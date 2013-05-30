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Истории из жизни

Откуда царапины?

Периодически меня посещает такое явление как сонный паралич. (Смотри историю «Нечто рычащее») Казалось бы, всё ничего, но кое-что настораживает.

На днях явление повторилось. Все в семье легли спать. Уставшая, я только начала засыпать. Но вместо крепкого сна появилось странное, но уже знакомое ощущение: ночные звуки за окном исчезли, комары в комнате перестали жужжать. А на спине и в ногах появилась тяжесть. Лежала я на боку. На спине ощущалось что-то круглое и крепко прижатое. В ногах на одеяле тоже было что-то объёмное, немного напоминающее кошку.

Я уже приготовилась к знакомым ощущениям, но в этот раз всё прошло иначе. Ничто не душило, не наваливалось, не шипело и не рычало. Но открыть рот и издать звук я не могла. Молитва не шла на ум. Вместо этого показалось, что я зову маму, пищу, но никто не слышит. Собственный голос стоял в ушах, на ногах и спине это что-то лежало без движений. Ещё добавились слуховые галлюцинации. После каждого моего писка мне слышалось непонятное: словно на улице кто-то яростно лупил чем-то железным по твёрдой поверхности.
Приступ вскоре закончился, и все ощущения пропали. Вместо страха меня охватила усталость, и радовала мысль, что «это» прошло. Только почему-то в ногах осталось чувство тепла и уюта, словно там и вправду лежала кошка.

Следующие день и ночь прошли спокойно. А сегодня я вдруг обнаружила странные царапины на подбородке и ноге. Словно следы кошачьих когтей. Животных у нас нет. Кошки на улице не царапали. Не ударялась, не падала, не травмировалась. На работе есть кошка, но будь она виновницей, я бы запомнила. В упор не могу вспомнить, были ли эти царапины вчера. Когда и по какой причине они появились? Неужели почесала кожу от комариного укуса? Только расчесать укус до таких царапин невозможно. Уж очень они напоминают кошачьи коготки.

Лунатизмом не страдаю, по крайней мере, никогда не была замечена. Но хочется верить, что эти царапины сама где-то заработала, только забыла, где.

Сегодня, 12:10 by АннемарияПросмотров: 366Комментарии: 8
+7

Ключевые слова: Сонный паралич ночь царапины авторская история

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Сегодня, 12:36
+1
Группа: Посетители
Репутация: (85|-6)
Публикаций: 19
Комментариев: 2 108
плюсанул. Про царапины - не в курсах. А вот ритмичный мощный звук - весьма и весьма меня интересует. Вот этот металлический звук в моём детстве именно в пограничных состояниях был связан с самым настоящим безотчётным ужасом. Потом в более зрелом возрасте столкнулся с ним опять, но чисто ассоциативно. Сейчас свой страх контролирую и знаю, как вызвать в себе ассоциацию, но к сожалению совершенно нет времени на эксперимент. Обыденность сжирает моё время (дача, картошка, стройка, работа, жена, дети, внуки).
История ваша мне очень понравилась.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#2 написал: awesome-man
Сегодня, 13:51
0
Группа: Посетители
Репутация: (15|-1)
Публикаций: 19
Комментариев: 345
Сонные параличи, да? Читал о такой штуке, неприятно наверное. В купе с выдуманными царапинами публикация смотрится очень здорово
Зарегистрирован: 18.06.2012
 
#3 написал: ebegen31
Сегодня, 14:27
+4
Группа: Посетители
Репутация: (38|0)
Публикаций: 27
Комментариев: 356
Цитата: Eifersucht
Вот этот металлический звук в моём детстве именно в пограничных состояниях был связан с самым настоящим безотчётным ужасом.


Я хорошо помню один кошмар из детства. У меня - тяжёлая форма бронхита (кажется, это был даже бронхиолит). Я лежу ночью в своей комнате. Столбик градусника с вечера не опускался ниже отметки 41. Я не сплю и ясно воспринимаю обстановку вокруг, горящую настенную лампу, тёмное окно напротив - во всём этом нет ничего необычного. Зато с особенной отчетливостью я вижу перед собой железку, направленную мне точно в грудь. В комнате существует только её край, а дальше она пропадает неизвестно где. Отворачиваться или закрывать глаза бесполезно. Железка продолжает наставлять на меня своё блестящее острие, так, что даже холодно сердцу...

Не помню, как я уснул, но утром температура снизилась почти до нормального показателя. Я тогда ощутил, что ужас может не быть связанным с монстрами и привидениями. Само по себе меня это тогда сильно испугало. Я понял, что наш внутренний мир непостижим и что из него на нас может глянуть нечто гораздо более важное и страшное, чем то, что мы можем себе представить.
Зарегистрирован: 5.10.2012
 
#4 написал: Аннемария
Сегодня, 15:03
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 8
Спасибо всем за комментарии)

Цитата: awesome-man
Сонные параличи, да? Читал о такой штуке, неприятно наверное. В купе с выдуманными царапинами публикация смотрится очень здорово

Не хочу вас разочаровывать, но царапины есть
Зарегистрирован: 27.05.2018
#5 написал: Jako tako
Сегодня, 16:44
+1
Группа: Посетители
Репутация: (155|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 917
У меня для такого всегда один мегаоригинальный ответ: «надо почистить квартиру» ) Возможно и странное прекратится.
Хотя все равно убеждена, что так может и домовой о чем-то предупреждать.
Когда мы с кошкой были молоды и свободны, я среди ночи однажды слышала странный шум на кухне. Кошка в этом точно не виновата, потому что я помню, как проснулась с желанием отругать мою сладенькую за этот шум, а увидела ее рядом. А утром пустая металлическая тарелка натурально висела между разделочным столом и плитой. Что это было? В тот период, кстати, у меня было очень много различных событий, разной степени говняности.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#6 написал: awesome-man
Сегодня, 17:38
0
Группа: Посетители
Репутация: (15|-1)
Публикаций: 19
Комментариев: 345
Цитата: Аннемария
Не хочу вас разочаровывать, но царапины есть



Да, да, конечно
Зарегистрирован: 18.06.2012
 
#7 написал: VENDETTA
Сегодня, 18:22
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (196|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 6 169
Оно же должно быть доброе, если ощущение тепла и уюта ^^ +
Зарегистрирован: 29.03.2010
                
#8 написал: Летяга
Сегодня, 19:15
0
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (11928|-4)
Публикаций: 991
Комментариев: 9 585
С сонным параличом я не сталкивалась (о чём не жалею), а вот царапины, ссадины и синяки, которых вечером не было, а к утру появились - дело не то чтобы будничное, но вполне знакомое. Снов при этом не помню, совсем.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                
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