Вне карты 2

Новость отредактировал Estellan - 23-08-2022, 20:39

Причина: Стилистика автора сохранена.

Simon Velieri Просмотров: 361 Комментарии: 0 +1 23-08-2022, 20:39 by

Дорога. Снова пред моим взором виднеються бесконечные ленты асфальта, но теперь у меня нет к ним любви, нет желания ехать дальше, продолжать свой путь в вечность с когда-то любимой мне Дорогой. Мне жаль. Нет, не себя, а всех, кто наверняка не может меня найти, а таких думаю достаточно. Когда я был человеком, то у меня было много друзей, жена, маленький сын. Но теперь всего этого у меня нет, нет прежной беззаботной и счасливой жизни. А может и нет их всех уже в живых вовсе. Не знаю я, сколько времени прошло с момента моего исчезновения: может секунда, может месяц, год, миллион лет? Дорога не знает времени, она вечна: всегда была и будет. Тем более если ты ВНЕ КАРТЫ. Вне карты нет времени, нет пространства, есть только дорога, по которой ты должен ехать и ничего более. Дорога выбрала меня, и я должен подчиниться ей, иначе… не знаю, что иначе. Никто не объяснил мне правил и наказаний за их нарушение. Часть я понял сам, часть осталась для меня загадкой. И это еще больше внушает мысль их не нарушать, ведь каждый, абсолютно каждый человек боиться неизвестности. Здесь уже не я руковожу своей жизнью, а моя горе-любимая Дорога, и кто знает, насколько жестокое наказание она сделает за любое непослушание своего “вечного любовника”. Именно так назвал меня Голос Дороги, с которым я встретился, прежде чем отправиться в мой вечный путь.Я еду и еду, неизвестно сколько, куда… Лучше уж гореть в аду, чем такой монотонный и скучный способ провести вечность. Там думаю можно больше открыть для себя, чем здесь. Как говориться в одной пословице “Ад и Рай одинаковы - просто жители Ада думают, что в Раю лучше и поэтому несчастны”. Но я помню, как выглядел и был устроен мой мир. Я еще помню свою былую жизнь. И скучаю. Это что-то похожее на переезд в другой город: сначала тебе интересно, потом безразлично, а потом хочеться вернуться домой, где ты чувствуешь себя “в своей тарелке” среди своих, где все такое знакомое и родное. Хотя и это не совсем подходит под мою ситуацию, ведь потом как правило идет принятие новой жизни в новом городе. В моем случае это другой мир, возможно даже другая вселенная, а может просто какой-то темный закоулок или ответвление нашей вселенной, но это все было не столь важно, ведь где бы я ни был, у меня нет желания оставаться здесь навсегда. Проблема в том, что архитектуру этого мира, его физику и тому подобное я знаю лишь в общих чертах, а то и вовсе не знаю. Но желание вернуться домой любым способом все больше преодолевало мое желание ехать дальше, которое вначале вполне себе было в моей смирившейся с моим обязательством вечность провести за рулем голове.И еще странная деталь: за всю ту неизвестность времени, проведенную здесь, я так и не нашел ни одного похожего на меня. Хотя таких, как я: любителей дороги, уверен, есть не одна тысяча по всему миру, и кто-то из них точно должен был приглянуться Дороге. Тем не менее ничего живого я не замечал: лишь односторонняя дорога, по бокам обочина и что-то похожее на лес, края которого не было видно. Никаких животных, только деревья и густые кустарники, укутаны густым туманом и мглой: хотя и те вызывали у меня сомнения о своей жизнедеятельности, ведь никаких признаков жизни они не подавали и были полностью одинаковы: одинаково мрачный и густой лес. Ну не мог я только один попасть сюда. Здесь должны быть другие. Может кому-то удалось узнать что-то большее об этом мире, а кто-то может уже на шаг от раскрытия выхода отсюда.И что же мне делать? Как найти других? За время, которое я проехал, кажеться, что я должен был найти хоть кого-то, но все тщетно. Я думаю, думаю, что можно сделать в моей ситуации, чтоб хотя бы попробовать, пусть это будет неверно, но у меня хотя бы останеться на один вариант для лишних размышлений меньше и я смогу сконцентрироваться на остальных. Но мой мозг, как будто бы одурманенный какими-то веществами или просто отключенный, отказывался мыслить логически, продумывать следующий ход, который привел бы меня ближе либо к главной победе моего существования, либо к главному провалу. А может, нужно просто обратится к дороге, может мне и не нужно искать других и она, возможно, сама отпустит меня? Нет, это будет либо просто обращение муравья к слону с просьбой не раздавливать его, то есть бесполезное, либо которое только ухудшит мое положение взятием меня Дорогой под особый контроль, как “сомнительного” элемента, который хочет сбежать. Тогда сделать это будет еще труднее. Ну или она просто меня не услышит.