Дорожные истории. Ч. 5 ЮЁР

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:35

Причина: Стилистика автора сохранена.

astrelez Просмотров: 116 Комментарии: 0 +2 Вчера, 18:35 by

Молчание наше было прервано товарищем Михайловым – это был юёр, заявил он. Ю, что? – спросил у него товарищ Данилов. Юёр, повторил Михайлов. Это такие сущности, в которые превращаются люди, которых настигла страшная смерть и они не были преданы земле. Парни возницы, которые до этого момента молча слушали наши рассказы, переглянулись и сказали, что тоже знают рассказы о юёр, например об охотнике, которого звали Харысхал, он возжелал дочь лесного духа Байаная и похитил ее, убив ее мать, и был за это наказан, превратившись после смерти в юёр. Я тоже слышал эти истории в детстве сказал Михайлов, и они помогли мне, когда мне пришлось столкнуться лицом к лицу с юёр. Мы тут же бросились просить Владимира рассказать нам свою историю. Мне было тогда 15 лет, немного помолчав начал Владимир Дмитриевич свой рассказ.Я был старшим ребенком в семье. У меня были шестеро младших братьев и сестер. Однажды зимой, мы с отцом поехали на дальнюю заимку нашего соседа Никифора Рябого. Он заплатил отцу, чтобы отец вывез оттуда три стога сена, заготовленных летом. С собой отец взял меня в качестве помощника. Добрались мы до заимки за день. Сбили снег со стогов. Накидали первый стог на сани, пока управились с делом, уже стемнело и мы принялись готовиться к ночлегу. На заимке был старый дом, отец принес дрова, я подмел пол и растопил печь. Натопив в котелке снег, сварили некрепкий бульон, бросив в него горсть домашней лапши получили похлебку. После ужина стали устраиваться на ночлег. Ночью меня приспичило по малой нужде, прямо с крыльца помочился на снег. Сразу заскочил в дом, лег на лавку и начал проваливаться в дрему, как услышал хруст снега за стеной. Потом начала осторожно открываться дверь, я заорал, от моего крика проснулся отец и сразу выпалил в сторону двери из своей берданки. От выстрела в избушке мы оглохли на пару минут, а потому не слышали никаких звуков, но когда открыли дверь то не увидели никого на крыльце. Отец отругал меня за то, что я поднял сыр-бор из-за пустяка и убедил меня, что мне все приснилось. На следующее утро отец повез первый стог сена в деревню, а меня оставил на заимке, чтобы к его приезду, был готов к погрузке второй стог. Провозился со вторым стогом добрых полдня, потом разогрел в котелке похлебку и пообедал. Так как было еще светло, решил немного оглядеться вокруг. Под лавкой нашел снегоступы и вышел из домика. За стогами сена виднелось замёрзшее озеро, его я и решил исследовать.Расстояние было обманчивым, озеро оказалось дальше, чем я рассчитывал. Почти на подходе к озеру меня привлекли старые медвежьи следы. Они привели меня к огромной сосне, чей ствол был изрядно обтесан медвежьими когтями. Между кусочками коры застрял медвежий мех. Однако какими бы старыми следы ни были, мне нужно было возвращаться назад, возможно ночью мне ничего не приснилось и вокруг хижины бродил медведь-шатун. Вернувшись, я обнаружил, что отца все еще нет. Пока еще было светло, натаскал дров в избу, растопил печь. Поставил вариться похлебку. Когда совсем стемнело и стало понятно, что отца сегодня уже можно не ждать, я поел похлебки, закрыл дверь избы изнутри на щеколду и лег спать. Заснул я быстро. Во сне я был на этом озере. Стояло лето было жарко. В руках у меня была удочка. Карась лениво обсасывал червячка, громко стрекотали, стремительно проносясь мимо стрекозы. Позади меня послышались шаги. Я обернулся. Ко мне шел отец. Подождав пока он приблизится я спросил у него, где он задержался. Отец грустно улыбнулся и сказал, что я нахожусь в опасности. В какой опасности спросил я и оглянулся вокруг. Все вокруг дышало тишиной. Отец сказал, что он ищет меня. Я спросил, - Кто ищет меня? Отец, сказал тот, кто приходил к тебе прошлой