивости. Эта история произошла со мной на Юге несколько лет назад. Я увлекся теософией Блаватской и стал медитировать на Мантрейю. Это мессия. Я чувствовал холод и тьму в сердце, но это меня не останавливало. В одну из ночей я крепко уснул и очутился в духовном Мире. Передо мной стоял человек в черном капюшоне, лицо было скрыто тьмой . "Знаешь , кто я такой?"- спросил он холодным голосом. Я молчал. "Я Сатана"- повторил он три раза, что бы я запомнил это. "Смотри"- сказал он и нарисовал черный перевернутый Евангельский крест на стене моей комнаты. "Ахахаха" засмеялся он. После этого Дьявол взял меня на крышу какого то здания. "Смотри, смотри" говорил он, но мое внимание стало сильно слабеть...дальше я не помню, что было. Я проснулся сильно ослабленным.После его визита в доме стали происходить странные вещи. Посуда в моих руках дважды раскололась напополам. Ночами меня мурыжили демоны. Я стал все анализировать. В сатанисты я не стремился, а искал Бога. На вызов Мантрейи пришел..Дьявол. Значит это его доктрина? Я стал смотреть Христианские видео. В один из дней я уснул на кухне. Явилось два темных духа и стали душить меня. "Иисус! Иисус! Помоги мне'!" Прокричал я. Свет озарил комнату. Я увидел , как с потолка упал яркий свет и двух ангелов. От них исходил яркий свет. Один из ангелов стал отгонять злых духов, а второй подлетел ко мне и взял мое лицо в руки. Меня объял свет и радость. Появилось чувство защищённости в этом падшем Мире. Я сразу очнулся. "Спасибо, Иисус" подумал я и сразу все осознал. Этого ангела я видел ещё раз. Он охранял мою постель во время сна, пребывая как луч света.После этого я покаялся в занятиях магией и сжёг все свои оккультные книги, но война на этом не закончилась. Если будет много комментов и просмотров, напишу вторую часть .

Ключевые слова: Дьявол сатана оккультизм ангелы авторская история

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