За окном машины проносились ветки лже-деревьев, а перед моими глазами все еще проносилась своей бесконечностью односторонняя дорога, и жизненная пустота этого мира давила на меня все больше. Такое чувство, что даже моя “любимая” начала отдаляться и забывать про меня. Я не чувствовал Дороги, она как будто бы забыла про меня. В начале моего пути я чувствовал на себе ее взгляд. Мне так не хватало общения, людей возле себя, разговоров в тихой кафешке возле моего дома с друзьями, и это еще больше пробуждало во мне желание думать. “Думай, думай, ДУМАЙ!!!” - пронеслось эхом у меня в голове.И тут меня осенило. Будто бы божественное откровение, передо мной открылось решение, настолько простое, что аж стыдно перед собой стало, что так долго не мог прийти к нему. Как говориться, ответ всегда под носом, но мы упорно его не замечаем, ища сложные решения. А вместе с ним начали приходить новые ответвления от основной мысли. Свет появился в моей душе, надежда вновь расцвела и сердце начало стучать в груди с бешенной скоростью.То, что я тогда придумал, я назвал “Теорией Потока”. Эта дорога, этот мир в общем, имеет время, но в иной, неизвестной нам, людям форме. Сама Дорога и есть время. Оно течет передо мной, я иду вперед по полотну местного вида времени, а те, кто появился (или же “родился”) в этом мире до меня, идут немного впереди, ровно настолько, насколько им позволяет разница во времени нашего попадания. Но в каждой машине есть возможность прибавить скорости. Соответственно, в этом мире я могу ускориться и ускорить время, и, возможно, догоню других людей. Я вдавил ногу в педаль газа, и помчался с неистовой скоростью. Хотя нет, это не совсем правильно так называть: в этом мире нету скорости, соответственно нету и ограничений. Чем дольше я нажимал на газ, тем быстрее я ехал.Прошло довольно много времени, пока я не увидел вдалеке машину и знакомый красный свет задних фар. ЕСТЬ. Я наконец-то нашел людей, нормальных, таких же как я. Теперь в этом мире больше не будет одиночества. Еще немного, и с моих глаз потекли бы слезы радости, но я сдержался и, лишь тяжело дыша от радости, медленно начал приближаться к Незнакомцу на, как оказалось, старенькой Тойоте. Я сбавил газу и Незнакомец увидев меня, начал сигналить, радостно крича. Видно, что он тоже чувствовал то же, что и я, то же глубокое одиночество и скорбь по былой жизни, былому миру с людьми и разговорами, друзьями и родственниками, добром и злом... Я присоединился к нему, также радостно сигналя. Мы сбавили скорость, и я крикнул ему:- Не останавливайся! Так, на всякий случай. Едь на малой скорости, чтоб мы смогли нормально говорить!Это был симпатичный крупный парень примерно 25 лет на вид, то есть чуть младше меня, с каштановыми волосами и синими глазами.- Я и не планировал! - все еще радостно смеясь, ответил парень.- Боже мой, я за все это время так и не видел людей! Вы первый! Я не знаю кто вы, что вы, но я безумно рад! - добавил он- И не увидел бы других, если бы я не догадался о том, как тут все работает. Тут нет скорости, нет ограничений, но есть время, измеряемое дорогой! Ты попал сюда раньше, чем я. Поэтому ты дальше меня.- объяснил яЧто?... Я… я не знал о таком. - с недоумением и непониманием ответил НезнакомецНезнакомец схватился за голову как человек думающий что-то похожее на “Боже, какой я дурак”.- Ничего, главное что ты теперь знаешь. - ответил я, угадав его мысли, - Мне нужно ехать, искать других людей, если хочешь, можешь за мной ехать, ммм… - оборвался я- Андрей - ответил он, угадав, что я от него хотел- Андрей. - повторил я, - Я хочу собрать в команду побольше людей, чтобы мы вместе выбрались отсюда, из этого проклятого мира. Будем вместе искать выход. - сказал я- Да, да, конечно я с вами! - снова радостно и с ноткой энтузиазма ответил Андрей.Тогда мы без лишних слов двинулись вперед, я ехал первым. Встретив Андрея, уже не было ощущения грусти и тоски. По крайней мере, оно не было таким сильным, как раньше. Я понимал, что наконец-то нашел людей. Больше не будет так одиноко, и наконец-то появился шанс на общее спасение, на то, что вместе, большой компанией людей мы сможем найти выход отсюда. Спустя время мы нашли еще одну машину, потом еще и еще. Мы были так рады новым знакомствам и коротким разговорам, что начали долго говорить с новичками и другими людьми в нашей колонне. Я, как основатель новой группы, ехал первым. Так мы уже собрали около пятидесяти машин.Когда же мы дошли до 51-й, мы впервые вместо молодого парня до 30 либо людей постарше до 50 обнаружили в достаточно современном электромобиле старого мужчину, на вид лет 60-65. Он радостно смотрел на нас.