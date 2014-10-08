Время такое...⁠⁠

Летяга Просмотров: 131 Комментарии: 1 +3 Вчера, 11:40 by

Женщина поставила последнюю подпись в договоре купли-продажи и подняла глаза на продавца.– Теперь-то вы скажете, в чем причина такой низкой стоимости квартиры?Мужчина, сидевший напротив, облегченно выдохнул, будто он только и ждал этого момента. Чуть ли не вырвав из рук покупательницы договор, он протянул его риелтору.– Да нет никакой причины. Просто деньги были нужны.– Когда нужны деньги, квартиру продают за один день, – возразила женщина, – ваша же висела в объявлениях около двух месяцев.Продавец вздохнул, взлохматил свои седоватые волосы и посмотрел прямо в глаза покупательнице.– Вы действительно хотите это знать?– Хочу.Мужчина поморщился, несколько секунд помолчал, задумчиво почёсывая подбородок, а затем сказал:– Эта квартира... Она... Как бы так сказать... Она не очень хорошая. Нет-нет, не волнуйтесь. Что касается коммуникаций и всего такого – вы сами всё видели, там всё в порядке. Да и ремонт довольно свежий. Просто там...– Да что же там?– Там нечисто, понимаете? Хотите верьте, а хотите нет – там кто-то... Что-то... Простите, но мне нужно идти.Проводив продавца взглядом до двери, женщина взглянула на риелтора. Тот заметно покраснел, отвёл взгляд и махнул рукой.– У нас ещё и не такие клиенты бывают. Время такое, сами понимаете.– Время такое, – повторила женщина и кивнула, – время такое...***Татьяна въехала в свою новую квартиру на следующий день после расчёта. К слову, банк не стал затягивать с переводом средств продавцу и довольно оперативно погасил задолженность Татьяны перед ним, вручив ей график ежемесячных платежей. Квартира была куплена в ипотеку, но у Татьяны не было другого выхода. После развода с мужем и раздела имущества, денег на новую недвижимость не хватало, поэтому пришлось просить помощи у банка под огромный процент. Ещё и эта квартира подвернулась как нельзя кстати.– Ну что, здравствуй, мой новый дом, – сказала Татьяна и принялась разбирать многочисленные коробки и узелки со своими вещами.К вечеру всё было убрано, разобрано и расставлено по местам. Рухнув на кровать, Татьяна прикрыла глаза и тяжело вздохнула. А когда открыла, обнаружила над собой склонившееся нечто.Мало кто может похвастаться тем, что видел вживую что-то паранормальное. Те же «счастливчики», которым пришлось столкнуться с чем-то запредельным, как правило, встречались с ним ночью или в сумерках, или просто замечали что-то непонятное краем глаза, принимая это за призрака, привидение или ещё что-нибудь из этого рода. Татьяна же смотрела на странное нечто при свете люстры, и оно было так близко к её лицу, что списать это на обман зрения было довольно сложно.Прямо над её головой, слегка покачиваясь из стороны в сторону, маячила как-то очень жутко сплюснутая с двух сторон голова. Будто бы обычную человеческую голову зажали в огромные тиски, сжали, но не до конца, да так и оставили. Из-за этого глаза существа наполовину вылезли из орбит, а очень маленькие зрачки-точки совершенно несинхронно метались из стороны в сторону, как у какого-то жука-богомола. Кожа на лице была дряблая и сморщенная, будто её обладатель лет пять просидел в горячей ванне и только сегодня решил выбраться наружу. У головы имелся и рот. Точнее, круглое отверстие без губ, которое не закрывалось до конца, иногда увеличивая свой диаметр, иногда уменьшая. Вряд ли это существо было способно дышать, но создавалось именно такое впечатление, тем более что носа у него не было.Рассмотрев этот портрет, а скорее даже натюрморт, Татьяна набрала в лёгкие побольше воздуха и, конечно же, закричала. Так, как умеют кричать только женщины – громко, мощно, тонко, попадая в какую-то ноту.