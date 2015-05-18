Встреча со смертью

Новость отредактировал Девятихвостый Лис - Сегодня, 10:11

Причина: Стилистика автора частично сохранена

Xpovoc Просмотров: 115 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 09:07 by

Был обычный весенний вечер и в это время я спал. Проснулся же от ощущения жжения в районе левого плеча, как от укола.Открыв глаза, я встал и начал осматривать комнату. Вдруг прямо перед собой замечаю каменную статую Смерти. На ней был плащ с капюшоном, под которым ничего не было видно. В правой руке она держала старый квадратный фонарь, а в левой руке косу, острием от себя.Я подошел поближе, чтоб разглядеть ее. Тут она внезапно меня схватила и потащила к балкону. Я начал вырываться. И только у самого порога балкона мне удалось, наконец, вырваться и отпрыгнуть назад. Тогда Смерть достала какой-то сверток и развернула его, указав на него пальцем. Как только я взглянул на сверток – он сразу начал гореть, пока не сгорел дотла. И тут замечаю, что фонарь у нее загорелся зеленым призрачным светом. Смерть взглянула и указала пальцем на меня, а затем развернулась, сделала пару шагов и растворилась во тьме.Я решил снова лечь спать. Как только прилег и закрыл глаза, почувствовал, что по ноге, как острым лезвием провели, открываю глаза и вижу, стоит рядом Смерть. Что было дальше, я уже не помню, однако помню, что проснулся от сильной боли в плече и ноге.

Ключевые слова: смерть встреча статуя порез коса

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