- Наконец-то, хоть кто-то догадался. - сказал он немного таинственно с ноткой облегчения и радостиСзади мужчины было много расписанной какими-то текстами и достаточно плохо нарисованными иллюстрациями бумаги, да и он сам что-то записывал в чистые листы, дополняя свои записи. Такое чувство, что все свое пребывание здесь он посвятил этому занятию. Машина же была на автопилоте. Я очень удивился, увидев на одном из листов бумаги на задних сидениях как раз-таки мои догадки, правда сформулированные немного более энциклопедически и много новой информации об этом мире, мире Дороги.- Дед, откуда ты это все знаешь? То, что у тебя в бумагах? - спросил я, человек, которого застали врасплох такие познания об этом мире от другого человека.- Я тут уже достаточно долго, так что успел разузнать кое-что об этом мире. Но я был настолько погружен в исследования, что даже не попробовал воспользоваться некоторыми из них. - с некоторой тонкой грусти и радости одновременно ответил старик. Я же посмотрел на него с ноткой понимания и сочувствия.- А ты не знаешь, можно ли остановиться? - спросил я наверное самый главный вопрос, интересовавший меня больше всего- К сожалению, я не хотел рисковать своими знаниями и собой лично, поэтому не решился. - ответил дед. Я же просто грустно промолчалИлларион Макарович, именно так звали старика, присоединился к нашей команде. Он часами рассказывал нам в дороге про здешние деревья, которые на самом деле живые, но только в местном понимании. Не пытайтесь это понять, даже он этого до конца понять не мог, но таков уж этот, новый для нас мир. Здесь другие законы и правила, которые понять очень сложно. Этот мир достаточно примитивен, одна лишь дорога и бесконечный лес, в котором невероятно легко заблудиться и вечно скитаться до самой смерти, как наказание для тех, кто решит искать выход там. Но вся эта информация из вступительной лекции по знанию этого мира от Иллариона Макаровича сделает мой рассказ невероятно долгим, поэтому пересказывать это не буду. Буду лишь иногда возвращаться к ней если возникнет необходимость.После лекции Иллариона Макаровича снова встал вопрос об остановке, ведь в дороге обсуждать все интересующие нас вопросы не слишком удобно. Решили собрать троих добровольцев, которые согласяться рискнуть собой и остановяться. Вызвались трое человек из заднего ряда: Степан 32 года, Хо 39 лет и Джерард 26 лет. Кстати, забыл добавить: в мире Дороги также нет языковых барьеров, здесь все как будто бы телепатически понимали друг друга. В нашей команде были люди из всех континентов: больше всего из северной Азии.И это был огромный плюс, ведь теперь мы могли без проблем коммуницировать друг с другом.Трое вызвавшихся рискнуть своей жизнью продвинулись немного вперед, чтобы другие могли их хорошо видеть. Когда все были на своих местах, история достигла своей верхней точки. В этом моменте время как будто бы застыло, и мы вместе с ним, застыли в немом ожидании на все что угодно. И вот мгновение, когда трое человек впереди нас застыли, моторы их машин заглушились и не издавали ни звука. На лицах остановившихся появилась гримаса страха и в тот же момент принятия, что даже если что-то и случиться, то сделать уже ничего нельзя. Секунда, две, пять, десять. Ничего. Толпа людей также начала останавливаться и выходить из машин, радостно подпрыгивая и радуясь новому открытию и возможности наконец-то выйти из своих машин.Через некоторое время мы уже припарковали машины возле обочины, чтобы следующие могли либо проехать, либо остановиться возле нас. А сами мы спустились к пространству между лесом и дорогой, и стали садиться на землю, чтобы провести общее собрание, чтоб обсудить этот мир и возможные выходы из него. Первым вышел я, как основатель этого собрания.- Друзья! Мы попали в невероятно скучный и унылый мир, из которого мы все хотим выбраться! Верно? - спросил я, уже зная, что ответит толпа.Толпа очень громко ответила:- Да!!! Хотим, очень хотим!- Но в одиночку мы отсюда никогда не выберемся! Мы, люди, должны собраться вместе, и вместе, сообща, искать выход из этого проклятого места! Только вместе, методом постоянных обсуждений и мозгового штурма мы сможем выйти отсюда! Согласны ли вы? - мой голос ставал все громче и громче. Странно, что я не замечал в себе таких ораторских навыков в прошлом. Я чувствовал, как заряжаю толпу, как мотивирую всех своим уверенным и полным сил и мужества голосом. Возможно, это моя скрытая способность, проявившая себя только сейчас, а возможно, это просто мои мысли, которые просто хотели вырваться наружу.