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Творческие истории

Шорох

Шорох. Наш старый дачный домик, со скрипучими половицами и пыльными углами, полон разных звуков. В детстве я думал, что он стонет от старости. Знаете, как дряхлый старичок, который при каждом движении вздыхает и ворчит. Симфония старых коленей. Протяжная и грустная, с ностальгией о былой молодости. Вот так примерно и стонет наш домик. Смешно и как-то нелепо, если вдуматься. А вот в детстве мне казалось это страшным. В каждом шорохе я искал свой, сокровенный и жуткий смысл. И когда говорил об этом родителям, в ответ слышал - насмотришься своих ужастиков и боишься каждого шороха.

Да, так оно, собственно, и было. Книги ужасов добавляли в мой детский разум ещё больше страшных образов, к тем, что создавал просмотр фильмов на ту же тему.

Но сейчас то я взрослый и не боюсь, правда же? Не знаю. Темнота и звуки, что она скрывает, не вызывает уже такого страха, немного нервирует - не более. Да, так и есть. Хорошие мысли о том, как поборол детские страхи, были приятным сопровождением в телефонном разговоре с моей девушкой. И на этой ноте - я поделился своими размышлениями с благоверной. Она лишь с улыбкой заметила, что детские страхи рисованы красками пережитого страха.

Во как вывернула. Умная она у меня, да. Временами очень... да. Опять шорох, да и промелькнуло за спиной что-то, кажется.

- Маша, ты слышала? Жуть.

- Ну шорох как шорох, может кошка твоя. Сам говоришь, что носится как угорелая.

- Да, наверно. И глаза жёлтые, их, наверное, и видел. Жути нагоняю... не обращай внимания.

Шорох. Снова шорох. За ним протяжный нечеловеческий стон. Мурашки мигом поднялись с ног до головы, будто маленькая армия жуков. Почему-то стало невыносимо жутко. Первобытный страх, кажется, сковал тело.

- М-м-мне это не нравится. Я… даже обернуться не могу...

- Ну что ты как шуганый кот. Обернись, проверь все, успокойся и вернись ко мне. Серьёзные вещи вообще-то обсуждаем, Вань!

- Жутко же…

- Давай, не бойся! Что ты в самом деле.

- Хорошо. Я мигом...

Шуршание постельного белья, топот босых ног по старому линолеуму и резко стало тихо. Звонкая тишина.

Шорох.

И протяжный человеческий крик, крик ужаса, резко переходящий в стон.

- Ваня!!! Это совсем не смешно. Не пугай меня так!

В ответ лишь тишина. Да такая звонкая, будто натянутая струна, готовая лопнуть в любой миг.

- Ваня! Ответь мне, пожалуйста...

Шорох. Тихий смешок.

- Дурак какой!

А в ответ голос, скрипучий, пронизанный замогильным холодом:
- А ты, девочка, обернёшься? Он вот обернулся...

Шорох. Гудки завершенного вызова и тихий, едва слышный, стон старого дачного домика, который опустел.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:51
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 19:51 by Девятихвостый ЛисПросмотров: 40Комментарии: 1
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Ключевые слова: Шорох старый дом страх звонок детство авторская история

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Комментарии

#1 написал: William
Сегодня, 22:09
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