Домовой-целитель

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:39

Бабушка Лукерья Просмотров: 422 Комментарии: 12 +10 Вчера, 16:39 by

Много лет назад наша семья переехала из квартиры в частный дом на окраине города. Всем он нам понравился, хоть и требовал во многом ремонта. После однушки, в которой мы жили вчетвером, новое жильё с тремя огромными комнатами, кухней, подвалом, чердаком и кучей коридоров казалось нам просто хоромами. Жить стало веселей, но вот одна беда - мама почти сразу стала очень часто болеть. Внезапно появлявшиеся скачки давления, о которых она прежде и не знала, в первые же полгода регулярно стали практически приковывать её к кровати с дикой головной болью, а скорая к нам приезжала по три-четыре раза в неделю. И вот однажды утром мама рассказала вот что."Лежу ночью в темноте, голова раскалывается от боли, стараюсь хоть немного задремать после очередного приступа. И вот почти уже провалилась в какое-то подобие сна и тут вдруг чувствую, как кто-то тихонько берёт меня за руку, которая лежала поверх одеяла, и осторожно, ласково так, заботливо гладит, словно жалеет. А руки у этого кого-то маленькие и очень мохнатые. Но тёплые, мягкие, успокаивающие. Я лежу и в ужасе думаю, открыть глаза или нет. Страшно же! Но при этом спокойствие какое-то накатывает. А головная боль проходить стала, минут пять, и практически всё прошло. Тут руку мою отпустили, но на кровать словно кот запрыгнул, лёг на ноги, и от этого тоже хорошо, спокойно стало. Почти сразу и уснула, так и не решилась глаза открыть, посмотреть, кто это был. Домовой, наверное".Домовой потом ещё несколько дней у неё в ногах спал. А через неделю мама совсем поправилась и очень долго потом не болела.В этом доме мы живём уже больше тридцати лет, и за это время каждый из членов семьи хоть раз сталкивался с подобной заботой нашего домового - в случае тяжёлой болезни или хотя бы очень высокой температуры он почти всегда приходит по ночам и спит в ногах.

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