- Дааа!!! - ответила ствердно толпа- Тогда мы начнем прямо сейчас, помните, у нас всех в нашем мире есть друзья и родственники, или по крайней мере цель и желание жить в НАШЕМ, человеческом мире, а не здесь! - тут я уже перешел на уверенный такой крик, крик души, что хотел вырваться наружу и показать всем, что я хочу и вселить в них это же желание. Мои глаза горели идейностью и верностью своим словам. В них окончательно пробудился зверь, готовый несмотря ни на что крушить все стены и преграды на своем пути к своей былой жизни.Толпа довольно свистела и кричала, а я тем временем сошел со сцены. Я сказал самые правильные слова на разогрев, но теперь уже Илларион Макарович начал свою речь со своими предположениями. Также выступили и другие желающее. Каждый имел право на голос. Ещё этим днем мы записали имена всех присутствующих и их данные, чтобы после возвращения иметь доступ к каждому из членов группы. На Собрании были выдвинуты следующее теории:Теория Линейности Выхода. Первая теория была в том, что спасение ждет нас впереди, что мы просто все должны двигаться вперед и спустя вечность сможем обрести свободу. Сколько именно длиться эта самая вечность, никому не известно.Теория Небесного Выхода. Вторая теория гласит, что мир Дороги - это мир в другой галактике, либо просто за пределами Солнечной Системы, и, чтобы найти свой мир, нужно полететь в космос и найти нашу планету.Теория Подземного Выхода. Третья теория предполагает, что мир Дороги - это мир с обратной гравитацией далеко под землей, и, чтобы выйти, нужно прорыть тоннель вниз.Теория Крота. Четвертая теория говорит о кротовых норах между мирами, которые периодически появляются в разных местах и нужно просто ждать либо искать их.Теория Леса. Пятая и последняя теория понимает выход так: смерти в мире Дороги нет, но лес - это иной мир, отдельный от мира Дороги, и смерть там есть. Нужно идти в лес, и, дождавшись своей участи вы сможете попасть на Землю либо переродиться там.Все теории имеют долю логики и смысла. Все они здравы. Но возникает новый вопрос: можем ли мы пожертвовать еще кем-то ради эксперимента? Тем более, что результатов мы скорее всего никогда не узнаем, ведь соответствующих технологий и возможностей у нас попросту нет. Все теории не были приняты большинством, поэтому - нет, жертвовать никем мы не будем. Все они выглядят неправдоподобно, нереалистично или же просто невыполнимыми. Выход должен быть где-то глубже. Нужно искать его там, где не ждешь. На способы, описанные в теориях пойдет куча времени: было бы печально после 500 лет исследований обнаружить, что то, что ты делал все это время было зря. Ответ должен быть не таким, как в теориях. Он должен быть глубже.В следующее время мы все без исключения думали, в немом ожидании ждали, когда в чью-то голову придет хоть какое-то решение, более рациональное, чем ранее предложенные теории. Думали о вариантах, но никто никаких не предлагал. Нависло напряжение и в какой-то степени даже паника. Лагерь стал кишать заговорщиками и проповедниками пяти теорий. Былого единства уже не наблюдалось, лагерь поделился на семь групп: адепты каждой из пяти теорий, те, кто считали, что выхода просто нет, и рационалисты, дальше продолжавшие методом дискуссий и мозгового штурма находить решение.Мне и другим рационалистам некоторое время удавалось удерживать всех, хоть и в ложном, но единстве. Было понятно, что рано или поздно одна из сторон создаст повод для окончательного раскола. И это случилось. В один миг все начало крушиться, а именно когда лагерь Адептов Теории Линейности огласили собрание и заявили, что не готовы работать с “идиотами, не понимающими, что выход кроется в самой дороге, в самом времени”. Начались общие оскорбления, а позже и драка, в ходе которой все лагеря выступили против других. Некоторые начали силой заталкивать людей в лес, обретая их на долгие и страшные муки до самой смерти. К счастью, кроме этого никаких способов убить других людей не было, ведь не было понятия и явления смерти в этом мире. Тени выкинутых в лес виднелись в чаще, но они не могли найти выход. Он для них закрылся навсегда.Прошло много времени, прежде чем изможденные и усталые адепты каждой теории не уехали кто куда на своих машинах. На прежнем месте остались только одиннадцать человек, включая меня, рационалисты. Позже, на следующем собрании мы решили, что и дальше продолжим наш путь к решению. Но это уже не было основной задачей. Мы просто смирились с тем, что это решение было слишком сложным для нас, но не оставляли попыток его найти. Нашей основной целью было исследование этого мира и мирное сосуществование в нем.Продолжение следует.

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