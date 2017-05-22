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Истории из жизни

Домовой-целитель

Много лет назад наша семья переехала из квартиры в частный дом на окраине города. Всем он нам понравился, хоть и требовал во многом ремонта. После однушки, в которой мы жили вчетвером, новое жильё с тремя огромными комнатами, кухней, подвалом, чердаком и кучей коридоров казалось нам просто хоромами. Жить стало веселей, но вот одна беда - мама почти сразу стала очень часто болеть. Внезапно появлявшиеся скачки давления, о которых она прежде и не знала, в первые же полгода регулярно стали практически приковывать её к кровати с дикой головной болью, а скорая к нам приезжала по три-четыре раза в неделю. И вот однажды утром мама рассказала вот что.

"Лежу ночью в темноте, голова раскалывается от боли, стараюсь хоть немного задремать после очередного приступа. И вот почти уже провалилась в какое-то подобие сна и тут вдруг чувствую, как кто-то тихонько берёт меня за руку, которая лежала поверх одеяла, и осторожно, ласково так, заботливо гладит, словно жалеет. А руки у этого кого-то маленькие и очень мохнатые. Но тёплые, мягкие, успокаивающие. Я лежу и в ужасе думаю, открыть глаза или нет. Страшно же! Но при этом спокойствие какое-то накатывает. А головная боль проходить стала, минут пять, и практически всё прошло. Тут руку мою отпустили, но на кровать словно кот запрыгнул, лёг на ноги, и от этого тоже хорошо, спокойно стало. Почти сразу и уснула, так и не решилась глаза открыть, посмотреть, кто это был. Домовой, наверное".

Домовой потом ещё несколько дней у неё в ногах спал. А через неделю мама совсем поправилась и очень долго потом не болела.

В этом доме мы живём уже больше тридцати лет, и за это время каждый из членов семьи хоть раз сталкивался с подобной заботой нашего домового - в случае тяжёлой болезни или хотя бы очень высокой температуры он почти всегда приходит по ночам и спит в ногах.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:39
Вчера, 16:39 by Бабушка ЛукерьяПросмотров: 422Комментарии: 12
+10

Ключевые слова: Домовой помощник лечение исцеление авторская история

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Комментарии

#1 написал: Мария Сайгина
Вчера, 17:44
+1
Группа: Посетители
Репутация: (24|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 520
Ути-пуси. Вот везет же людям. А кому то ведь достаются, которые только картоху раскидывают.
Зарегистрирован: 22.05.2017
 
#2 написал: Бабушка Лукерья
Вчера, 19:22
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 8
Цитата: Мария Сайгина
Ути-пуси. Вот везет же людям. А кому то ведь достаются, которые только картоху раскидывают.

Не, у нас и правда дружелюбный, наверное, устраивает, как хозяйство ведём :) А вот у подруги моей буйный, ага. Душил тут её во сне постоянно, пока не оставила ему на кухне еду на ночь
Зарегистрирован: 24.06.2013
#3 написал: верю-не верю
Вчера, 19:44
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 135
Хорошая история, добрая. Ставлю плюс. Получается, что эти сущности могут лечить. Раньше об этом не знала, слышала только, что душить могут.
Зарегистрирован: 17.05.2019
#4 написал: зелёное яблочко
Вчера, 19:48
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1656|-1)
Публикаций: 83
Комментариев: 5 236
Я тоже такого хочу. Отчаялась совсем sweat
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#5 написал: Мария Сайгина
Вчера, 20:11
+1
Группа: Посетители
Репутация: (24|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 520
Цитата: Бабушка Лукерья
Цитата: Мария Сайгина
Ути-пуси. Вот везет же людям. А кому то ведь достаются, которые только картоху раскидывают.

Не, у нас и правда дружелюбный, наверное, устраивает, как хозяйство ведём :) А вот у подруги моей буйный, ага. Душил тут её во сне постоянно, пока не оставила ему на кухне еду на ночь

так мало того, что покладистый. Так и за здоровьем следит. Вот где мистика

Цитата: верю-не верю
Хорошая история, добрая. Ставлю плюс. Получается, что эти сущности могут лечить. Раньше об этом не знала, слышала только, что душить могут.

ну душат то, типа хотят предупредить.
Зарегистрирован: 22.05.2017
 
#6 написал: Tigger power
Вчера, 20:35
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (2243|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 4 689
Как хорошо иметь такого хранителя дома) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#7 написал: Бабушка Лукерья
Вчера, 20:43
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 8
Цитата: Мария Сайгина

так мало того, что покладистый. Так и за здоровьем следит. Вот где мистика
.

Аномальный домовой laughing
Зарегистрирован: 24.06.2013
#8 написал: Небояка
Вчера, 21:53
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 14
Очень милая и теплая история blush Правда, первый раз слышу о таких способностях у домовых. Возможно, другая какая-нибудь потусторонняя живность))
Зарегистрирован: 7.09.2015
#9 написал: Pmariam
Вчера, 22:16
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1167|0)
Публикаций: 35
Комментариев: 3 184
Случайно у вашего домового нет брата или сыночка, с удовольствием пригласила бы жить его навсегда. Плюшки, конфеты, чистый дом - гарантирую!
Зарегистрирован: 22.07.2013
        
#10 написал: Бабушка Лукерья
Вчера, 22:29
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 8
Цитата: Небояка
Очень милая и теплая история blush Правда, первый раз слышу о таких способностях у домовых. Возможно, другая какая-нибудь потусторонняя живность))

Тогда даже предположить не могу, кто это может быть)) Я с таким тоже больше не сталкивалась, хотя много историй попадалось, что домовые помогают тем хозяевам, которые им нравятся...

Цитата: Pmariam
Случайно у вашего домового нет брата или сыночка, с удовольствием пригласила бы жить его навсегда. Плюшки, конфеты, чистый дом - гарантирую!

Вот чего не знаю, так подробностей его личной жизни)) Будем надеяться, что он прочитал сейчас ваше объявление вместе со мной и по возможности отреагирует))
Зарегистрирован: 24.06.2013
#11 написал: ZelD
Вчера, 22:34
0
Группа: Посетители
Репутация: (39|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 446
Что домовой полечил-помог это понятно, но то что куча всяких хворей навалилась, это наверное тоже неспроста.
Зарегистрирован: 17.02.2017
 
#12 написал: Бабушка Лукерья
Вчера, 22:53
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 8
Цитата: ZelD
Что домовой полечил-помог это понятно, но то что куча всяких хворей навалилась, это наверное тоже неспроста.

Да, первый год много чертовщины в доме происходило - по ночам по чердаку кто-то топал, половицы скрипели, вещи пропадали, переболели все. До нас у дома несколько хозяев было, кто-то говорил, что якобы соседка всех выживала, кто чем ей не нравился. В итоге всё наладилось только когда дом освятили.
Зарегистрирован: 24.06.2013
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