Существо, видимо, привыкшее к таким проявлениям чувств, не проявило никаких эмоций. Выпрямившись во весь свой рост и чуть не задев головой потолок, оно сделало несколько шагов назад и, уперевшись в стену спиной, расползлось по узору на обоях, будто впитавшись в эти странные линии. Другими словами, оно исчезло так же неожиданно, как и появилось.Первое, что предприняла Татьяна, после того как немного отошла от шока – позвонила риелтору, проводившему сделку.– Ничем не могу помочь, извините, – ворковал он в трубку, – мы не имеем права разглашать личные данные клиентов даже после окончания сделки. Правила компании, понимаете?– Мне очень нужно с ним поговорить! Всего один вопрос.– Ничем не могу вам помочь, Татьяна. К тому же, неразглашение его личных данных было одним из пунктов, которые мы вписали в договор по его требованию.Татьяна отбросила в сторону телефон и, забравшись на кровать с ногами, уставилась в стенку, поглотившую странное существо. Страх страхом, но усталость от переезда дала о себе знать. Оставив освещение включенным, женщина легла на кровать, не сводя глаз с расписных обоев, и через время всё же уснула. Ночью существо её не тревожило, хотя она не могла знать это наверняка. Возможно, что оно до самого утра стояло над её головой и рассматривало нового жильца. По крайней мере, оно её не будило, и на том спасибо.Утром, даже не позавтракав, Татьяна отправилась в церковь. Пожилой батюшка, выслушав её просьбу об освящении квартиры, сначала обрадовался, но, узнав адрес, как-то помрачнел и насупился.– Так когда вы сможете? – спросила Татьяна.– Не получится, дочь моя, – помотал головой священник, – я по этому адресу уж сколько раз выезжал, всё без толку. Зло там какое-то сидит, – осмотревшись по сторонам, перешёл он на шёпот, – сильное зло. Я уж чего только не делал, а оно не уходит. Не хочу я тебя обнадеживать, ещё и деньги брать. Продай ты эту квартиру и забудь.– Я её только купила, как же я её продам? Неужели вы совсем никак мне не сможете помочь?– Никак, дочь моя, никак... Время такое – сейчас демоны торжествуют.– А, время такое? Ну да, ну да... Это я уже слышала, – сказала Татьяна и направилась домой.В следующую ночь она проснулась от ощущения взгляда на себе. Открыв глаза и не обнаружив над собой страшной головы, Татьяна облегчённо выдохнула, но зря. Существо стояло в углу комнаты и пристально смотрело на неё своими насекомоподобными глазами. В этот раз точки зрачков уже не метались по белкам глаз, а были сфокусированы прямо на ней. Конечно же, женщина снова закричала. Чудовище ещё несколько секунд постояло без движения, а затем так резко провалилось в пол, будто из-под него убрали опору. Конечно же, не оставив после себя следов.Оно появлялось каждую ночь, а иногда и посреди дня. То выглядывало из-за плеча Татьяны в отражении зеркала, то выходило из-за занавески, а однажды даже вылезло из мусорного ведра. Это соседство, конечно же, не прибавляло здоровья женщине. Татьяна стала замечать у себя седые волосы, её речь стала сбивчивой, руки дрожали, а из-за постоянного недосыпа под глазами образовались огромные мешки.Той ночью ей не спалось. Она ворочалась с боку на бок, ожидая прихода чудовища. Татьяна уже почти решилась на продажу квартиры, осознавая, с какими юридическими проблемами столкнётся. Но и жить здесь было невозможно. Она просто не знала, к кому обратиться за помощью. За время проживания она успела съездить к какому-то деревенскому колдуну, обратиться к участковому, провести сеанс вызова духа, облить всю квартиру святой водой, разбросать по углам целый гербарий сухих трав, которые должны были помочь отогнать от жилища злых духов, но всё было тщетно. Существо игнорировало все известные способы борьбы с ним и появлялось снова и снова.