ночью. «Значит ты веришь мне?» —спросил я. «Да» - сказал отец, - «Я поверил тебе». «Почему?» - спросил я. «Потому что он напал на меня» - ответил папа. «Кто?» —спросил я, но отец ничего не успел сказать он вдруг закричал проснись, в то же мгновение чьи-то длинные когти насквозь проткнули отца и разодрали его. Отец начал падать на меня заливая все вокруг кровью. Я в ужасе проснулся. Вокруг домика кто-то ходил. «Папа это ты?» —спросил я, все еще дрожа от ночного кошмара. Но ответа не последовало, лишь скрипел снег под тяжестью ночного гостя. Он продолжал ходить кругами. Время от времени незваный гость дергал дверь, но она не поддавалась, и он продолжал бродить вокруг домика. Неожиданно он остановился и издал ужасный крик, так, наверное, кричат грешники в аду. Мурашки пошли по коже от этого крика. Затем все стихло. Я замер на лавке, боясь пошевелиться, в конце концов я провалился в сон.Утром меня разбудил стук в дверь и голос отца, который ворчал, что на дворе уже давно утро, а я все еще сплю. Мгновенно забыв про ночной кошмар, я бегом открыл дверь и бросился в объятия отца. В то же мгновение я отпрянул от него как ужаленный. Ты чего? Поинтересовался отец, а сам в это время уже заходил в дом. Я выскочил наружу и захлопнул за ним дверь, подпер ее дверным колом, который валялся тут же. Тварь бывшая в теле моего отца началась стучать в дверь и угрожать мне расправой если я ее не открою. Но я уже не слушал ее. Я пошел в лес, в санях, нашёлся топор и моток веревки. Полдня мне понадобилось на то, чтобы завалить на половину хижину валежником. Эта тварь долбилась изнутри, она говорила голосом моего отца, но не была им. Когда валежника накопилось много, а солнце уже перевалило за полдень, я поджег валежник и не оглядываясь назад пошел домой. Жуткий вой долго еще меня преследовал, но я смог вернуться домой. Пока шел домой придумывал что рассказать родственникам, но рассказывать ничего не пришлось. Мать обрадовалась, увидев меня живым и здоровым. Она сказала, что лошадь, запряженная в сани, вернулась одна, отца и меня не было. Лошадь и сено были забрызганы кровью, она представить не могла что с нами случилось. Я в свою очередь рассказал ей всю правду, что отца убил юёр и приняв его обличие пришел ко мне, но его выдал запах разлагающейся плоти и я его сжег. Тело отца мы так и не нашли хотя ездили с охотниками в то место, где было сенокосное угодье Никифора Рябого. От избушки остались одни головешки, но останков отца там не было. После этого случая это место стали обходить, потому что вспомнили что незадолго до случая произошедшего с моим отцом, там пропала девочка с бабушкой, которые пошли за ягодами. Через много лет, ночуя в одном месте, я познакомился с шаманкой, она сказала мне, что юёр нельзя убить известными человеку способами и остается только одно стараться избегать проклятых мест.Все молчали потрясенные рассказом Михайлова, каждый наверняка переживал внутри себя крики сгорающего заживо человека. Даже парни возчики замолчали, но ненадолго. Молодости свойственно быть оптимистичной. А я слышал начал один из них, что юёр можно привязать к месту, но сделать это может только очень могущественный шаман. Для этого нужно особо сделанная фигура птицы и специальный кол, говорят есть алаас, где шаманы держат юёр на привязи. А еще говорят, что юёр можно заключить в кольцо из соли. Ну скажешь тоже, это где такую прорву соли взять? Чтобы круг из соли сделать, заспорил с ним Михайлов. Ну можно заманить его на соляные озера, ответил один парень Хабырыс. Второй Бёкка засмеялся, как же ты юёр заманишь, если они привязаны к месту и не могут от него далеко отходить. Да, сказал Хабырыс, и правда, плохо было бы если бы они могли передвигаться по собственному желанию.