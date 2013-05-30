Откуда царапины?Периодически меня посещает такое явление как сонный паралич. (Смотри историю «Нечто рычащее») Казалось бы, всё ничего, но кое-что настораживает.
На днях явление повторилось. Все в семье легли спать. Уставшая, я только начала засыпать. Но вместо крепкого сна появилось странное, но уже знакомое ощущение: ночные звуки за окном исчезли, комары в комнате перестали жужжать. А на спине и в ногах появилась тяжесть. Лежала я на боку. На спине ощущалось что-то круглое и крепко прижатое. В ногах на одеяле тоже было что-то объёмное, немного напоминающее кошку.
Я уже приготовилась к знакомым ощущениям, но в этот раз всё прошло иначе. Ничто не душило, не наваливалось, не шипело и не рычало. Но открыть рот и издать звук я не могла. Молитва не шла на ум. Вместо этого показалось, что я зову маму, пищу, но никто не слышит. Собственный голос стоял в ушах, на ногах и спине это что-то лежало без движений. Ещё добавились слуховые галлюцинации. После каждого моего писка мне слышалось непонятное: словно на улице кто-то яростно лупил чем-то железным по твёрдой поверхности.
Приступ вскоре закончился, и все ощущения пропали. Вместо страха меня охватила усталость, и радовала мысль, что «это» прошло. Только почему-то в ногах осталось чувство тепла и уюта, словно там и вправду лежала кошка.
Следующие день и ночь прошли спокойно. А сегодня я вдруг обнаружила странные царапины на подбородке и ноге. Словно следы кошачьих когтей. Животных у нас нет. Кошки на улице не царапали. Не ударялась, не падала, не травмировалась. На работе есть кошка, но будь она виновницей, я бы запомнила. В упор не могу вспомнить, были ли эти царапины вчера. Когда и по какой причине они появились? Неужели почесала кожу от комариного укуса? Только расчесать укус до таких царапин невозможно. Уж очень они напоминают кошачьи коготки.
Лунатизмом не страдаю, по крайней мере, никогда не была замечена. Но хочется верить, что эти царапины сама где-то заработала, только забыла, где.
Сегодня, 12:10 by АннемарияПросмотров: 366Комментарии: 8
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