Татьяна вздохнула и снова перевернулась на другой бок. По её щеке покатилась слеза отчаяния. Она жила здесь всего пару недель, но вместо радости и счастья от новой жизни и нового жилья получила лишь расшатанные нервы и маячивший на горизонте нервный срыв с госпитализацией. Открыв глаза, она совсем не удивилась. Существо стояло в двух шагах от кровати и пялилось своими зенками на отчаявшуюся женщину.По привычке Татьяна хотела закричать, но в этот раз что-то пошло не так. Конечно же, она испугалась, но именно в этот момент страх не смог прорваться сквозь толстый слой обиды и отчаяния, окутавший её сердце. Сев на кровати и свесив ноги вниз, женщина сжала кулаки и медленно поднялась на ноги.– Что же ты делаешь? Что тебе от меня нужно?Зрачки существа забегали и снова сфокусировались на ней. А затем оно медленно подняло неестественно длинные руки и потянулось к лицу Татьяны.Но женщину было не остановить. Хлопнув ладонью по протянутым жердям, она сделала шаг вперёд.– Послушай меня, чудище огородное, два месяца назад я развелась с мужем. Знаешь почему? Потому что он нашёл себе молодую и убежал к ней. Мы с ним разделили нашу квартиру, но чтобы купить себе жилье, мне пришлось влезть в ипотеку под бешеные проценты. Мало того, из-за пережитого стресса у меня стали выпадать волосы, я растолстела на шесть килограмм. У меня поменялся начальник в отделе, и теперь он, выслуживаясь перед своим начальством, дерёт с меня три шкуры, подкидывая работу, которую я делать не должна. Ещё и перенёс мой отпуск с июля на октябрь. Вчера у меня сломался ноготь, а у моего мастера забит весь календарь на две недели вперёд. Из-за моих ночных криков на меня косятся соседи, а я уже заколебалась читать все эти сайты с народными заговорами. Я уже сама могу работать знахаркой. Могу избавить от поноса или наслать его, могу вылечить перхоть и заговорить от падучей. Я понятия не имею, что это за болезнь, но могу её вылечить. И ты, тварь потусторонняя, решил меня добить своими идиотскими выходками?Существо предприняло вторую попытку схватить Татьяну за лицо, но та ещё сильнее хлопнула его по рукам.– Послушай меня, дружок. Я. Буду. Здесь. Жить. Тебе мой страх нужен, да? Я уже знаю, читала, что вы питаетесь страхами. Так вот, упырь, слушай и запоминай. Страха больше не будет. Ни капельки. Хочешь, сиди здесь и подыхай от голода, хочешь – иди ищи себе другое жильё. Ты меня достал, сволочь. Просто достал. Смотреть на тебя тошно. Не страшно, а тошно, слышишь? А если ты решишь остаться, я буду рассказывать тебе о своей жизни так, как сегодня. Я, слышишь, я теперь твой страх!Чудовище, выслушав речь Татьяны, как-то безвольно опустило свои руки и будто бы даже немного уменьшилось в размерах. А потом впервые за всё время произвело какой-то звук. Это сложно назвать словом, но Татьяна услышала в нём какие-то вопросительные нотки.– Почему? Время такое!С этими словами она хлопнула ладонью по выключателю и легла в кровать, демонстративно отвернувшись от чудовища. Оно некоторое время постояло на том же месте, затем, издав какое-то подобие всхлипа, медленно побрело к своей любимой стене с узорчатыми обоями. Остановившись у неё, оно обернулось и с надеждой взглянуло на женщину.– Ах ты тварь... Я что, второй ноготь об тебя сломала?Не дожидаясь продолжения, существо моментально растеклось по узорам. Больше оно в этой квартире не появлялось. Время такое... Сейчас и живые пострашнее мёртвых.Автор - Чеширко.

Ключевые слова: Квартира монстр женщина юмор Чеширко

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