За разговорами мы не заметили, как подводы наши добрались до забытого богом и местными властями небольшого наслега Ючюгей, где четверть века тому назад, вдохнул я воздух Срединной земли, а бабушка моя начертила мне на лбу сажей полоску, чтобы отвести от меня происки Арслан Дуолая. Бабушка уже лет как пять покоилась на местном погосте, а родителей я перевез в город, так что прямых моих родичей в наслеге не было, но в наслеге по-прежнему проживала моя тетка Дэбдэй. К ней то мы и направились. После революции тетка вступила в колхоз, а со временем стала и председателем колхоза, поэтому определяясь к ней на постой мы убивали сразу двух зайцев, с одной стороны я навещал родню, а с другой мы были в тесном контакте с местным руководством. Тетки дома мы не застали, но на поиски ее не пошли, так как устали и решили дождаться ее возвращения домой. Дэбдэй вернулась поздно вечером. В самом разгаре была сенокосная пора, а потому тетка пропадала на самых дальних сенокосных угодьях, уделяя внимание каждому колхознику. Она радушно нас приняла, разговор был теплый, пока я не упомянул о цели нашего приезда. Тут тетка нахмурилась. Я бы не советовала вам соваться к старому Эсэ Байбалу, если вы не хотите неприятностей. Мы не хотим неприятностей, заверил тетку товарищ Михайлов, у нас к нему важное поручение от самого товарища Обедова. Попробуйте конечно, покачала головой Дэбдэй, но не уверена, что Эсэ Байбал захочет с вами говорить. Хорошо, сказал товарищ Данилов, мы как ни будь решим этот вопрос, Вы нам главное покажите дорогу к местности, где живет шаман. А что ее показывать? – усмехнулась тетка, - старик живет через два дома отсюда. В селе? – удивился Михайлов – а у нас была информация, что он проживает где-то на выселках. Информация Ваша товарищ Михайлов устарела, уже три года Эсэ Байбал живет в наслеге. И что состоит в колхозе? – поинтресовался товарищ Решетников. Нет, ответила Дэбдэй, - в силу преклонного возраста он не является членом колхоза, но мы оказываем ему всестороннюю помощь, в рамках мандата товарища Ленина. Так у него действительно есть мандат за подписью товарища Ленина? – глаза товарища Михайлова округлились как пятаки. Да, кивнула Дэбдэй, имеется. Не откладывая дело в долгий ящик, решили немедленно навестить шамана.Шаман был дома, он сидел на низеньком табурете у камелька и курил трубку. Мы все поздоровались вразнобой, чувствуя себя в присутствии шамана нашкодившими детьми. Затем мы долго молчали, молчал и старик, время от времени выпуская клубы дыма. Когда товарищ Михайлов шумно сглотнул, собираясь начать говорить. Шаман не дал ему и рта открыть, он громко объявил, что мы опоздали. Куда опоздали не сразу сообразили мы. Потом, когда до нас дошло, о чем говорит старик, все возмутились. Громче всех возмущался товарищ Михайлов. Подождав пока наше возмущение уляжется, старик спросил есть у нас к нему еще вопросы, от имени всех нас вопрос задал товарищ Данилов, он поинтересовался каким образом узнал гражданин шаман известие о кончине товарища Маслова. На этот вопрос старик ответить не захотел. Снова повисло тягостное молчание. Через некоторое время, у меня начали мерзнуть ноги, а потом я обратил внимание, что с дыханием, из рта у меня вырываются клубы пара. Оглядевшись, я увидел, что не я один обратил на это внимание. Присмотревшись, я заметил, что стены дома начали покрываться изморозью, наспех попрощавшись с шаманом, мы высыпали на улицу. На улице царила жаркая июльская ночь. Мы постепенно согревались. Вместе с теплом к нам пришло осознание того, что мы только что пережили что-то необъяснимое. С нами не согласился только товарищ Михайлов. Он объявил нам, что это просто был массовый гипноз, внушение. Никто не стал спорить с товарищем Михайловым. Мы вернулись в дом председателя, заночевали, а рано утром выдвинулись в город. В городе мы узнали, что товарищ Маслов скончался вечером того дня, когда мы были у шамана…

Ключевые слова: Шаман обротень сено зима озеро огонь лошадь авторская история

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