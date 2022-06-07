Шорох

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:51

Причина: Стилистика автора сохранена.

Девятихвостый Лис Просмотров: 40 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 19:51 by

Шорох. Наш старый дачный домик, со скрипучими половицами и пыльными углами, полон разных звуков. В детстве я думал, что он стонет от старости. Знаете, как дряхлый старичок, который при каждом движении вздыхает и ворчит. Симфония старых коленей. Протяжная и грустная, с ностальгией о былой молодости. Вот так примерно и стонет наш домик. Смешно и как-то нелепо, если вдуматься. А вот в детстве мне казалось это страшным. В каждом шорохе я искал свой, сокровенный и жуткий смысл. И когда говорил об этом родителям, в ответ слышал - насмотришься своих ужастиков и боишься каждого шороха.Да, так оно, собственно, и было. Книги ужасов добавляли в мой детский разум ещё больше страшных образов, к тем, что создавал просмотр фильмов на ту же тему.Но сейчас то я взрослый и не боюсь, правда же? Не знаю. Темнота и звуки, что она скрывает, не вызывает уже такого страха, немного нервирует - не более. Да, так и есть. Хорошие мысли о том, как поборол детские страхи, были приятным сопровождением в телефонном разговоре с моей девушкой. И на этой ноте - я поделился своими размышлениями с благоверной. Она лишь с улыбкой заметила, что детские страхи рисованы красками пережитого страха.Во как вывернула. Умная она у меня, да. Временами очень... да. Опять шорох, да и промелькнуло за спиной что-то, кажется.- Маша, ты слышала? Жуть.- Ну шорох как шорох, может кошка твоя. Сам говоришь, что носится как угорелая.- Да, наверно. И глаза жёлтые, их, наверное, и видел. Жути нагоняю... не обращай внимания.Шорох. Снова шорох. За ним протяжный нечеловеческий стон. Мурашки мигом поднялись с ног до головы, будто маленькая армия жуков. Почему-то стало невыносимо жутко. Первобытный страх, кажется, сковал тело.- М-м-мне это не нравится. Я… даже обернуться не могу...- Ну что ты как шуганый кот. Обернись, проверь все, успокойся и вернись ко мне. Серьёзные вещи вообще-то обсуждаем, Вань!- Жутко же…- Давай, не бойся! Что ты в самом деле.- Хорошо. Я мигом...Шуршание постельного белья, топот босых ног по старому линолеуму и резко стало тихо. Звонкая тишина.Шорох.И протяжный человеческий крик, крик ужаса, резко переходящий в стон.- Ваня!!! Это совсем не смешно. Не пугай меня так!В ответ лишь тишина. Да такая звонкая, будто натянутая струна, готовая лопнуть в любой миг.- Ваня! Ответь мне, пожалуйста...Шорох. Тихий смешок.- Дурак какой!А в ответ голос, скрипучий, пронизанный замогильным холодом:- А ты, девочка, обернёшься? Он вот обернулся...Шорох. Гудки завершенного вызова и тихий, едва слышный, стон старого дачного домика, который опустел.

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